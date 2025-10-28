Advertisement
trendingNow12978943
Hindi Newsधर्म

Astro Tips: सप्ताह के इन दिनों में भूलकर भी ना खरीदें जूते-चप्पल, वरना शनि देव हो जाएंगे रुष्ट

Astro Tips: अगर आप शनि देव की कृपा चाहते हैं और जीवन में स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं, तो सप्ताह के कुछ दिनों में जूते-चप्पल खरीदने से परहेज करें. आइए जानते हैं कि जूते-चप्पल कब नहीं खरीदने चाहिए.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 28, 2025, 06:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Astro Tips: सप्ताह के इन दिनों में भूलकर भी ना खरीदें जूते-चप्पल, वरना शनि देव हो जाएंगे रुष्ट

Astro Tips for Footwear: हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में सप्ताह के प्रत्येक दिन का एक विशेष ग्रह से संबंध बताया गया है. इन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन, भाग्य और कार्यों पर गहरा असर डालता है. इन्हीं में से एक शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित माना गया है. शनि ग्रह को न्याय का देवता कहा जाता है, जो व्यक्ति के कर्मों के अनुसार शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं. इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में शनिवार के दिन कुछ खास वस्तुओं की खरीद-बिक्री से बचने की सलाह दी गई है. आइए जानते हैं कि सप्ताह के किन दिनों में जूते-चप्पल नहीं खरीदने चाहिए.

क्यों नहीं खरीदना चाहिए शनिवार को जूते-चप्पल

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शनिवार को जूते या चप्पल खरीदना शनि देव को अप्रसन्न कर सकता है. दरअसल, जूते-चप्पल चमड़े से बने होते हैं और यह वस्त्रों में अशुद्ध माने जाते हैं. शनि देव सादगी और तपस्या के प्रतीक हैं, जबकि नई वस्तुएं विलासिता का संकेत देती हैं. इस कारण शनिवार को जूते-चप्पल खरीदना शनि की दृष्टि में अहंकार और असंयम का प्रतीक माना गया है. इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

शनि देव की नाराजगी के संकेत

ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति शनि देव को नाराज कर देता है तो उसे जीवन में अचानक रुकावटें, धन हानि, मानसिक तनाव और कामों में विलंब जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. कहा जाता है कि शनि की कृपा मिलने पर व्यक्ति को सफलता, स्थिरता और दीर्घकालिक सुख प्राप्त होता है, जबकि उनकी नाराजगी से कठिनाइयां बढ़ सकती हैं.

क्या करें अगर भूल से शनिवार को खरीद ली चप्पल?

अगर किसी कारणवश शनिवार को जूते या चप्पल खरीद ली जाए, तो ज्योतिषाचार्य उपाय बताते हैं कि उस वस्तु को तुरंत न पहनें. उसे पहले भगवान शनि को समर्पित करें और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप कर क्षमा याचना करें. रविवार या सोमवार के दिन उस वस्तु का प्रयोग शुरू करना शुभ माना जाता है.

यह भी पढ़ें: अगर व्यापार नहीं चल रहा, तो घर से निकलते वक्त करें ये आसान उपाय, खुलेंगे भाग्य के दरवाजे

कौन-से दिन खरीदें जूते-चप्पल

ज्योतिष के अनुसार, शुक्रवार और बुधवार का दिन नई चीजें, खासकर वस्त्र या जूते-चप्पल खरीदने के लिए शुभ होता है. शुक्रवार को मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Astro Tips

Trending news

नाम बदल गया, लेकिन झगड़ा नहीं थमा, संभाजीनगर को लेकर क्यों भिड़े BJP और AIMIM?
maharashtra news in hindi
नाम बदल गया, लेकिन झगड़ा नहीं थमा, संभाजीनगर को लेकर क्यों भिड़े BJP और AIMIM?
'नहीं करूंगी तुम्हारी बेटी का इलाज...', महिला डॉक्टर ने जड़ा बच्ची के पिता को थप्पड़
Ahemdabad News
'नहीं करूंगी तुम्हारी बेटी का इलाज...', महिला डॉक्टर ने जड़ा बच्ची के पिता को थप्पड़
वह 'धमाकेदार फाइल' जिसने खोला 1.86 लाख करोड़ का कोयला घोटाला, हिल गई थी UPA सरकार
coal scam
वह 'धमाकेदार फाइल' जिसने खोला 1.86 लाख करोड़ का कोयला घोटाला, हिल गई थी UPA सरकार
मुंबई ATS के हत्थे चढ़ा पुणे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर, लैपटॉप में राज
Mumbai ATS
मुंबई ATS के हत्थे चढ़ा पुणे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर, लैपटॉप में राज
अगर हमने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की गंभीर टिप्पणी?
Supreme Court News
अगर हमने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की गंभीर टिप्पणी?
समय पर नहीं सिला ब्लाउज तो कोर्ट पहुंची महिला, दर्जी पर लगा 7 हजार का जुर्माना
Gujarat news
समय पर नहीं सिला ब्लाउज तो कोर्ट पहुंची महिला, दर्जी पर लगा 7 हजार का जुर्माना
कर्नाटक में RSS को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के फैसले पर लगाई रोक
rss
कर्नाटक में RSS को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के फैसले पर लगाई रोक
5 सिरों वाले सर्प और 4 भुजाओं वाली देवी... खुदाई में मिलीं 1000 साल पुरानी मूर्तियां
Tamil Nadu
5 सिरों वाले सर्प और 4 भुजाओं वाली देवी... खुदाई में मिलीं 1000 साल पुरानी मूर्तियां
चुनाव आयोग के मुंह से SIR निकला ही था कि ममता ने 527 अफसरों के कर दिए ट्रांसफर
West Bengal
चुनाव आयोग के मुंह से SIR निकला ही था कि ममता ने 527 अफसरों के कर दिए ट्रांसफर
आपका मरीज मर गया... डॉक्टरों के मुर्दा घोषित करने के बाद 15 मिनट बाद जिंदा हुआ मरीज
SURAT
आपका मरीज मर गया... डॉक्टरों के मुर्दा घोषित करने के बाद 15 मिनट बाद जिंदा हुआ मरीज