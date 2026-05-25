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Hindi Newsधर्मशत्रु बाधा हो या धन की दिक्कत... कैसे आपकी जन्म तिथि के देवता करते हैं आपकी रक्षा, क्या है तिथियों का रहस्य? जानें

शत्रु बाधा हो या धन की दिक्कत... कैसे आपकी जन्म तिथि के देवता करते हैं आपकी रक्षा, क्या है तिथियों का रहस्य? जानें

Birth tithi god list for all 15 tithis: जन्म तिथि का रहस्य देवताओं से कैसे जुड़ा है, किसी तिथि का संबंध किस देवी या देवता से है? ये प्रश्न कभी न कभी हमारे मन में जरूर आते हैं. आइए जानें प्रतिपदा तिथि से अमावस्या और पूर्णिमा के देवी या देवता कौन हैं.

Written By  Dr. Neeti Sharma|Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: May 25, 2026, 01:26 PM IST
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Janam Tithi Devta
Janam Tithi Devta

Janam Tithi Devi Devta: भारतीय सनातन परंपरा में मनुष्य का जन्म केवल एक शारीरिक घटना नहीं माना गया, बल्कि उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विशेष संयोग का परिणाम समझा गया है. जिस प्रकार प्रत्येक ग्रह, नक्षत्र और राशि का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार “तिथि” भी हमारे भाग्य, स्वभाव, मानसिक शक्ति और जीवन की घटनाओं को गहराई से प्रभावित करती है.

जन्मदिन से अधिक महत्व “जन्म तिथि” का
बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारी वास्तविक जन्मतिथि अंग्रेज़ी कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि वह “चंद्र तिथि” होती है जिस दिन हमारा जन्म हुआ. यही कारण है कि भारतीय ज्योतिष में जन्मदिन से अधिक महत्व “जन्म तिथि” को दिया गया है. तिथि चंद्रमा और सूर्य के बीच बनने वाले कोण पर आधारित होती है. चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए जन्म तिथि सीधे हमारे मन, कर्म, भाग्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ी होती है.

तिथि क्या है?
जब सूर्य और चंद्रमा के बीच 12 अंश का अंतर बनता है, तब एक तिथि पूर्ण होती है. कुल 30 तिथियाँ होती हैं — 15 शुक्ल पक्ष और 15 कृष्ण पक्ष. हर तिथि का एक अधिष्ठाता देवता होता है. ये देवता उस तिथि में जन्मे व्यक्ति की सूक्ष्म रूप से रक्षा करते हैं. जब व्यक्ति अपने तिथि देवता का सम्मान, पूजा और स्मरण करता है, तब उसके जीवन की बाधाएँ कम होने लगती हैं.

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जन्म तिथि के देवता क्यों महत्वपूर्ण हैं?
सनातन मान्यता कहती है कि जिस तिथि में जन्म हुआ, उस तिथि के देवता आपके कर्मों के साक्षी और रक्षक बन जाते हैं.
जब जीवन में संकट, मानसिक अशांति, आर्थिक समस्या, शत्रु बाधा या स्वास्थ्य कष्ट आते हैं, तब अपने तिथि देवता की उपासना करने से अद्भुत सुरक्षा प्राप्त होती है.

यह केवल आस्था नहीं, बल्कि ऊर्जा विज्ञान है.
जिस प्रकार एक बच्चा अपने माता-पिता की शरण में सुरक्षित महसूस करता है, उसी प्रकार आत्मा अपने तिथि देवता से जुड़कर शक्ति प्राप्त करती है.

प्रत्येक तिथि और उसके देवता
प्रतिपदा — अग्नि देव
यह तिथि नई शुरुआत और ऊर्जा की प्रतीक है.
अग्नि देव शुद्धि और साहस देते हैं.

उपाय:
घी का दीपक जलाएँ और “ॐ अग्निदेवाय नमः” का जाप करें.
जीवन में नकारात्मकता कम होती है.

द्वितीया — ब्रह्मा जी
ज्ञान, सृजन और बुद्धि के देवता.
इस तिथि वाले लोग रचनात्मक और विचारशील होते हैं.

उपाय:
पीले पुष्प अर्पित करें और विद्या का सम्मान करें.

तृतीया — माता गौरी
सौभाग्य, सौंदर्य और समृद्धि की तिथि.
माता गौरी स्त्रियों की रक्षा और परिवार में सुख देती हैं.

उपाय:
दुर्गा सप्तशती का पाठ या “ॐ गौर्यै नमः” का जाप.

चतुर्थी — भगवान गणेश
विघ्नहर्ता गणपति इस तिथि के स्वामी हैं.
इनकी कृपा से बाधाएँ दूर होती हैं.

उपाय:
दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” का जाप करें.

पंचमी — नाग देवता
रहस्यमयी शक्ति, कुंडलिनी और सुरक्षा का प्रतीक.
यह तिथि गूढ़ ज्ञान और आध्यात्मिक जागरण से जुड़ी है.

उपाय:
नाग देवता को दूध अर्पित करें या शिवलिंग पर जल चढ़ाएँ.

षष्ठी — भगवान कार्तिकेय
साहस, युद्ध कौशल और विजय के देवता.
शत्रु बाधा से रक्षा करते हैं.

उपाय:
“ॐ स्कंदाय नमः” का जाप करें.

सप्तमी — सूर्य देव
स्वास्थ्य, तेज और आत्मविश्वास के दाता.
इस तिथि के लोग नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं.

उपाय:
प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें.

अष्टमी — भगवान शिव / माता दुर्गा
यह तिथि रहस्यमयी और अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है.
नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है.

उपाय:
महामृत्युंजय मंत्र या दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

नवमी — माँ दुर्गा
धर्म, शक्ति और न्याय की तिथि.
माँ दुर्गा कठिन समय में रक्षा करती हैं.

उपाय:
कन्या पूजन और लाल पुष्प अर्पित करें.

दशमी — धर्मराज
विजय और धर्म की तिथि.
यह तिथि कर्मों के संतुलन से जुड़ी है.

उपाय:
सत्य का पालन करें और जरूरतमंदों की सहायता करें.

एकादशी — भगवान विष्णु
आध्यात्मिक उन्नति और मन की शुद्धि.
यह तिथि मोक्षदायिनी मानी गई है.

उपाय:
एकादशी व्रत और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र.

द्वादशी — श्री हरि
सुरक्षा और पालन की ऊर्जा.
जीवन में स्थिरता प्रदान करते हैं.

उपाय:
तुलसी पूजा करें.

त्रयोदशी — कामदेव / शिव
आकर्षण, सौंदर्य और दिव्य कृपा की तिथि.
प्रदोष काल की पूजा विशेष फल देती है.

उपाय:
शिव अभिषेक करें.

चतुर्दशी — भगवान रुद्र
नकारात्मक शक्तियों के विनाशक.
भय और संकट दूर करते हैं.

उपाय:
रुद्राष्टक का पाठ करें.

पूर्णिमा — चंद्र देव
मानसिक शांति, प्रेम और आध्यात्मिक प्रकाश. यह तिथि अत्यंत शुभ मानी जाती है.

उपाय:
चंद्रमा को दूध मिश्रित जल अर्पित करें.

अमावस्या — पितृ एवं काल ऊर्जा यह आत्मचिंतन और पूर्वजों से जुड़ने की तिथि है. पितृ कृपा से जीवन की बाधाएँ कम होती हैं.
उपाय:
पितरों के लिए दीपदान और दान करें.

कैसे तिथि देवता आपकी रक्षा करते हैं?
जब व्यक्ति अपनी जन्म तिथि के अनुसार पूजा करता है, तो उसकी मानसिक ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ती है.

* भय कम होने लगता है
* नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं
* निर्णय क्षमता बढ़ती है
* आर्थिक संकट कम होते हैं
* मानसिक शांति प्राप्त होती है
* दुर्घटनाओं और विपत्तियों से रक्षा मिलती है

सनातन परंपरा क्या कहती है
“जिसे अपने तिथि देवता का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, उसका मार्ग स्वयं ईश्वर प्रशस्त कर देते हैं.”

जन्म तिथि पर क्या करना चाहिए?
* अपनी चंद्र जन्म तिथि अवश्य जानें
* उस दिन सात्विक रहें
* अपने तिथि देवता का पूजन करें
* दीपक जलाएँ
* दान करें
* मंत्र जाप करें
* माता-पिता और गुरु का आशीर्वाद लें
यही आपके जीवन की आध्यात्मिक सुरक्षा कवच बनता है.

प्रेरणादायक संदेश
आज का मनुष्य बाहरी दुनिया में सुरक्षा खोज रहा है, जबकि उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा में छिपी है.
जब आप अपनी जन्म तिथि और उसके देवता को पहचान लेते हैं, तब आप अपने भीतर छिपी दिव्य शक्ति को भी पहचानने लगते हैं.

याद रखने योग्य बातें

  • ग्रह दिशा देते हैं, लेकिन देव कृपा रक्षा करती है.

  • अपनी जन्म तिथि को केवल कैलेंडर की तारीख न समझें.

  • यह आपके जीवन का दिव्य संकेत है, ईश्वर द्वारा दिया गया एक आध्यात्मिक हस्ताक्षर.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Dr. Neeti Sharma

डॉ. नीति शर्मा एक जानी मानी ज्योतिष आचार्य, वास्तु शास्त्री और रत्न विशेषज्ञ हैं.

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