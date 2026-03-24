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Hindi Newsधर्मशुभ-मांगलिक कार्यों में क्यों दी जाती है नारियल की बलि? क्या है इस प्रथा के पीछे का धार्मिक कारण और रहस्य

शुभ-मांगलिक कार्यों में क्यों दी जाती है नारियल की बलि? क्या है इस प्रथा के पीछे का धार्मिक कारण और रहस्य

Astro Tips Breaking Coconut: हिंदू धर्म में कई ऐसे शुभ मौके आते हैं जिनमें नारियल फोड़ने के नियम का पालन किया जाता है. जिसे नारियल की बलि देने के रूप में जान जाता है. आइए जानें इस प्रथा के पीछे का धार्मिक कारण क्या है और इसके पीछे का रहस्य क्या है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 24, 2026, 08:48 AM IST
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Astro Tips Breaking Coconut
Astro Tips Breaking Coconut

Breaking Coconut Reason And Mystery: हिंदू धर्म में शुभ और मांगलिक कार्य में 'नारियल फोड़ने' की प्रथा पुराने समय से चली आ रही है. पूजा में नारियल फोड़ने को 'नारियल की बलि देने' के रूप में जाना जाता है. अब मन में एक प्रश्न ये उठता है कि नारियल की बलि देने का अर्थ क्या है और इसके लिए नारियल को ही क्यों चुना गया. नारियल से जुड़े धार्मिक कारण और रहस्य क्या हैं आइए जानें.

नारियल से जुड़े धार्मिक महत्व
हिंदू धर्म में नारियल को 'श्रीफल' कहा गया है. नारियल को लेकर मान्यता है कि भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेते समय अपने साथ मां लक्ष्मी, नारियल का वृक्ष व कामधेनु ले आए थे. ऐसा माना गया है कि नारियल ही वो कल्पवृक्ष है जिसके बारे में कई शास्त्रों में वर्णन मिलता है. और इस वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का वास होता है ऐसे में इसके फल को यानी नारियल को पूजा के समय कलश पर स्थापित कर दिया जाता है. ऐसे में यह फल सभी देवी देवता और भगवान जी को प्रिय भी है. 

नारियल पर तीन आखें
नारियल पर जो तीन आखें हैं उनको महादेव के त्रिनेत्र से जोड़ा जाता है. नारियल एक ऐसा फल है जो सालभर मिलता है जिससे यह सालभर भगवान जी पर चढ़ाने के लिए उपलब्ध रहता है. पूजा में नारियल फोड़ने का अर्थ है कि अपने आप को अपने आराध्या के चरणों में भक्त ने समर्पित किया है.

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नारियल के नर होने की मान्यता
नारियल को लेकर एक मान्यता ऐसी भी है कि एक बार विश्वामित्र इंद्रदेव से रुष्ट हो गए और दूसरे स्वर्ग लोक को बनने की तैयारी की और इसके लिए उन्होंने नारियल को मानव रूप में तैयार किया था और उसके खोल पर बाहर तीन में से दो आंखें व एक मुख बनाया. हिंदू धर्म में पौराणिक समय से ही कथित रूप से बलि की परंपरा थी लेकिन इस प्रथा को बंद करने के लिए नारियल की बलि दी जानें लगी. नारियल नर का प्रतीक है और इसके बुच को बाल के रूप में देखा जाता है. इसके कठोर भाग को खोपड़ी और पानी को रक्त के रूप में देखा जाता है. ऐसे में नारियल की बली दी जाती है. इस तरह भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त भी अपनी प्रार्थना अपने आराध्य तक पहुंचा देते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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