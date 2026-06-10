/Morning Mantra: सुबह उठते ही इन 7 में से किसी भी 1 मंत्र का कर लें जाप, बढ़ने लगेगा सम्मान और मिलेगी कामयाबी!

Morning Powerful Mantra: अक्सर लोग सुबह उठते ही या तो नित्य क्रिया में लग जाते हैं या फिर सुबह-सुबह ही मोबाइल फोन देखने लगते हैं. इस बात पर ध्यान शायद किसी का जाता हो कि कैसे अपने दिन को और बेहतर बनाया जाएं. अगर आप चाहते हैं आपके हर दिन की शुरुआत एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ हो तो आपको सुबह उठते ही कुछ ऐसे प्रभावशाली मंत्रों का जाप करना चाहिए जिससे आपको सफलता, मानसिक शांति, सुख और सम्मना सबकुछ प्राप्त हो सके.
दिन की सकारात्मक शुरुआत जरूरी है और इसके लिए सुबह उठते ही अगर नियमित रूप से कुछ मंत्रों का जाप करें तो उसके शुभ परिणाम जल्द ही दिखने लगें. ऐसे में आइए उन मंत्रों के बारे में जानें.
'ॐ मंगलम् भगवान विष्णु: मंगलम् गरूड़ध्वज:।
मंगलम् पुण्डरीकांक्ष: मंगलाय तनो हरि।।'
'कराग्रे वसते लक्ष्मी: कर मध्ये सरस्वती।
करमूले गोविन्दाय, प्रभाते कर दर्शनम्।'
'गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर:।
गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नम:'
'सीताराम चरण कमलेभ्योनम: राधा-कृष्ण-चरण कमलेभ्योनम:।'
'त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वम् ममदेव देव।'
'आपदा मम हरतारं दातारम् सर्व सम्पदाम्
लोकाभिरामम् श्री रामम् भूयो भूयो नमाम्यहं।'
'रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे
रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नम:।'
सबसे पहले सुबह जैसे ही उठें, भगवान का ध्यान करें और फिर माता-पिता व गुरुजनों का ध्यान करें. इसके बाद बिस्तर पर आराम से पालथी मारकर बैठ जाएं. अब रीढ़ की हड्डी सीधी करें और अपनी दो हथेलियों खो खोलें और साथ मिलाकर अपने चेहरे के सामने रखें. इसके बाद हथेली पर ही देखे व मंत्र का जाप शुद्ध उच्चारण के साथ करें. इसके बाद बिस्तर से नीचे उतरें और धरती माता को नमस्कार करें और फिर माता-पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)