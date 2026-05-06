Astro Tips: ससुराल से भूलकर भी न लें ये 4 चीजें, वरना राहु-शनि बिगाड़ देंगे बना-बनाया काम!

Astro Tips: शास्त्रों के अनुसार, ससुराल से काले कपड़े समेत 4 चीजों को लाना अशुभ है. मान्यता है कि इस चीजों को ससुराल से लेने पर शनि-राहु और केतु से जुड़े कष्टों का सामना करना पड़ सकता है. इसके साथ ही ग्रहों के अशुभ प्रभाव से घर-परिवार में संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है.
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Astro Tips: ज्योतिष शास्त्र की मानें तो अंतरिक्ष में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, उनका इंसान के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है. यही वजह है कि जब कभी भी ग्रह-नक्षत्र अपनी स्थिति बदलते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में भी व्यापक बदलाव देखने को मिलता है. ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि ग्रह-नक्षत्रों का वस्तुओं पर भी खास असर देखने को मिलता है. वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों के प्रभाव की वजह से कुछ चीजें ऐसी हैं, जिन्हें ससुराल से भूलकर भी नहीं लेना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि उन वस्तुओं पर कुछ अनिष्टकारी ग्रहों का भी प्रभाव हो सकता है. इसलिए उन चीजों को ससुराल से लेने पर पुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. आइए, जानते हैं कि कौन-कौन सी चीजें ऐसी हैं, जिन्हें ससुराल से नहीं लेना चाहिए.
आजकल गैजेट्स का जमाना है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार बिजली से चलने वाले सामानों का सीधा संबंध राहु से होता है. अगर आप अपने ससुराल से बिना किसी खास मौके के या मुफ्त में इलेक्ट्रॉनिक्स (जैसे टीवी, फ्रिज या कोई छोटा उपकरण) लेते हैं, तो यह राहु दोष का कारण बन सकता है. इससे घर में अचानक फालतू के खर्चे बढ़ने लगते हैं.
काला रंग शनिदेव का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि ससुराल पक्ष से उपहार में काले रंग के कपड़े या काले कंबल नहीं लेने चाहिए. ऐसा करने से जीवन में संघर्ष बढ़ सकता है और आपके बनते हुए कामों में रुकावटें आ सकती हैं.
हिंदू धर्म में झाड़ू को देवी लक्ष्मी का रूप माना गया है. घर की बेटी को कभी भी अपने मायके से झाड़ू मांगकर या अपने साथ नहीं लानी चाहिए. ऐसा माना जाता है कि मायके से झाड़ू लाना मतलब वहां की बरकत और सुख-समृद्धि को अपने साथ ले आना, जो मायके के लिए अच्छा नहीं माना जाता.
महिलाओं को अपने मायके से चाकू, कैंची, सुई या कोई भी धारदार (नुकीली) वस्तु नहीं लेनी चाहिए. माना जाता है कि इससे रिश्तों में कड़वाहट और विवाद पैदा होते हैं. इसी तरह, ससुराल से लोहे का भारी सामान मुफ्त में लेने से दुर्घटनाओं का डर बना रहता है.
किसी के पहने हुए जूते या चप्पल लेना सबसे ज्यादा नुकसानदेह माना जाता है. जूतों का संबंध भी शनि और राहु से होता है. किसी दूसरे के पुराने जूते पहनने से उस व्यक्ति की मुसीबतें और संघर्ष आपके जीवन में आ सकते हैं, जिससे आपके करियर में परेशानियां शुरू हो सकती हैं.
कई बार महिलाएं मायके से पुरानी किताबें, पुराने अखबार या रद्दी अपने साथ ले आती हैं. वास्तु के अनुसार, यह घर में मानसिक भ्रम पैदा करता है. इससे घर के सदस्यों को सही निर्णय लेने में दिक्कत होती है और मन हमेशा उलझनों में फंसा रहता है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)