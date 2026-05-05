Astro Tips: आपकी आयु, भद्रा और श्राद्ध से क्या है क्षौर कर्म का गहरा संबंध? जानें इससे जुड़े विशेष नियम

Kshaur Karma kis din karna chahiye aur Kis din nahi: हिन्दू धर्म में स्वच्छता का बहुत महत्व है. ऐसे में इससे जुड़े कई नियम भी है. जैसे क्षौर कर्म करने को लेकर भी कई नियम है. कुछ विशेष, समय दिन या तिथि पर क्षौर कर्म करने की मनाही है ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर यह क्षौर क्या होता है और इसे लेकर वो जरूरी नियम कौन से हैं जिनका पालन करना चाहिए. इसके साथ ही इस कड़ी में हम ये भी जानेंगे कि क्षौर कर्म का संबंध किसी व्यक्ति की आयु से क्या है.

क्षौर कर्म क्या है?

क्षौर कर्म एक धार्मिक‑कर्म है जिसमें शरीर को स्वच्छ किया जाता है. इस कर्म में केश और दाढ़ी‑मूंछ काटना या मुंडन करना, साथ ही नाखून काटना और साफ करना शामिल है. इसे केवल सौंदर्य क्रिया नहीं मान सकते हैं बल्कि इसको करने के लिए कई शास्त्रीय नियमों का पालन किया जाता है. क्षौर कर्म शुद्धिकरण और आध्यात्मिक ऊर्जा को संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. शरीर में पहले कहां के बाल कब और कैसे काटें, शरीर के बाल और नाखून काटने के लिए कौन से दिन, तिथि और मुहूर्त वर्जित और मान्य हैं? इसी तरह के कई नियमों के बारे में भी जानना जरूरी है.

क्षौर कर्म के नियम क्यों हैं जरूरी?

हिंदू परंपरा में क्षौर कर्म एक महत्वपूर्ण भाग है. धार्मिक शुद्धिकरण से जुड़ा इस कर्म को सामान्यतः सही तिथि और वार में करना अनिवार्य है. कुछ परंपराओं में स्त्री और पुरुष थे नियम अलग-अलग हैं. श्राद्ध कर्म में पुत्र या कर्ता को क्षौर कर्म करवाना अनिवार्य बताया गया है. पितरों के प्रति सम्मान और शुद्धि का भाव रखते हुए क्षौर कर्म किया जाता है और फिर स्नान किया जाता है. अहंकार और पुरानी अशुद्धियों को पीछे छोड़ा शरीर और मन की शुद्धि करने कि इस विधि को शास्त्रों में जरूरी बताया गया है.

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क्षौर कर्म की विधि

शास्त्रों के अनुसार शरीर के बाल हटाने के लिए परंपरागत विधि और क्रम को अपनाने के बारे में बताया गया है. नियम है कि व्यक्ति को पहले दाढ़ी को दाहिनी ओर से सही करना चाहिए या काटनी चाहिए इसके बाद मूंछ, फिर बगल के बाल और आखिर में सिर के बाल काटने चाहिए या मुंडन करना चाहिए. नाखून इसके बाद करें.

किन दिनों में वर्जित

कुछ विशेष दिनों में क्षौर कर्म करना मना होता है. जैसे- एकादशी तिथि, चतुर्दशी तिथि, अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि, संक्रांति पर्व, व्यतिपात या भद्रा काल, व्रत‑त्योहार. कुछ अन्य दिनों पर बाल या नाखून काटने की मनाही हैं, नहीं तो आयु कम होने और जीवन में नकारात्मकता आने का संकेत मिलता है. जैसे, मंगलवार, रविवार गुरुवार और शनिवार को क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए. मंगलवार को क्षौर कर्म करने से व्यक्ति के जीवन से 8 महीने की आयु खत्म हो जाती है. शनिवार को काटने से 7 महीन और रविवार को काटने से 1 महीना कम हो जाता है. सोमवार को क्षौर कर्म करने से 8 महीने आयु बढ़ती है लेकिन संतान सुख प्राप्त कर चुके लोगों को इस दिन क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए. गुरुवार को क्षौर कर्म करने से धन और ज्ञान पाने की हानि होती है. शुक्रवार का दिन क्षौर कर्म करने के लिए सबसे अच्छा दिन माना गया है. इस दिन क्षौर कर्म करने से धन वृद्धि होती है, व्यक्तित्व में निखार आता है और ग्यारह महीने की आयु बढ़ जाती है. बुधवार को भी क्षौर कर्म किया जा सकता है. इससे पांच महीने आयु बढ़ जाती है.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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