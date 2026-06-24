Asan Astro Tips: हिंदू धर्म में पूजा करने से लेकर मंत्रोच्चार करने का विशेष महत्व है. हालांकि पूजा करनी हो या फिर मंत्र जाप, इसे करने के कुछ जरूरी नियमों का पूरा पालन करना बहुत जरूरी है. इन्हीं जरूरी नियमों में से एक नियम ये है कि पूजा हो या मंत्र जाप, आसन पर बैठकर ही करना चाहिए. हालांकि लोग कई बार जमीन पर बैठकर ही पूजा और मंत्र जाप कर लेतें हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि बिना आसन के पूजा के लिए बैठने से क्या नुकसान होता है.