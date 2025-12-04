Advertisement
trendingNow13029280
Hindi Newsधर्म

वेदमाता मां गायत्री के 108 नामों का मंत्र जाप होता है चमत्कारी, मिट जाते हैं सभी मानसिक कष्ट!

Maa Gayatri Ke 108 Naam: मां गायत्री की पूजा-उपासना करने से भक्त के बिगड़े काम बनने लगते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण होने लगती हैं. आइए मां गायत्री को प्रसन्न करने के लिए जानें माता के 108 नाम मंत्र कौन से हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 04, 2025, 08:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Maa Gayatri 108 Names Mantra
Maa Gayatri 108 Names Mantra

Maa Gayatri 108 Names Mantra: सनातन धर्म में माता गायत्री को वेद माता कहा गया है. वेदमाता मां गायत्री की पूजा आराधना जो भी भक्त करता है उसके शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर होते हैं और उसके सभी पाप कट जाते हैं. भक्त मां गायत्री की कृपा से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति कर लेता है. घर में व्याप्त दुख दूर होते हैं और दरिद्रता का नाश होने लगता है. मां गायत्री की पूजा करते समय माता के 108 नाम मंत्रों का जाप करने से जीवन में अनेक सफलताएं प्राप्त होने लगती हैं. मंदिरों में मां गायत्री के निमित्त पूजा आराधना और गायत्री मंत्र का पाठ करने से जीवन को एक नई दिशा प्राप्त होती है. आइए मां गायत्री के 108 नाम मंत्रों को जानें.

||मां गायत्री के 108 नाम मंत्र||
ॐ श्री गायत्र्यै नमः
ॐ जगन्मात्रे नमः
ॐ परब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः
ॐ परमार्थप्रदायै नमः
ॐ जप्यायै नमः
ॐ ब्रह्मतेजोविवर्धिन्यै नमः
ॐ ब्रह्मास्त्ररूपिण्यै नमः
ॐ भव्यायै नमः
ॐ त्रिकालध्येयरूपिण्यै नमः
ॐ त्रिमूर्तिरूपायै नमः
ॐ सर्वज्ञायै नमः
ॐ वेदमात्रे नमः
ॐ मनोन्मन्यै नमः
ॐ बालिकायै नमः
ॐ तरुण्यै नमः
ॐ वृद्धायै नमः
ॐ सूर्यमण्डलवासिन्यै नमः
ॐ मन्देहदानवध्वंसकारिण्यै नमः
ॐ सर्वकारणायै नमः
ॐ हंसारूढायै नमः
ॐ गरुडारूढायै नमः
ॐ वृषभारूढायै नमः
ॐ शुभायै नमः
ॐ षट्कुक्षिण्यै नमः
ॐ त्रिपदायै नमः
ॐ शुद्धायै नमः
ॐ पञ्चशीर्षायै नमः
ॐ त्रिलोचनायै नमः
ॐ त्रिवेदरूपायै नमः
ॐ त्रिविधायै नमः
ॐ त्रिवर्गफलदायिन्यै नमः
ॐ दशहस्तायै नमः
ॐ चन्द्रवर्णायै नमः
ॐ विश्वामित्रवरप्रदायै नमः
ॐ दशायुधधरायै नमः
ॐ नित्यायै नमः
ॐ सन्तुष्टायै नमः
ॐ ब्रह्मपूजितायै नमः
ॐ आदिशक्त्यै नमः
ॐ महाविद्यायै नमः
ॐ सुषुम्नाख्यायै नमः
ॐ सरस्वत्यै नमः
ॐ चतुर्विंशत्यक्षराढ्यायै नमः
ॐ सावित्र्यै नमः
ॐ सत्यवत्सलायै नमः
ॐ सन्ध्यायै नमः
ॐ रात्र्यै नमः
ॐ प्रभाताख्यायै नमः
ॐ सांख्यायनकुलोद्भवायै नमः
ॐ सर्वेश्वर्यै नमः
ॐ सर्वविद्यायै नमः
ॐ सर्वमन्त्राद्यै नमः
ॐ अव्ययायै नमः
ॐ शुद्धवस्त्रायै नमः
ॐ शुद्धविद्यायै नमः
ॐ शुक्लमाल्यानुलेपनायै नमः
ॐ सुरसिन्धुसमायै नमः
ॐ सौम्यायै नमः
ॐ ब्रह्मलोकनिवासिन्यै नमः
ॐ प्रणवप्रतिपाद्यार्थायै नमः
ॐ प्रणतोद्धरणक्षमायै नमः
ॐ जलाञ्जलिसुसन्तुष्टायै नमः
ॐ जलगर्भायै नमः
ॐ जलप्रियायै नमः
ॐ स्वाहायै नमः
ॐ स्वधायै नमः
ॐ सुधासंस्थायै नमः
ॐ श्रौषट्वौषट्वषट्क्रियायै नमः
ॐ सुरभ्यै नमः
ॐ षोडशकलायै नमः
ॐ मुनिबृन्दनिषेवितायै नमः
ॐ यज्ञप्रियायै नमः
ॐ यज्ञमूर्त्यै नमः
ॐ स्रुक्स्रुवाज्यस्वरूपिण्यै नमः
ॐ अक्षमालाधरायै नमः
ॐ अक्षमालासंस्थायै नमः
ॐ अक्षराकृत्यै नमः
ॐ मधुछन्दसे नमः
ॐ ऋषिप्रीतायै नमः
ॐ स्वच्छन्दायै नमः
ॐ छन्दसांनिधये नमः
ॐ अङ्गुलीपर्वसंस्थानायै नमः
ॐ चतुर्विंशतिमुद्रिकायै नमः
ॐ ब्रह्ममूर्त्यै नमः
ॐ रुद्रशिखायै नमः
ॐ सहस्रपरमाम्बिकायै नमः
ॐ विष्णुहृदयायै नमः
ॐ अग्निमुख्यै नमः
ॐ शतमध्यायै नमः
ॐ दशावरणायै नमः
ॐ सहस्रदलपद्मस्थायै नमः
ॐ हंसरूपायै नमः
ॐ निरञ्जनायै नमः
ॐ चराचरस्थायै नमः
ॐ चतुरायै नमः
ॐ सूर्यकोटिसमप्रभायै नमः
ॐ पञ्चवर्णमुख्यै नमः
ॐ धात्र्यै नमः
ॐ चन्द्रकोटिशुचिस्मितायै नमः
ॐ महामायायै नमः
ॐ विचित्राङ्ग्यै नमः
ॐ मायाबीजनिवासिन्यै नमः
ॐ सर्वयन्त्रात्मिकायै नमः
ॐ सर्वतन्त्ररूपायै नमः
ॐ जगद्धितायै नमः
ॐ मर्यादापालिकायै नमः
ॐ मान्यायै नमः
ॐ महामन्त्रफलप्रदायै नमः 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Add Zee News as a Preferred Source

