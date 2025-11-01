Astro Tips: शनि, राहु या मंगल? बिना जन्मकुंडली देखे ऐसे पता करें कौन सा ग्रह कर रहा है परेशान

Planets Astro Tips: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, व्यक्ति के जीवन में होने वाली हर घटना उसके जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों की चाल और स्थिति से प्रभावित होती है. ग्रहों की शुभ या अशुभ स्थिति जीवन के हर पहलू- परिवार, करियर, व्यापार और सामाजिक जीवन पर सीधा असर डालती है. यही कारण है कि किसी व्यक्ति का धन, प्रतिष्ठा, चरित्र और सफलता ग्रहों के प्रभाव से जुड़ा होता है. हालांकि, इंसान जीवन पूरी तरह ग्रहों के भरोसे नहीं होता. अपने अच्छे कर्मों और सकारात्मक जीवनशैली से व्यक्ति ज्योतिषीय दोषों के असर को काफी हद तक कम कर सकता है. लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को अपनी जन्म तिथि या जन्म समय की जानकारी नहीं होती, जिससे कुंडली बनाना संभव नहीं होता. ऐसी स्थिति में आइए जानते हैं कि बिना कुंडली देखे आप कैसे पहचान सकते हैं कि कौन-सा ग्रह आपके जीवन में पीड़ित है.

सूर्य ग्रह पीड़ित होने के लक्षण

अगर आपको बार-बार ऐसा लगता है कि आपके परिश्रम का श्रेय किसी और को मिल रहा है या पिता से संबंध तनावपूर्ण हैं, तो यह सूर्य ग्रह की कमजोरी का संकेत हो सकता है.

उपाय- पिता का सम्मान करें, उनका कहना मानें और प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें.

मंगल ग्रह पीड़ित होने के लक्षण

मंगल शरीर की ऊर्जा और आत्मविश्वास का प्रतीक है. यदि आप हमेशा थकान, कमजोरी या अनमनेपन का अनुभव करते हैं, तो आपका मंगल अशुभ हो सकता है.

उपाय- नियमित व्यायाम करें, भाई-बहनों को खुश रखें और मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें.

बुध ग्रह पीड़ित होने के लक्षण

बुध संचार, बुद्धि और शिक्षा का कारक है. अगर आप बार-बार बोलने या लिखने में गलतियां करते हैं या संवाद में भ्रम की स्थिति रहती है, तो बुध कमजोर हो सकता है.

उपाय- बच्चों की पढ़ाई में मदद करें, अनाथालय में पुस्तकों या स्टेशनरी का दान करें.

गुरु (बृहस्पति) ग्रह पीड़ित होने के लक्षण

गुरु ज्ञान, धन और आशीर्वाद का प्रतीक ग्रह है. यदि आपके घर में अतिथि आना बंद हो गया हो, शुभ कार्यों में रुकावटें आने लगी हों या विवाह में अड़चनें हों, तो यह गुरु ग्रह की अशुभता दर्शाता है.

उपाय- माता-पिता और गुरु समान व्यक्तियों की सेवा करें, पीले वस्त्र धारण करें और बृहस्पतिवार का व्रत रखें.

शुक्र ग्रह पीड़ित होने के लक्षण

शुक्र भोग, वैभव और सुंदरता का प्रतीक है. यदि आपके घर में हमेशा अव्यवस्था बनी रहती है, बिस्तर बिखरा रहता है या कपड़े अस्त-व्यस्त हों, तो समझें कि शुक्र ग्रह पीड़ित है.

उपाय: घर को स्वच्छ रखें, महिलाओं का सम्मान करें और जीवनसाथी को प्रसन्न रखें.

शनि ग्रह पीड़ित होने के लक्षण

शनि परिश्रम, अनुशासन और पैरों का कारक ग्रह है. यदि आपके जूते बार-बार फट जाते हैं, पैरों में दर्द या थकान बनी रहती है, तो शनि ग्रह कमजोर हो सकता है.

उपाय- गरीबों और मजदूरों की सहायता करें, शनिवार के दिन तिल का तेल दान करें.

राहु ग्रह पीड़ित होने के लक्षण

राहु भ्रम और मानसिक अस्थिरता का ग्रह है. अगर आप बात सही कहते हैं लेकिन लोग आपकी बातों को गलत समझ लेते हैं, या आप हमेशा ऊंची आवाज में गुस्से से बोलते हैं, तो राहु दोष हो सकता है.

उपाय- संयम रखें, नीले या धुएं के रंग के वस्त्र न पहनें, और ध्यान-योग का अभ्यास करें.

केतु ग्रह पीड़ित होने के लक्षण

केतु अध्यात्म और मोक्ष का प्रतीक है. लेकिन यदि आप दूसरों की चुगली करने या पीठ पीछे बातें करने की आदत में फंसे हैं, तो यह केतु की नकारात्मक स्थिति को दर्शाता है.

उपाय- ध्यान लगाएं, पशु-पक्षियों को भोजन कराएं और आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें.

ग्रहों की स्थिति हमारे जीवन के उतार-चढ़ाव का प्रतिबिंब है. परंतु सही आचरण, सेवा, दान और संयम से ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है.

