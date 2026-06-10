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Morning Mantra: सुबह उठते ही इन 7 में से किसी भी 1 मंत्र का कर लें जाप, बढ़ने लगेगा सम्मान और मिलेगी कामयाबी!

Morning Powerful Mantra: सुबह उठते ही अगर इन 5 प्रभावशाली मंत्र में से कोई 1 मंत्र भी आप सच्चे मन से जप लें और फिर अपने दिन की शुरुआत करें तो आपके जीवन में कदम-कमद पर कामयाबी मिलेगी और सुख व सम्मान की प्राप्ति होगी.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 10, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 05:35 PM IST
Morning Mantra: सुबह उठते ही इन 7 में से किसी भी 1 मंत्र का कर लें जाप, बढ़ने लगेगा सम्मान और मिलेगी कामयाबी!
Image Credit: AI (Astro Tips)

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