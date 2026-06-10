/Morning Mantra: सुबह उठते ही इन 7 में से किसी भी 1 मंत्र का कर लें जाप, बढ़ने लगेगा सम्मान और मिलेगी कामयाबी!

सबसे पहले सुबह जैसे ही उठें, भगवान का ध्यान करें और फिर माता-पिता व गुरुजनों का ध्यान करें. इसके बाद बिस्तर पर आराम से पालथी मारकर बैठ जाएं. अब रीढ़ की हड्डी सीधी करें और अपनी दो हथेलियों खो खोलें और साथ मिलाकर अपने चेहरे के सामने रखें. इसके बाद हथेली पर ही देखे व मंत्र का जाप शुद्ध उच्चारण के साथ करें. इसके बाद बिस्तर से नीचे उतरें और धरती माता को नमस्कार करें और फिर माता-पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें.