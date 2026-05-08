Shanidev Puja Niyam: शनिदेव की पूजा में तांबे के बर्तनों का उपयोग वर्जित क्यों, सूर्यदेव से क्या है इसका कनेक्शन?

Shanidev Ki Puja Me Tamba Varjit Kyo: शनिदेव की पूजा में तांबे के बर्तनों का उपयोग क्यों वर्जित है और कैसे इसका संबंध सूर्यदेव से है. इस बारे में हम इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे.
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Shani Dev Ki Puja Ke Niyam: नियमित हो या विशेष अनुष्ठान या फिर को सामान्य पूजा-पाठ, इसमें अन्य पूजन सामग्री के अलावा कुछ पात्रों को भी उपयोग में लाया जाता है. हालांकि, धार्मिक कार्यों के लिए लोग कुछ विशेष धातुओं से बने बर्तनों को ही उपयोग में लाते हैं. आमतौर पर तांबे या पीतल के बर्तनों का उपयोग पूजा-पाठ में किया जाता है. जैसे तांबे का लोटा और पीतल या तांबे की थाली. सोना, चांदी, कांसा, पीतल और तांबे को पूजा के लिए शुभ माना जाता है. लेकिन इसमें भी एक अपवाद है और वो ये कि सभी देवी-देवताओं में शनिदेव एक ऐसे देवता हैं जिसकी पूजा में तांबे के बर्तनों का उपयोग पूरी तरह से वर्जित है, लेकिन क्यों? इस लेख में हम इसी बारे में विस्तार से जानेंगे.
शनिदेव की पूजा में तांबा क्यों वर्जित
अन्य देवी-दवताओं की पूजा के लिए तांबे का उपयोग सर्वश्रेष्ठ माना गया है लेकिन शनि देव की पूजा में भूलकर भी तांबे के बर्तन नहीं रखने चाहिए. वरना शनि महाराज क्रोधित हो सकते हैं. ऐसा होने के पीछे का कारण सूर्यदेव है. दरअसल, तांबा सूर्यदेव से संबंधित धातु है और जब भी सूर्य देव को अर्घ्य देने या सूर्य पूजा की बात आती है तो तांबे के लोटे के उपायोग का सुझाव दिया जाता है. वहीं सूर्य-शनि में पिता-पुत्र का भले ही संबंध हो लेकिन इन दोनों में शत्रुता का भाव है. ऐसे में शनि देव की पूजा में तांबे के उपयोग को निषेध किया गया है.
शनिदेव की पूजा में किस धातु का उपयोग करें?
वैसे तो धार्मिक अनुष्ठानों में लोहे के धातु का उपयोग शुभ नहीं माना जाता है लेकिन जब भी शनिदेव करें लोहे के बर्तन को ही उपयोग में लाएं. लोहे का संबंध शनिदेव से है. जब शनिदेव की पूजा की जाती है और उसमें लोहे व सरसों के तेल को उपयोग में लाया जाता है तो इससे शनिदेव अति प्रसन्न हो जाते हैं.
शनिदेव की पूजा में किन बातों का ध्यान रखें?
शनिदेव की पूजा में लाल फूल या फल न रखें.
शनिदेव को लाल वस्त्र न चढ़ाएं. लाल रंग मंगल का रंग है जिससे शनिदेव का शत्रु भाव है.
शनिदेव को काला और नीला वस्त्र चढ़ाएं. नीले रंग के फल और फूल अर्पित करें.
शनिदेव की पूजा करें तो उनकी आंखों में न देखें. शनिदेव की वक्र दृष्टि जीवन में परेशानी ला सकती है.
शनिदेव अनुशासनहीनता और अस्वच्छता से क्रोधित होते हैं. तो पूजा के समय स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखें.
Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है?
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