Astro Tips: इन मंत्रों का जाप आपके तेज गुस्से को कर देगा बर्फ जितना ठंडा, नकारात्मकता से लड़ने की मिलेगी शक्ति!

Gusse Shant karne ke Mantra Kon Se Hai: अधिक क्रोध करना शरीर और मन पर बुरा प्रभाव डाल सकता है. क्रोध ही है जो किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा और घातक दुश्मन है. अगर आपको भी बात-बात पर गुस्सा आता है या आप भी गुस्से में आकर गलत फैसले ले लेते हैं तो आपको अपने गुस्से पर जरूर काबू कर लेना चाहिए. लेकिन चाहकर भी अगर गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है और बात-बात पर तेज गुस्सा आने लगा है तो आपको कुछ प्रभावशाली मंत्रों का जाप करना चाहिए. कुछ ऐसे जिसका जाप करने से मन को शांति मिलेगी और तेज गुस्से को काबू में करने में आप सफल हो सकेंगे. आइए इस मंत्रों पर एक नजर डालें.

​श्रीकृष्ण वासुदेव मंत्र का जाप करें

कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने।

प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नम:।।

इस मंत्र में का जाप करने से शक्ति तो प्राप्त होती ही है इसके साथ ही भगवान श्रीकृष्ण की कृपा भी भक्त पर बनी रहती है. लंबी-लंबी सांस लें और फिर मंत्र जाप करें. क्रोध को शांत करने का यह कारगर मंत्र है.

​मंगल बीज मंत्र का करें जाप

ऊं क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः।

मंगल को क्रोध और आवेश का कारक ग्रह माना गया है. ऐसे में जब मंगल शांत होगा तो क्रोध भी शांत हो सकेगा. ऐसे में मंगल ग्रह के इस मंत्र का जाप कर गुस्से को नियंत्रित किया जा सकता है. इस मंत्र के जाप से शारीरिक बल और आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होती है.

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​राहु बीज मंत्र का करें जाप

ऊं भ्रां भ्रीं भ्रौं स: राहुवे नम:।

राहु के इस बीज मंत्र का जाप करने से राहु का शांत किया जा सकता है और जब राहु शांत होगा तो गुस्से भी कम आएगा. यह मंत्र व्यक्ति को भ्रम में पड़ने से बचाता है और नकारात्मकता को जीवन से दूर करता है. जातक के व्यक्तित्व में निखार आता है.

​वैष्णव मंत्र का जाप करें

ऊं नमो भगवते वासुदेवाय।

यह वैष्णव मंत्र बहुत शक्तिशाली है और इसके जाप के प्रभाव से विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है. इस मंत्र के जाप से जीवन की परेशानियां तो दूर होती ही हैं इसके साथ ही क्रोध पर भी काबू पाया जा सकता है. इस वैष्णव मंत्र का जाप करते हुए ध्यान करें. धीरे-धीरे मन शांत होता जाएगा और गुस्से पर काबू पाने की आदत भी सीख जाएंगे. वैष्णव मंत्र के ध्यान और जप से मानसिक शांति मिलती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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