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Hindi Newsधर्मAstro Tips: झूठ बोलने की अपनी आदत से आ गए हैं तंग, सुबह-शाम इस एक मंत्र का करें जाप, दिखने लगेंगे चमत्कारिक बदलाव!

Astro Tips: झूठ बोलने की अपनी आदत से आ गए हैं तंग, सुबह-शाम इस एक मंत्र का करें जाप, दिखने लगेंगे चमत्कारिक बदलाव!

How To Get Rid Of Lying Habit: झूठ बोलने की आदत को दूर करने के लिए सुबह-शाम किस मंत्र का जाप करें इस बारे में हम इस लेख में जानेंगे साथ ही जानेंगे कि झूठ बोलने से कौन सा ग्रह कमजोर होता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 15, 2026, 03:42 PM IST
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Dhyan (AI Photo)
Dhyan (AI Photo)

Astro tips for lying habit: झूठ मन की शांति को भंग कर सकता है और भाग्य का साथ नहीं मिलता है. अगर किसी व्यक्ति को बार-बार झूठ बोलने की आदत है तो उसे इस आदत को जल्दी ही छोड़ देने चाहिए. उसकी यह आदत उसकी तरक्की रोक सकती है, मानसिक शांति छीन सकती है और बुध व गुरु जैसे अति शुभ ग्रह उसकी कुंडली में कमजोर हो सकते हैं. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलने की अपनी आदत को छोड़ना चाहता है तो इस उसे कुछ प्रभावशाली मंत्रों का जाप सुबह-शाम करना चाहिए. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

झूठ बोलने से कुंडली में कौन सा ग्रह कमजोर होता है?
बुध कमजोर होता है
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, झूठ बोलने से व्यक्ति की कुंडली में मुख्य रूप से बुद्धि और व्यपार के कारक ग्रह बुध की स्थिति कमजोर होती है. जिससे व्यक्ति समय पर बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाता है. झूठ बोलने वाले व्यक्ति की वाणी भी खराब होती है. ऐसे लोगों का बना बनाया बिजनेस खराब होने लगता है.

बृहस्पति कमजोर होता है
जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होने लगता है. बृहस्पति ज्ञान, भाग्य और सत्य का कारक ग्रह है. ऐसे में जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसका भाग्य खराब होने लगता है और उसके झीवन से सकारात्मकता और ज्ञान का नाश होने लगता है. 

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झूठ बोलने की आदत छोड़ने के लिए मंत्र जाप
इस मंत्र का करें जाप
झूठ बोलने की आदत को छोड़ने के लिए व्यक्ति "अस्तो मा सद्गमय" का जाप कर सकता है. इस मंत्र का अर्थ है असत्य से सत्य की ओर ले चलें.

यह मंत्र है प्रभावशाली
इसके अलावा अगर आप झूठ बोलने की आदत छोड़ना चाहते हैं तो "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें. इससे मन के भीतर की बुराइयों का अंत होता है. झूठ बोलने की आदत मानसिक अशुद्धि के कारण भी हो सकती है. यह मंत्र अशुद्धियों को दूर करता है.

इस मंत्र के जाप से होगा लाभ
झूठ बोलने जैसी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए एक मंत्र का जाप कर सकते हैं. मंत्र है- ते वाष्प वारि परिपूर्ण लोचनम् मारुतिं नमत रक्षसान्तकम्। इस मंत्र के जाप का परिणाम जल्द ही दिखने लगेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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