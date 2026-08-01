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Astro Tips: इन 5 महादान से मिट जाते हैं जन्मों के पाप, जीवन में आती है सुख-समृद्धि

Daan Astro Tips: हिंदू धर्म में दान करने को बहुत महत्व दिया गया है. कुछ दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तो कुछ दान से जन्मों के पाप कट जाते हैं. आइए 5 महादान के बारे में जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 01, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 05:37 PM IST
Astro Tips: इन 5 महादान से मिट जाते हैं जन्मों के पाप, जीवन में आती है सुख-समृद्धि
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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