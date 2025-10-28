Astro Tips: सप्ताह के इन दिनों में भूलकर भी ना खरीदें जूते-चप्पल, वरना शनि देव हो जाएंगे रुष्ट

Astro Tips for Footwear: हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में सप्ताह के प्रत्येक दिन का एक विशेष ग्रह से संबंध बताया गया है. इन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन, भाग्य और कार्यों पर गहरा असर डालता है. इन्हीं में से एक शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित माना गया है. शनि ग्रह को न्याय का देवता कहा जाता है, जो व्यक्ति के कर्मों के अनुसार शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं. इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में शनिवार के दिन कुछ खास वस्तुओं की खरीद-बिक्री से बचने की सलाह दी गई है. आइए जानते हैं कि सप्ताह के किन दिनों में जूते-चप्पल नहीं खरीदने चाहिए.

क्यों नहीं खरीदना चाहिए शनिवार को जूते-चप्पल

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शनिवार को जूते या चप्पल खरीदना शनि देव को अप्रसन्न कर सकता है. दरअसल, जूते-चप्पल चमड़े से बने होते हैं और यह वस्त्रों में अशुद्ध माने जाते हैं. शनि देव सादगी और तपस्या के प्रतीक हैं, जबकि नई वस्तुएं विलासिता का संकेत देती हैं. इस कारण शनिवार को जूते-चप्पल खरीदना शनि की दृष्टि में अहंकार और असंयम का प्रतीक माना गया है. इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है.

शनि देव की नाराजगी के संकेत

ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति शनि देव को नाराज कर देता है तो उसे जीवन में अचानक रुकावटें, धन हानि, मानसिक तनाव और कामों में विलंब जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. कहा जाता है कि शनि की कृपा मिलने पर व्यक्ति को सफलता, स्थिरता और दीर्घकालिक सुख प्राप्त होता है, जबकि उनकी नाराजगी से कठिनाइयां बढ़ सकती हैं.

क्या करें अगर भूल से शनिवार को खरीद ली चप्पल?

अगर किसी कारणवश शनिवार को जूते या चप्पल खरीद ली जाए, तो ज्योतिषाचार्य उपाय बताते हैं कि उस वस्तु को तुरंत न पहनें. उसे पहले भगवान शनि को समर्पित करें और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप कर क्षमा याचना करें. रविवार या सोमवार के दिन उस वस्तु का प्रयोग शुरू करना शुभ माना जाता है.

कौन-से दिन खरीदें जूते-चप्पल

ज्योतिष के अनुसार, शुक्रवार और बुधवार का दिन नई चीजें, खासकर वस्त्र या जूते-चप्पल खरीदने के लिए शुभ होता है. शुक्रवार को मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है.

