Astro Tips: दूसरों को भूलकर भी ना दें ये 5 निजी वस्तुएं, वरना घर की सुख-शांति पर लग जाएगा ग्रहण!

Astro Tips: अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग जाने-अनजाने में अपनी निजी वस्तुएं भी दूसरों इस्तेमाल के लिए दे देते हैं. ज्योतिष शास्त्र में इसे सही नहीं माना गया है. इसके मुताबिक, कुछ निजी वस्तुएं ऐसी हैं, जिन्हें भूलकर भी दूसरों को नहीं देना चाहिए. आइए जानते हैं कि किन 5 निजी चीजों को दूसरों नहीं देना चाहिए. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 09, 2026, 02:46 PM IST
Astro Tips: अक्सर हम सामाजिक व्यवहार या आपसी प्रेम के कारण अपनी चीजें दूसरों को दे देते हैं या उनकी चीजें मांग लेते हैं. हाथ बढ़ाकर मदद करना अच्छी बात है, लेकिन ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार हर वस्तु की अपनी एक ऊर्जा होती है. कुछ खास चीजें ऐसी हैं जो व्यक्ति के भाग्य और व्यक्तित्व से सीधे तौर पर जुड़ी होती हैं. इन चीजों को साझा करने से आपकी सकारात्मक ऊर्जा दूसरों के पास जा सकती है या उनकी नकारात्मकता आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें न तो दोस्तों और न ही रिश्तेदारों के साथ शेयर करना चाहिए.

पहने हुए कपड़े

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हमारे द्वारा पहने गए कपड़े हमारी व्यक्तिगत ऊर्जा और भाग्य का संचय करते हैं. जब हम अपने उपयोग किए हुए कपड़े किसी और को देते हैं, तो हमारी सकारात्मक ऊर्जा का स्थानांतरण हो सकता है. माना जाता है कि दूसरों के कपड़े पहनने से त्वचा संबंधी रोग तो हो ही सकते हैं, साथ ही यह आर्थिक तंगी का कारण भी बन सकता है.

अंगूठी और रत्न

अंगूठी का सीधा संबंध हमारे ग्रहों और किस्मत से होता है. विशेषकर धातु या रत्नों वाली अंगूठियां किसी विशेष ग्रह के प्रभाव को संतुलित करने के लिए पहनी जाती हैं. अपनी अंगूठी किसी और को देना या किसी और की पहनना आपके भाग्य में रुकावट डाल सकता है और ग्रहों के शुभ प्रभाव को कम कर सकता है.

जूते-चप्पल

वास्तु शास्त्र में पैरों का संबंध शनि और सामाजिक प्रतिष्ठा से माना गया है. दूसरों के साथ जूते-चप्पल साझा करना अशुभ माना जाता है. ऐसा करने से व्यक्ति के मान-सम्मान में कमी आ सकती है और जीवन में बिना वजह के संघर्ष और अपमान का सामना करना पड़ सकता है.

घर की झाड़ू

हिंदू धर्म में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है. वास्तु के अनुसार, घर की झाड़ू को कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए. माना जाता है कि घर की झाड़ू बाहर जाने से घर की लक्ष्मी (बरकत) भी चली जाती है, जिससे परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है.

हाथ की घड़ी

घड़ी केवल समय नहीं बताती, बल्कि यह पहनने वाले के जीवन की गति और समय के उतार-चढ़ाव को भी दर्शाती है. अपनी घड़ी किसी को उधार देने से आपके कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं और संबंधों में खटास पैदा हो सकती है. यह आपके जीवन की प्रगति को धीमा कर सकती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Astro Tips

