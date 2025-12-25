Advertisement
Astro Tips: मांगलिक दोष ने बढ़ा दिए हैं संकट? तो शिवलिंग पर अभिषेक करते हुए इन 3 स्थानों को करें स्पर्श, दिक्कतें होंगी दूर!

Astro Tips: मांगलिक दोष ने बढ़ा दिए हैं संकट? तो शिवलिंग पर अभिषेक करते हुए इन 3 स्थानों को करें स्पर्श, दिक्कतें होंगी दूर!

Astro Tips For Manglik Dosh: मांगलिक दोष ने जीवन की परेशानियों को बढ़ा दिया है तो आपको भोलेनाथ की कृपा की बहुत जरूरत है. मांगलिक दोष को दूर करने या इसके प्रभाव को कम करने के लिए शिवलिंग का अभिषेक करें और इस दौरान कुछ उपाय करें. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Dec 25, 2025
Shiv Puja Astro Tips
Shiv Puja Astro Tips: महादेव की आराधना उपासना करने से जीवन के संकटों का नाश होता है. कुंडली में बड़े से बड़े दोष का निवारण शिव जी की कृपा से हो सकती है. शिवपुराण के अनुसार, शिवलिंग केवल भोलेनाथ का प्रतीक नहीं है बल्कि पूरा शिवलिंग शिव परिवार को दर्शाता है. शिवलिंग में भगवान शिव तो हैं ही इसके साथ ही मां पार्वती से लेकर भगवान के पुत्र और पुत्री भी विराजमान है. मां पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी और पुत्री अशोक सुंदरी शिवलिंग में विराजते हैं. ऐसे में शिवलिंग के अलग अलग अस्थानों को स्पर्श कर कई समस्याओं से निजात पाया जा सकता है. विशेष शिवलिंग पर अभिषेक करते हुए अगर तीन स्थानों को स्पर्ष करें तो मांगलिक दोष का प्रभाव कम हो सकता है. आइए जानें ये तीन जगहें कौन सी हैं और इनके स्पर्श से क्या लाभ होता है. 

शिवलिंग को स्पर्श करने का पहला स्थान कौन सा है?
शिवलिंग को स्पर्श करने का पहला स्थान जलाधारी में आगे की ओर होता जो पैरों की तरह दिखाई पड़ते हैं. यहां पर भोलेनाथ के पुत्र भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश जी विराजमान होते हैं. ऐसे में अभिषेक करने के बाद इस स्थान को आदर पूर्व स्पर्श करें और 5 से 7 बार दबाएं. इसके बाद हाथों को सीधे अपने पेट को लगाएं और ‘श्री शिवाय: नमस्तुभ्यं’ या ॐ नमः शिवायः मंत्र का जाप करते रहें. इस उपाय को करने से संतान सुख की प्राप्ति से लेकर गर्भावस्था में संतान की सुरक्षा का आशीर्वाद प्राप्त होता है. इससे संतान के निरोग होने का आशीर्वाद मिलता है. 

शिवलिंग को स्पर्श करने का दूसरा स्थान कौन सा है?
शिवपुराण के अनुसार शिवलिंग को स्पर्श करने का दूसरा स्थान वह है जहां से जल प्रवाहित होता है. शिवलिंग पर अभिषेक करते हुए जलाधारी के बीच के स्थान में शिव जी की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान होता है. इस जगह को बेलपत्र से स्पर्श करें और शिवलिंग पर अर्पित कर दें. 
ऐसे करते हुए शिव मंत्र का जाप करें. वैवाहिक जीवन में या विवाह होने में आ रही दिकक्तें दूर होती हैं और मांगलिक दोष दूर होता है. 

शिवलिंग को स्पर्श करने का तीसरा स्थान कौन सा है?
शिवलिंग को स्पर्श करने का तीसरा स्थान जलाधारी के पीछे का गोल है जो मां पार्वती का हस्त कमल है. अपने हाथों से इस स्थान को स्पर्श करें तो स्वास्थ्य लाभ का आशीर्वाद मिलता है. जलाभिषेक करते हुए शिव मंत्र का जाप करें और इस स्थान को दबाएं. गंभीर बीमारियों को दूर करने का रास्ता निकल पाएगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

