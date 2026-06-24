Brahma Purana Food Rules: स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध भोजन करना सबसे जरूरी है. लेकिन सिर्फ भोजन करने से शरीर स्वस्थ नहीं रहता बल्कि भोजन करने से जुड़े कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है. ब्रह्म पुराण में भोजन करने से पहले, भोजन करते हुए और भोजन करने के बाद कुछ जरूरी नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है.
भोजन से जुड़े जरूरी नियमों में ये भी है कि भोजन करने से पहले हाथों और पैरों को अच्छे से धोना. यही नहीं, भोजन सामने आते ही भोजन मंत्र का उच्चारण करना. भोजन करने से जुड़े ऐसे ही कई नियमों का ध्यान रखना जरूरी होता है. आइए भोजन से जुड़े नियमों के बारे में विस्तार से जानें.
धार्मिक मान्यता और पुराणों के अनुसार भोजन से पहले हाथ-पैर धोने से शरीर शांत होता है और व्यक्ति की सांसें संतुलित रहती है. पुराणों की मानें को भोजन करने से पहले इस नियम का पालन करें तो भोजन करने से शरीर स्वास्थ्य रहता है और शुभ फल प्राप्त होता हैं.
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो भोजन करने से पहले हाथ-पैर धो लिया जाए को हाथों से हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और गंदगी निकल जाती है जिससे भोजन करने से बीमारियों का खतरा कम से कम हो जाता है. ठंडे पानी से पैर और चेहरा धोएं और फिर भोजन करें तो भोजन पर ध्यान ज्यादा केंद्रित होता है. आध्यात्मिक और स्वास्थ्य दोनों के लिए भोजन करने से पहले हाथ-पैर धोना बहुत अच्छी होती है.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भोजन करने से पहले भोजन मंत्र का जाप करना बहुत जरूरी नियम है. ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा अति प्रसन्न होती हैं और घर में कभी भी धन या अन्न की कमी नहीं होती है. मंत्र है- “ॐ अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वति”. इस मंत्र का अर्थि है- सदा परिपूर्ण और भगवान शंकर की प्रिय हे अन्नपूर्णा माता मुझे ज्ञान व वैराग्य प्राप्ति के लिए भिक्षा यानी अन्न प्रदान करें. जिसका भाव है कि भोजन सिर्फ हमें शारीरिक ऊर्जा ही नहीं देता है बल्कि सांसारिक जीवन में अच्छी समझ देता है और मोह से मुक्त होने की ऊर्जा भी देता है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)