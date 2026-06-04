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Hindi Newsधर्मAstro Tips: सूर्य से केतु तक... ग्रह अनुसार करें ये शक्तिशाली उपाय, कोई नहीं रोक पाएगा प्रमोशन और बढ़ेगी नेतृत्व क्षमता!

Astro Tips: सूर्य से केतु तक... ग्रह अनुसार करें ये शक्तिशाली उपाय, कोई नहीं रोक पाएगा प्रमोशन और बढ़ेगी नेतृत्व क्षमता!

Remedies For Promotion: अगर सभी ग्रहों को संतुलित करें तो तरक्की मिलने के चांसेज बढ़ सकते हैं. ऐसे में सूर्य से केतु तक सभी ग्रहों से जुड़े कुछ उपाय कर उन्हें बलवान किया जाए तो प्रमोशन से लेकर वेतन वृद्धि के रास्तु खुल सकते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jun 04, 2026, 04:12 PM IST
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Astro Tips for Promotion
Astro Tips for Promotion

Astro Tips for Promotion and Success: नौकरी में हर बार आपका प्रमोशन रुक जाता है और तरक्की भी धीमी है? ऐसी स्थिति में आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं आपकी कुंडली में कोई ग्रह कमजोर होकर आपकी तरक्की का बाधक तो नहीं बन रहा है. ऐसे में आपको कुछ उपाय करने चाहिए जिससे एक-एक ग्रह का आप पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सके. जिससे प्रमोशन होने में आ रही बधाएं दूर हों और आपकी नेतृत्व क्षमता में भी वद्धि हो सके. ध्यान दें कि कुछ उपाय तो आप नियमित रूप से कर सकते हैं लेकिन फिर भी कुछ उपायों को करने से पहले अपने ज्योतिषाचार्य से सलाह जरूर लें. आइए जानें ग्रहों के अनुसार कौन से उपाय करें ताकि करियर में स्थिरता आ सके.

सूर्य का उपाय

मान-सम्मान पाने के लिए और उच्च पद की प्राप्ति के लिए सूर्य के उपाय करें. बॉस से टकराव दूर होगी और प्रमोशन होने में आ रही बाधाएं दूर होंगी. सूर्य की स्थिति कुंडली में मजबूत होने से नेतृत्व क्षमता भी बेहतर होगी. इसके लिए हर सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे से अर्घ्य दें. रविवार के दिन लाल वस्त्र दान करे.

चंद्रमा का उपाय

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा को मन, माता और मानसिक शांति के कारक है. चंद्रमा के मजबूत होने से करियर में स्थिरता आती है और  प्रमोशन के रास्ते खुलते हैं. ऐसे में सोमवार की शाम को अगर चंद्रोदय के समय चंद्रमा को दूध का अर्घ्य दें तो इस एक उपाय से करियर में तरक्की और स्थिरता आएगी और मानसिक स्पष्टता मिलेगी.

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शनि ग्रह का उपाय

शनि ग्रह को संतुलित कर नौकरी में स्थायित्व लाया जा सकता है और प्रमोशन मिल सकता है. इसके लिए शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अगर सरसों के तेल का दीया जलाएं तो इस एक छोटे से उपाय से मेहनत का पूरा फल मिलने लगेगा.

गुरु बृहस्पति ग्रह का उपाय 

गुरु बृहस्पति ज्ञान और भाग्य के कारक है और प्रमोशन व धन प्राप्ति के लिए भाग्य का साथ सबसे ज्यादा जरूरी है. इसके लिए एक सरल सा उपाय कर सकते हैं. गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहने और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें. इसके अलावा हल्दी, पीले फल और चने की दाल का जरूरतमंदो में दान करें.

मंगल ग्रह का उपाय

मंगल ग्रह ऊर्जा, साहस और नेतृत्व का कारक ग्रह है. मैनेजमेंट या प्रशासनिक कार्यों में लगे लोग तरक्की पाने के लिए मंगल का उपाय कर सकते हैं. मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जातक उनके सामने चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाएं. सारे संकट दूर होंगे.

बुध ग्रह का उपाय

बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं. इससे आपकी वाणी का आकर्षण बढ़ेगा और सभी रुके काम बिना विघ्न के दूर होगा. प्रमोशन और वेतन वृद्धि के रास्ते खुलेंगे. 

शुक्र ग्रह का उपाय

वेतन बढ़ोतरी और नौकरी में तरक्की के लिए शुक्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है. कार्यस्थल पर मदद मिल सके और माहौल सकारात्मक बना रहे इसके लिए शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें. काम वाली जगह को साफ और सजाकर रखें. 

राहु-केतु के उपाय

नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए राहु-केतु का का शांत रहना जरूरी है. शनिवार के दिन राहु-केतु से जुड़े उपाय कर सकते हैं. इसेक लिए काले तिल और सरसों के तेल का दान सबसे आसान उपाय है. बहते जल में नारियल का प्रवाह करना और नियमित रूप से रास्ते के कुत्ते को रोटी खिलाना, शुभ फल दे सकता है.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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