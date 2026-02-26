Gangajal Upay: खत्म होगा कर्ज और विवाह की समस्या होगी दूर, जानिए गंगाजल के वो उपाय जो जीवन में ला सकते हैं स्थिरता

गंगा नदी स्वर्ग से उतरी नदी है और इसका जल अति पवित्र माना गया है. हिंदू धर्म में गंगा नदी केवल नदी नहीं बल्कि देवी और माता मनी गई हैं. गंगा स्नान से तो पाप कटते ही है, गंगा दर्शन से भी मोक्ष के रास्ते खुल जाते हैं. गंगाजल का महत्व इतना अधिक है कि पूजा, पाठ, शुद्धिकरण, यज्ञ, अनुष्ठान जैसे बड़े आयोजन से लेकर मृत्यु तक इसका उपयोग किया जाता है. ज्योतिष में गंगाजल के कुछ ऐसे आसान उपाय बताए गए हैं जिनको करके अनेक समस्याओं से पार पाया जा सकता है. आइए गंगाजल के कुछ उपायों को जानें.

नौकरी पाने के लिए क्या उपाय करें

अच्छी नौकरी चाहिए, नौकरी में ऊंचा पद चाहिए, वेतन वृद्धि नहीं हो रही है तो गंगाजल के उपाय अच्छे परिणाम दे सकता है. एक पीतल के लोटे में गंगाजल लें और 5 बेलपत्र जल में डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें. 40 दिन तक बिना गैप के ऐसा करें.

शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय करें

विवाह होने में अगर बाधाएं आ रही हैं, वैवाहिक जीवन में बाधाएं हैं तो गंगाजल का उपाय करें. इसके लिए नहाने के पानी मे गंगाजल डालें और चुटकीभर हल्दी मिलाएं. इस पानी से नहाएं. 21 दिन तक इस उपाय को करने से जल्द शुभ परिणाम प्राप्त होंगे.

रोगों से मुक्ति पाने के लिए क्या उपाय करें

लंबे समय से कोई रोग शरीर को नहीं छोड़ रहा है, घर का कोई सदस्य बार बार बीमार पड़ रहा है तो मंगलवार और रविवार के दिन गंगाजल का एक उपाय करें. पूरे घर में गंगाजल छिड़के. इस एक सरल उपाय को करने से घर की सभी नकारात्मकता और रोगों से मुक्ति मिलेगी.

नजरदोष दूर करने का उपाय

घर में किसी बच्चे को नजर लग गई है तो गंगाजल का उपाय कर नजरदोष दूर कर सकते हैं. इसके लिए नजर लगे व्यक्ति पर गंगाजल छिड़कें.

कर्ज से मुक्ति पाने का उपाय

कर्ज का बोझ खत्म ही नहीं हो रहा है और लंबे समय से कर्ज उतरने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसके लिए रास्ता नहीं खुल रहा है तो गंगाजल का यह सरल उपाय करें. एक पीतल के पात्र में गंगाजल लें और घर के मुख्य कमरे में उत्तर-पूर्व कोण में इसे रखें. कर्ज मुक्ति के लिए कोई न कोई हल जल्द निकल आएगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

