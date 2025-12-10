Advertisement
Hindi Newsधर्म

यह केवल ध्वनि नहीं... भगवान के लिए सम्मान, जानें मंदिर में घंटी बजाने का सही नियम, क्यों ममता बनर्जी का वीडियो हुआ वायरल!

Ghanti Bajane Ke Niyam: पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक मंदिर में पूजा की जहां उनके व्यवहार को लेकर विवाद शुरू हो गया. वायरल वीडियो में वे घंटी बजाती दिख रही हैं. आइए जानें मंदिर जाकर घंटी बजाने का क्या नियम है.

Dec 10, 2025
Astro Tips Mandir Me Ghanta Bajane Ka Niyam
Astro Tips Mandir Me Ghanta Bajane Ka Niyam

Mandir Me Ghanta Bajane Ka Niyam: मंदिर जाकर वहां घंटी बजाने के नियम हैं जिनका पालन हर भक्त को करना चाहिए ताकि भगवान के दर्शन और पूजा का शुभ फल प्राप्त हो सके. मंदिर के घंटी का अपना एक विशेष महत्व है. हाल ही में पश्चिम बंगाल के कूचबिहार के मदन मोहन मंदिर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के व्यवहार को लेकर विवाद शुरू हो गया. मंदिर में पूजा करते हुए और घंटी बजाते हुए उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो अजीबोगरीब तरीके से घंटी बजाते दिख रही हैं. मंदिर में घंटी बजाते हुए उनका वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर BJP West Bengal ने पोस्ट करते हुए उन पर आरोप लगाया कि वह न तो हिंदू परंपराओं में विश्वास रखती हैं और न तो समझती हैं. उन्हें मंदिर की घंटी बजाना नहीं आता है.

घंटी बजाने के नियम
जब मंदिर की घंटी की बात हो रही है तो इस बात को जानना जरूरी है कि आखिर किसी मंदिर में जातक घंटी बजाने के नियम क्या हैं और घंटी बजाने का महत्व व लाभ क्या है. मंदिर में कब घंटी बजाना सही होता है और कब नहीं,  इस कड़ी में हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे.

मंदिर में घंटी बजाने के नियम और तरीका

  • मंदिर में प्रवेश द्वार पर पहुंचकर या गर्भ गृह में जाने से पहले घंटी बजाने का नियम है. 

  • इसके लिए दाहिने हाथ से घंटी को बहुत ही शांत मन से बजाएं. 

  • मन में श्रद्धा का भाव रखें और घंटी को एक या तीन बार ही बजाएं जिससे ध्वनि पूरे शरीर में गूंज पाए और सभी नकारात्मकता का नाश हो.

  • घंटी को हल्के हाथ से बजाएं न कि अंधाधुंध तेज तेज बजाएं. 

  • ध्यान रहे कि मंदिर से निकलते समय घंटी नहीं बजानी चाहिए. 

  • जब भी मंदिर की घंटी बजा रहे हों तो इस बात का ध्यान रखें कि दाहिने हाथ से ही बजाएं.

  • दाएं या बाएं नहीं बल्कि घंटी जब आपके सिर के ऊपर हो तभी बजाएं. तभी इसका लाभ होगा.

  • घंटी बजाएं तो वहीं उसी जगह पर 30 सेकंड रुकें ताकि घंटी की प्रतिध्वनि आप में समाहित हो सके.

  • हाथ में घंटी लेकर बजा रहे हैं तो ध्यान रहे कि बाएं हाथ में  घंटी हो और दाएं हाथ में आरती की थाल हो. 

  • कलाई को हल्के से हिलाते हुए घंटी बजाएं न कि हाथों को उछालकर या तेज तेज या कलाई को जल्दी जल्दी हिलाकर. 

मंदिर में घंटी कब बजाएं?
मंदिर में प्रवेश करते ही घंटी बजाने का नियम है. यह घंटी भगवान के सामने अपनी उपस्थिति व्यक्त करने के लिए बजाई जाती है. इसका अर्थ यह भी है कि आप मंदिर पहुंचते ही अपना नमस्कार भगवान को अर्पित करते हैं. 
मंदिर में जब भगवान की आरती की जाती है तो इसे और प्रभावशाली और लयबद्ध करने के लिए आरती गाते गाते घंटी बजाई जाती है. इससे एक अद्भुत वातावरण बन जाता है.
इसके अलावा घंटी भगवान को भोग लगाते समय बजाई जाती है. घंटी बजाते हुए भगवान को सम्मान पूर्वक भोग अर्पित किया जाता है. 

हवन-अनुष्ठान में घंटी बजाने का लाभ
मंदिर में घंटी बजाने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है. कुछ विशेष पूजा या मांगलिक अनुष्ठान में घंटी बजाने का विधान है ताकि आसपास कोई भी नकारात्मकता न रहे.घंट नाद की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और पूजा दोष से मुक्त रहती है. हवन-अनुष्ठान बिना किसी बाधा के पूरा हो जाता है. 

मंदिर में घंटी कब नहीं बजाना चाहिए
शास्त्रों के अनुसार रात के समय घंटी बजाना वर्जित है. हालांकि शयन आरती के लिए घंटी बजाना घर के मंदिर के लिए मान्य है. भगवान के शयन मुद्रा में जानें पर घंटी नहीं बजानी चाहिए. क्योंकि इससे भगवान की नींद प्रभावित हो सकती है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में काम किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान ...और पढ़ें

Astro Tips

