Disha Shool: भूलकर भी दिशा शूल में न करें यात्रा, जानें दिन के हिसाब से किस तरफ यात्रा वर्जित!

Disha Shool Astro Tips: किस दिशा की तरफ किस दिन दिशा शूल लगता है और यह दिशा शूल क्या होता है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें ताकि यात्रा पर निकलने से पहले उससे जुड़े उपाय भी किए जा सकें. 

Dec 09, 2025, 09:30 PM IST
Disha Shool Tips: अगर आप किसी यात्रा पर निकल रहे हैं तो उस यात्रा के सफलता की कामना करके ही निकलते होंगे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिशा शूल में यात्रा पर निकलना आपकी यात्रा को खराब कर सकता है. धार्मिक कार्य हो या कोई और जरूर काम घर से निकलने से पहले दिशा शूल चेक करना क्यों जरूरी है और किस दिन कौन सी दिशा में दिशा शूल लगता है. ये सभी जानकारियां हम विस्तार से इस कड़ी में हासिल करेंगे.

क्या है दिशा शूल?
शास्त्रों की मानें तो दिशा शूल एक अति अशुभ योग है जो चारो दिशाओं में अलग अलग दिन लगता है. जिस दिशा में दिशाशूल बनता है उस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए. नहीं तो यात्रा के असफल होने या परेशानी खड़ा होने की संभावना होती है. हमेशा घर से बाहर निकलते समय इस बात की जांच जरूर कर लें कि किस दिशा में उस दिन दिशा दिशा शूल बन रहा है. ताकि उस दिन के हिसाब से उपाय करके ही जरूरी काम के लिए घर से निकल सकें.

मंगलवार और बुधवार के दिन
मंगलवार और बुधवार को दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ होता है. ऐसे में इन दोनों दिनों में उत्तर दिशा की तरफ यात्रा पर न निकलें. मंगलवार को गुड़ खाकर और बुधवार को धनिया खाकर निकलें. दिशा शूल का प्रभाव कम हो जाएगा. बुधवार और शनिवार को ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा में निकलने से बचना चाहिए. 

गुरुवार के दिन
गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल होने पर इस दिन दक्षिण दिशा में यात्रा के लिए न निकलें. जाना जरूरी हो तो दही खाकर घर से निकलें.

शुक्रवार और रविवार
शुक्रवार और रविवार को दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरह होता है, ऐसे में इस दिशा में यात्रा पर न निकलें. निकलना जरूरी है तो शुक्रवार के दिन जौ खाकर निकले और रविवार को दलिया खाकर निकलें. यात्रा शुभ होगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

