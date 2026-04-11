Pradosh Vrat: बिजनस में तरक्की के लिए बुध प्रदोष पर करें ये आसान उपाय, कामनाओं की भी पूर्ति करेंगे भोलेनाथ!

Budh Pradosh April 2026 Kab Hai: भगवान भोलेनाथ को समर्पित प्रदोष व्रत का विशेष महत्व बताया गया है. हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार सच्चे मन से जो भी भक्त प्रदोष व्रत रखते हैं और शिव जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के सभी संकटों का नाश होता है. वैशाख माह के पहले प्रदोष व्रत को बुधवार के दिन 15 अप्रैल 2026 को रखा जाएगा. व्रत बुधवार को है तो इसे बुध प्रदोष कहा जाएगा. प्रदोष व्रत पर कुछ उपाय कर शिव जी को प्रसन्न किया जा सकता है और फिर उनसे इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद पा सकते हैं. वहीं अगर यह बुध प्रदोष व्रत है तो इस दिन कुछ विशेष उपाय कर बिजनेस से लेकर नौकरी संबंधी परेशानियों से पार पाया जा सकता है. साथ ही अपार सफलता के रास्ते भी खुल सकते हैं. ऐसे में आइए बुध प्रदोष व्रत के उपायों को जानें.

इच्छा पूर्ति के लिए उपाय

प्रदोष व्रत पर श्रद्धा और सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करें और पूजा के समय शिव जी को तिल अर्पित करें या तिल मिश्रित जल से शिवलिंग पर अभिषेक करें. इस एक सरल उपाय को करने से पुरानी से पुरानी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं. जीवन के दुख, बाधाएं और नकारात्मकता का भी नाश हो सकता है.

आर्थिक तंगी से मुक्ति के लिए उपाय

वैशाख माह के इस प्रदोष व्रत पर अगर शिवलिंग पर कच्चे चावल अर्पित करें तो धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे. घर में समृद्धि आएगी. अटके काम बन सकते हैं और आर्थिक तंगी से मुक्ति पा सकते हैं.

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बुध प्रदोष के उपाय जान लें

सुहाग की सामग्री का दान

बुध प्रदोष पर परिवार की खुशहाली का वरदान पाने के लिए शिव जी की विधि विधान से पूजा जरूर करें. महिलाएं अगर माता पार्वती की इस दिन पूजा करें व जरूरतमंद महिलाओं को सुहाग की सामग्री दान में दे तो घर-परिवार के भाग्य जाग जाते हैं. ध्यान रहे सुहाग की सामग्री में ज्यादातर सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी आदि हरे रंग की रखें. इससे बुध की स्थिति भी मजबूत होगी और पति की कमाई बढ़ेगी.

बुध प्रदोष से मंत्र जाप का आरंभ

कुंडली में बुध दोष होने पर बिजनेस में नुकसान होता है और किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती है. ऐसे में बुध दोष को दूर करने के लिए बुध प्रदोष के दिन अगर बुध मंत्र का जाप करें तो इसके शुभ परिणाम जल्द दिखने लगेंगे. ध्यान रहे कि मंत्र जाप बुध प्रदोष व्रत से शुरू करें. नियमित रूप से निश्चित संख्या में अगले 9 दिन तक कुल 9000 बार इस मंत्र को जपें. मंत्र है- ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः ।

बिजनेस में सफलता के लिए उपाय

बुध प्रदोष व्रत पर अगर भगवान शंकर को 11 बेलपत्र अर्पित करें साथ में बिजनेस संबंधी मामलों में सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करें तो इसके लाभ जरूर दिखेंगे. बिजनेस इंवेस्टमेंट में किसी तरह की परेशानी नबीं आएगी और सफलता के अनेक रास्ते खुलेंगे.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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