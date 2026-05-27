Astro Tips: पूजा या व्रत से पहले संकल्प क्यों जरूरी, क्या है इसका इंद्र देव से संबंध? चाहिए उपासना का पूरा फल तो जान लें

Puja Path Astro Tips: हिंदू धर्म में पूजा और व्रत को कैसे सफल बनाया जाए और उसका पूरा फल प्राप्त किया जाए इसके लिए अनेक नियम बताए गए हैं. इन्हीं नियमों में से एक सबसे जरूरी नियम है कि किसी भी व्रत और पूजा को करने से पहले ‘संकल्प’ करना. पूजा करने से पहले या व्रत रखने से पहले अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए और फिर पूजा करने या व्रत रखने का संकल्प किया जाता है. लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर संकल्प करना अनिवार्य क्यों है, क्या बिना संकल्प के व्रत और पूजा नहीं की जा सकती है? व्रत का संकल्प करने न करने का इंद्र देव से क्या संबंध है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

संकल्प का देवराज इंद्र से संबंध

धार्मिक विद्वानों की मानें तो पूजा या व्रत से पहले अगर संकल्प न लें तो उस पूजा या व्रत को अधूरा माना जाएगा. इसे करने का शुभ फल भी प्राप्त नहीं होगा. धार्मिक मान्यता है कि जो लोग बिना संकल्प के पूजा या व्रत रखते है उनके पूजा का पूरा फल देवराज इंद्र ले जाते हैं. ऐसे में हर दिन सामान्य पूजा कर रहे हों या कोई धार्मिक अनुष्ठान हो उसके लिए संकल्प जरूर करें.

संकल्प क्या है?

किसी भी पूजा-पाठ और व्रत रखने से पहले संकल्प लेने का मतलब है कि अपने इष्टदेव या फिर अपने आप को साक्षी मानकर मन ही मन संकल्प लेना. वह व्यक्ति अपने ईष्ट से प्रार्थना करता है कि जिस मनोकामना के साथ वह पूजा करने या व्रत रखने का संकल्प कर रहा है वह पूरी हो. संकल्प कर पूजा या व्रत को पूर्ण करने की भी प्रार्थना भी की जाती है.

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कैसे लेते हैं

संकल्प लेने का भी नियम और विधि है जिसमें पूजा करने वाला सबसे पहले हाथ में जल धारण करता है, अक्षत और फूल रखता है और भगवान गणेश का ध्यान कर संकल्प करता है. श्री गणेश का ध्यान करने के पीछे का कारण है कि वही सृष्टि के पंचमहाभूतों यानी अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश के अधिपति हैं. इस विधि से संकल्प करने से पूजा बिना किसी विघ्न के पूर्ण होती है और व्रत रखने का भी पूरा फल प्राप्त होता है. संकल्प का सबसे जरूरी नियम ये है कि जिस व्रत या पूजा के लिए संकल्प कर लिया जाता है उसे पूरा जरूर किया जाता है. संकल्प लेने के बाद व्रत या पूजा को अधूरा छोड़ने से इष्ट क्रोधित हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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