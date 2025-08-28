Astro Tips: पैसों की तंगी छू भी नहीं पाएगी, चमक जाएगी किस्मत, करें नीम के पत्तों के चमत्कारी उपाय!
Astro Tips: पैसों की तंगी छू भी नहीं पाएगी, चमक जाएगी किस्मत, करें नीम के पत्तों के चमत्कारी उपाय!

Neem Astro Tips: वैसे तो नीम बहुत कड़वा होता है लेकिन इससे जुड़े कुछ उपाय करें तो जीवन की कई परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है. ऐसे में आइए नीम से जुड़े कुछ उपाय जानें जिनको करके जीवन में चल रही धन से लेकर अन्य कई तरह की परेशानियों से पार पा सकें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 28, 2025, 06:57 AM IST
Neem Remedies
Neem Remedies

Neem Ke Patto Ke Upay In Hindi: स्वास्थ्य लाभ की जब बात आती है तो नीम कई दिक्कतों के लिए एक कारगर औषधि के रूप में जाना जाता है. औषधीय गुण वाले नीम का ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत महत्व बताया गया है. दरअसल, नीम के पेड़ और नीम के पत्तों से संबंधित कुछ ऐसे कारगर उपाय बताए गए हैं जिनको करके जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति की जा सकती है. आइए इस कड़ी में कुछ अचूक नीम के उपाय जानें. 

नीम के पत्तों का उपाय कर मां काली को प्रसन्न करें
हर दिन सुबह के समय अगर ताजा नीम के पत्ते पेड़ से तोड़ें और फिर उसे मां काली के मंदिर ले जातक या घर में ही माता की चित्र या प्रतिमा पर अर्पित करें तो पैसों की तंगी दूर होने लगेगी. घर-परिवार में सुख शांति और समृद्धि आएगी. स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. ध्यान रहे कि इस उपाय को लगातार 11 दिन तक करना है. हालांकि पहले दिन ही इस उपाय का असर दिखने लगेगा. नीम के पत्तों को मां काली के मंत्रों का जाप करते हुए नीम के पत्ते माता को अर्पित करते जाएं. माता की कृपा जल्द बरसेगी.

नीम के पत्तों का उपाय कर शनि दोष से मिलेगी राहत
नीम के पत्तों को उबालें और उस पानी से घर में पोछा लगाएं. साथ ही पानी का छिड़काव पूरे घर में करें. इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और जीवन की अनेक समस्याओं का अंत होने लगेगा. इसके अलावा अगर नीम की लकड़ी की माला पहनने से भी शनि दोष से मुक्ति मिलती है और मेहनत का पूरा फल प्राप्त होता है. नीम की लकड़ी से हवन किया जाए तो शनि ग्रह शांत होने लगता है.

नीम के पत्तों का उपाय कर शांत करें राहु-केतु दोष
अगर किसी जातक की कुंडली में राहु-केतु से जुड़े दोष चल रहे हैं तो नीम का एक कारगर उपाय किया जा सकता है. नीम की पत्तियां उबालें और इस पानी को सादे नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करें. इसके साथ ही हर दिन रोजाना नीम के पेड़ में जल अर्पित करें. इस उपाय से राहु दोष दूर होगा और हनुमान जी की कृपा भी होगी. 

नीम के पत्तों के उपाय से जुड़ी विशेष बातें
इस बात का पूरा ध्यान रखें कि नीम के पत्ते हमेशा ताजे हों. 
जब भी नीम के पत्तों का उपाय करें मन में सच्ची भावना और श्रद्धा रखें कि जिस निमित्त से यह उपाय कर रहे हैं वो पूर्ण हो. 
इस उपाय को किसी दिखावे या परखने की भावना से न करें, वरना इसका असर कम हो सकता है.

