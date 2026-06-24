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Astro Tips: पूजा में आसन पर बैठना क्यों जरूरी, कुश से लेकर रेशम तक... कौन सा आसन सबसे शुभ? चाहिए उपासना का पूरा फल तो जानें

Puja Me Asan Ka Niyam: पूजा करने से लेकर मंत्र जाप करने के कुछ जरूरी नियम है जिनका पालन करना बहुत जरूरी होता है. एक नियम ये भी है आसन पर बैठकर ही पूजा या मंत्र जाप किया जा सकता है. लेकिन यह नियम क्यों जरूरी है, इस लेख में हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 24, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 02:00 PM IST
Astro Tips: पूजा में आसन पर बैठना क्यों जरूरी, कुश से लेकर रेशम तक... कौन सा आसन सबसे शुभ? चाहिए उपासना का पूरा फल तो जानें
Image Credit: AI (Puja)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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