और पढ़ें- Shukrawar Ke Upay: शुक्रवार को मां लक्ष्मी को कौन से फूल चढ़ाएं, माता प्रसन्न होकर धन से भर देंगी घर!

और पढ़ें- Shukra Mangal Yog 2025: शुक्र मंगल का महाशक्तिशाली योग, मौज काटेंगे ये 4 राशि के लोग, भारी कमाई से बनेंगे महाधनवान!

और पढ़ें- Ganesh ji Pauranik Katha: गणेश जी कैसे बने एकदंत, इसके पीछे है 3 रोचक कथा, एक का दैत्य गजमुखासुर से है संबंध!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Astro Tips

Trending news

मदीना से हैदराबाद जा रही थी इंडिगो की फ्लाइट, क्यों विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग?
Hyderabad
मदीना से हैदराबाद जा रही थी इंडिगो की फ्लाइट, क्यों विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग?
पहाड़ों की बर्फ ने मैदान में मचाया भूचाल, बढ़ती ठंड से कांपा उत्तर भारत
Weather
पहाड़ों की बर्फ ने मैदान में मचाया भूचाल, बढ़ती ठंड से कांपा उत्तर भारत
...जब पहली बार अटल जी के साथ पुतिन से मिले थे नरेंद्र मोदी, 25 साल पहले का वो किस्सा
india russia news in hindi
...जब पहली बार अटल जी के साथ पुतिन से मिले थे नरेंद्र मोदी, 25 साल पहले का वो किस्सा
चीन को उसी की चाल से मात देने की तैयारी! लद्दाख में इस 'फंदे' से कैसे बचेगा 'ड्रैगन'
india china news in hindi
चीन को उसी की चाल से मात देने की तैयारी! लद्दाख में इस 'फंदे' से कैसे बचेगा 'ड्रैगन'
'आप भी 'अटल जी' बन ...', पूर्व प्रधानमंत्री से तुलना पर कंगना रनौत का राहुल को जवाब
kangana ranaut
'आप भी 'अटल जी' बन ...', पूर्व प्रधानमंत्री से तुलना पर कंगना रनौत का राहुल को जवाब
भारत में पुतिन का किस लेवल पर होगा सेरेमोनियल ट्रीटमेंट? US बाज की तरह रखे है नजर
putin modi
भारत में पुतिन का किस लेवल पर होगा सेरेमोनियल ट्रीटमेंट? US बाज की तरह रखे है नजर
'प्रदूषण के खिलाफ कुछ तो करे सरकार', सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, उठाए सवाल
sonia gandhi
'प्रदूषण के खिलाफ कुछ तो करे सरकार', सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, उठाए सवाल
भारतीय कंपनी कर्मचारियों को घुमाने ले जा रही लंदन, 1000 एम्प्लॉयियों को मिला तोहफा
Casagrand Employee Trip
भारतीय कंपनी कर्मचारियों को घुमाने ले जा रही लंदन, 1000 एम्प्लॉयियों को मिला तोहफा
दिल्ली की तरह मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, बंद करनी पड़ी 19 फैक्ट्रियां
mumbai air pollution
दिल्ली की तरह मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, बंद करनी पड़ी 19 फैक्ट्रियां
16 साल बाद भी एसिड अटैक केस का नहीं हुआ ट्रायल, CJI नाराज, दे दिया बड़ा आदेश
acid attack accused
16 साल बाद भी एसिड अटैक केस का नहीं हुआ ट्रायल, CJI नाराज, दे दिया बड़ा आदेश