Hindi Newsधर्मAstro Tips: शनिदोष छू नहीं पाएगा, कोयले के ये 3 अचूक उपाय कर लिया तो नहीं तड़पाएंगे शनिदेव!

Astro Tips: शनिदोष छू नहीं पाएगा, कोयले के ये 3 अचूक उपाय कर लिया तो नहीं तड़पाएंगे शनिदेव!

Shani Astro Tips Koyale Ke Upay: ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को काले रंग से जोड़ा जाता है ऐसे में कोयले से शनिदेव का संबंध जोड़कर देखा जाता है. आइए इस कड़ी में जानें कि शनि देव के बुरे प्रभाव को खत्म करने या कम करने के लिए कोयले के कौन से अचूक उपाय करें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 13, 2026, 04:19 PM IST
Coal Astrology Remedies
Coal Astrology Remedies

Coal Astrology Remedies For Shanidev: वैदिक ज्योतिष में शनि देव क्रूर ग्रह माने जाते हैं जो बिना भेद किए जातक को दंड या कर्मों का शुभ अशुभ फल देते हैं. कई बार ऐसा होता है कि ग्रहों कुंडली में ग्रहों की स्थिति और साढे़साती या ढैय्या के प्रभाव से जातक को शारीरिक, मानसिक के साथ ही आर्थिक कष्ट झेलने पड़ते हैं. शनिदेव का कोयले से गहरा संबंध है. ऐसे में आइए इस कड़ी में जानें कि कोयले के कौन से उपाय करें कि शनिदोष से मुक्ति मिल सके, जीवन से दुर्भाग्य दूर हो सके. 

शनिदेव और कोयले का कनेक्शन
ज्योतिष शास्त्र अनुसार, कोयला शनिदेव के दोष और शनिदेव के 'भारीपन' को सोखने की क्षमता रखता हैं. शनिदेव का रंग काला है और कोयला भी काला है ऐसे में जब कोई व्यक्ति कोयले का उपाय करता है तो उसके जीवन से शनिदोष दूर होने लगता है. साथ ही सभी कष्ट भी दूर होने लगते हैं. हालांकि ध्यान दें कि जो भी उपाय शनिग्रह की शांति के लिए कर रहे हैं उसे सकारात्मकता से करें और किसी का बिना कोई बुरा सोचे करें. शनिदेव के प्रति श्रद्धा का भाव रखें. 

शनिदेव के क्रूर प्रभाव से बचने के उपाय 
अगर आप की राशि शनि की साढे़ साती या ढैय्या में हैं और पर शनि दोष लगा है तो आपको शनिवार के दिन एक उपाय करना चाहिए. यह उपाय है- शनिवार के दिन 1 कोयले का टुकडा लेकर उसे अपनी सिर से 7 बार वारें और फिर उसे बहती नदी में बहा दें. 

कोयले की पोटली का उपाय
करियर में आ रही बाधाओं को दूर करने से लेकर राहु और शनि के संयुक्त दोषों से मुक्ति पाना है और कार्यक्षेत्र के सक्रिय शत्रुओं से पीछा छुड़ाना है तो एक उपाय कर सकते हैं. ध्यान दें कि यह उपाय किसी कुंठा या किसी का जानबुझकर बुरा करने की इच्छा के साथ न करें. शनिवार की शाम को एक काले कपड़े में कोयले के कुछ टुकड़े बाधें. इसमें थोड़े से काले तिल व लोहे का किल डालें. शनि मंदिर में  इस पोटली को चुपके से रख आएं साथ में देवता को अपनी मनोकामना भी बता आएं. 

कोयले का धुआं
अगर घर में क्लेश की स्थिति बनी रहती है या ऐसा आभास होता है कि किसी की बुरी नजर घर पर लगी है तो शनिवार की रात को एक लकड़ी के कोयले को जलाएं और उसमें लोबान या गुग्गुल डाल दें. इसके बाद पूरे घर में इसका धुआं फैलाएं. इससे घर में सकारात्मकता आएगी और शनिदेव प्रसन्न होकर घर पर कपा करेंगे.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

