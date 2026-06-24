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Astro Tips: भोजन करने से पहले आप भी धोते हैं हाथ-पैर लेकिन क्यों, इसके पीछे की क्या है धार्मिक वजह? जानें

Eating Rules Astro Tips: भोजन करने से पहले हाथ-पैर क्यों धोया जाता है और इसके पीछे का क्या कारण है, ऐसा करने के क्या लाभ है? आइए इस लेख में इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 24, 2026, 09:09 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:09 PM IST
Astro Tips: भोजन करने से पहले आप भी धोते हैं हाथ-पैर लेकिन क्यों, इसके पीछे की क्या है धार्मिक वजह? जानें
Image Credit: AI (Eating Rules)

About the Author

Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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