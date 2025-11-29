Advertisement
Astro Tips: बिना सोचे समझे न बांध लें हाथ या पैर में काला धागा, ऐसा करना इन 3 राशि वालों को पड़ सकता है भारी!

Kala Dhaga Astro Tips: काला रंग हर किसी के लिए शुभ नहीं होता है, उसी तरह काला धागा हर किसी के लिए सकारात्मक सिद्ध नहीं हो सकता है. इसके लिए जरूरी है कि ये जान लें कि कौन सी राशि के जातक को काला धागा नहीं बांधना चाहिए.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 29, 2025, 06:55 AM IST
Kala Dhaga Kise Nahi Pahanana Chahiye: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काला रंग एक ऐसा प्रभावशाली रंग है जो अपनी तरफ हर तरह की ऊर्जा को खींचता है, चाहे वो नकारात्मक उर्जा हो या सकारात्मक उर्जा हो. इसी तरह काला धागे में भी बहुत उर्जा होती है. हालांकि इस तरह के काले धागे को आज लोग फैशन में पहनने लगे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर किसी को बिना सोचे समझे काला धागा नहीं बांधना चाहिए. नहीं तो यही काले रंग का धागा परेशानियां बढ़ा सकता है. धन हानि ला सकता है, बुरी नजर भी लग सकती हैं. आइए जानें किन 3 राशि के जातकों को काला धागा भूलकर भी नहीं बांधना चाहिए. 

काले रंग और काले धागे का किस राशि से संबंध
मान्यता अनुसार काले रंग का शनिदेव से गहरा संबंध है. जब काला रंग को शनिदेव से जोड़ते हैं तो यह सकारात्मक प्रभाव डालता है. नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए पैरों में या हाथ में काला धागा बांधता है. शनि देव का न्याय और कर्मफल के कारक ग्रह हैं. काला रंग उन लोगों के लिए शुभ हो सकता है जिनकी कुंडली में शनि मजबूत स्थिति में हो और जो लोग शनि की राशि यानी मकर और कुंभ राशि के जातक हों. जहां तक काले धागे किन्हें नहीं पहनना चाहिए, तो इस लिस्ट में 3 राशि के लोग आते हैं.

पहली मेष राशि
मेष राशि मंगल की स्वामित्व की राशि है. लाल रंग मंगल से जुड़ा है और मंगल व शनि में शत्रुता का भाव है. ऐसे में मेष राशि के जातक को काला धागा नहीं बाधना चाहिए, इससे जातकों को मंगल दोष लग सकता है. जिससे आकस्मिक बीमारी या कोई दुर्घटना आदि हो सकता है. मेष के जातकों को काले धागे के अशुभ परिणाम सहने पड़ सकते हैं. मानसिक तनाव बढ़ सकता है. 

दूसरी सिंह राशि 
सिंह राशि के जातकों के लिए काला धागा बिल्कुल अशुभ परिणाम देता है. दरअसल, शनि और सूर्य में गहरी शत्रुता है. नारंगी, केसरिया, रक्त वर्ण लाल और सुनहरा रंग सूर्य का के स्वामित्व के रंग है और जब सिंह राशि के जातक इसके एकदम उलट काले रंग का धागा धारण करते हैं तो इससे उनका आत्विश्वास कम होने लगता है और व्यक्तित्व पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है. सूर्य के कमजोर होने से भाग्य खराब होने लगता है. पिता के संबंध खराब होने लगते हैं.

तीसरी वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और इन जातकों को लाल रंग के उलट काले रंग को कतई धारण नहीं करना चाहिए. ऐसे जतकों को शनि दोष के साथ ही मंगल दोष का सामना करना पड़ सकता है. वृश्चिक राशि के जातकों को हाथ या पैर में काला धागा तो नहीं ही बांधना चाहिए, इसके साथ ही काले कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए नहीं तो जीवन के हर मोड़ पर जातकों को असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

