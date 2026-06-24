धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भोजन करने से पहले भोजन मंत्र का जाप करना बहुत जरूरी नियम है. ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा अति प्रसन्न होती हैं और घर में कभी भी धन या अन्न की कमी नहीं होती है. मंत्र है- “ॐ अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वति”. इस मंत्र का अर्थि है- सदा परिपूर्ण और भगवान शंकर की प्रिय हे अन्नपूर्णा माता मुझे ज्ञान व वैराग्य प्राप्ति के लिए भिक्षा यानी अन्न प्रदान करें. जिसका भाव है कि भोजन सिर्फ हमें शारीरिक ऊर्जा ही नहीं देता है बल्कि सांसारिक जीवन में अच्छी समझ देता है और मोह से मुक्त होने की ऊर्जा भी देता है.