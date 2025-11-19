Astro Tips: शनिदेव नजर कर लेंगे नरम, कम हो जाएगा साढ़ेसाती और ढैय्या का असर, झटपट कर लें ये 5 उपाय!

Shani Sadhe Sati Upay: शनिदेव की साढ़ेसाती और ढैय्या ने परेशान कर दिया है, जीना दूभर हो गया है, हर बात से डर लगने लगा और आत्मविश्वास कम हो गया है तो आपको शनिदेव से जुड़े कुछ विशेष उपाय करना चाहिए. वैसे तो शनिदेव की क्रूर दृष्टि हर किसी को डराती है लेकिन कई ऐसे उपाय है जिसको करके शनिदेव को प्रसन्न किया जा सकता है और अपने जीवन की परेशानियों को भी कम करने का रास्ता पाया जा सकता हैं. आइए जानें कौन से वे शनिदेव के असरकारी उपाय हैं.

अनुशासित जीवन

शनिदेव ऐसे जातक से अति प्रसन्न होते हैं जो अपने काम को करने में आलस नहीं करते हैं और कड़ी मेहनत से नहीं कतराते हैं. एक अनुशासित जीवन जीने वाले व्यक्ति पर शनिदेव कभी भी अपनी क्रूर दृष्टि नहीं डालते हैं. ऐसे में शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए मेहनत करें और अनुशासित रहें, खर्चों पर नियंत्रण रखें. इससे जीवन में स्थिरता आएगी और मन की उलझ दूर होगी.

शनि बीज मंत्र का जाप

शनि बीज मंत्र का जाप करना साढ़ेसाती और ढैय्या से जातकों को बचा सकता है. मंत्र है- “ओम शं शनैश्चराय नमः”. इस मंत्र का जाप हर दिन 108 बार करें. इससे दिमाग शांत रहेगा और बेचैनी कम होगी. सूर्योदय से पहले या रात के समय मंत्र जाप करना शुभ परिणाम दे सकता है.

हनुमान जी की उपासना और हनुमान चालीसा

हनुमान जी की उपासना करने से शनिदेव का क्रूर प्रभाव कम होता है. वहीं जिन जातकों पर साढ़ेसाती या ढैय्या है वे अगर नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें तो शनिदेव का भय कम होता है, नकारात्मकता दूर होती है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है.

शनिवार को तेल का दीपक

शनि देव के मंदिर जाएं और तिल या सरसों के तेल का दीपक जलाकर वहीं शनिदेव के सामने थोड़ी देर बैठ जाएं. इस सरल उपाय को करने से शनि की क्रूर दृष्टि और शनि दोष से मुक्ति मिलती है. मन शांत होता है और जीवन में संयम आता है. साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव भी इस उपाय से कम होता है.

पीपल या शमी के पेड़ की पूजा

शनिवार के दिन अगर पीपल या शमी के पेड़ की पूजा करें और वहां पर कुछ समय बिताएं तो मानसिक शांति मिल सकती है. हरे भरे वातावरण में बैठने से तनाव कम होता है और शनिदेव की कृपा भी होती है. जिससे शनिदोष का प्रभाव कम होता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

