Asan Astro Tips: हिंदू धर्म में पूजा करने से लेकर मंत्रोच्चार करने का विशेष महत्व है. हालांकि पूजा करनी हो या फिर मंत्र जाप, इसे करने के कुछ जरूरी नियमों का पूरा पालन करना बहुत जरूरी है. इन्हीं जरूरी नियमों में से एक नियम ये है कि पूजा हो या मंत्र जाप, आसन पर बैठकर ही करना चाहिए. हालांकि लोग कई बार जमीन पर बैठकर ही पूजा और मंत्र जाप कर लेतें हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि बिना आसन के पूजा के लिए बैठने से क्या नुकसान होता है.
वास्तु और हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा के दौरान आसन पर बैठना जरूरी है, लेकिन क्यों? कुश से लेकर रेशम तक पूजा और मंत्र जाप के लिए बैठना हो तो कौन सा आसन शुभ माना जाता है. आइए इस लेख में विस्तार से जानें.
आसन पर बैठकर पूजा करना देवी-देवताओं के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका है. ऐसी पूजा को पूर्ण और शुभ फलदायी माना जाता है.
आसन पर बैठकर पूजा करने या मंत्र जाप करने से ज्ञान, शांति, सौभाग्य, धन और सिद्धियां प्राप्त होती है.
आसन पर बैठकर पूजा करने से शरीर आरामदायक स्थिति में होता है जिससे पूरा मन पूजा में लीन रहता है. ध्यान केंद्रित रहता है.
आसन पर बैठकर पूजा करने से शारीरिक और आध्यात्मिक स्वच्छता बनी रहती है.
आसन पर बैठकर पूजा करने व मंत्र जाप करने से पृथ्वी और आकाश की ऊर्जा के बीच का संतुलन बना रहता है और मन शांत रहता है.
पृथ्वी में चुंबकीय बल होता है और जब बिना आसन के पूजा या मंत्रों का जाप किया जाते है तो उसका पूरा फल पृथ्वी को चला जाता है. बिना आसन के किसी भी अनुष्ठान का कोई फल प्राप्त नहीं होता है. ऐसे में पूजा और मंत्र जाप आसन पर बैठकर ही करना चाहिए.
शास्त्रों के अनुसार पूजा या मंत्र जाप करने के लिए कुश का आसन सबसे शुभ और पवित्र माना जाता है. यह आसन सभी नकारात्मकता को दूर कर अनुष्ठान को पूरा करने में मदद करता है.
ऊन की चटाई पर बैठने से शरीर को गर्मी मिली है और इस आसन पर ठंड के मौसम में बैठना शुभ माना जाता है. सर्दियों में भगवान की पूजा ऊनी चटाई पर करना उत्तम माना जाता है.
रेशम की वेदी देवी लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है जिस पर बैठकर पूजा करने से पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है. रेशम से बने आसन को शुभ माना जाता है. वहीं संध्या पूजा के लिए सूती आसन सबसे शुभ माना जाता है.
घर या मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो सुखासन में बैठकर ही करें यानी पालथी मारकर बैठें. पद्मासन या वज्रासन की मुद्रा भी पूजा और अनुष्ठान के लिए सबसे सही माना जाता है. कमर सीधी करके बैठें और सिर ऊपर की ओर रखें.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)