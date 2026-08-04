/Astro Tips: पितृ दोष मिटाने के लिए सिंह संक्रांति सबसे शुभ मौका, कर लें ये 5 उपाय तो जीवन में आएगी सकारात्मकता!

Makar Sankranti 2026 Upay In Hindi: हिंदू धर्म में सिंह संक्रांति का विशेष महत्व है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य देव कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर जाते हैं तो इसे सिंह संक्रांति कहा जाता है. सूर्य का यह राशि परिवर्तन शुभ और कल्याणकारी सिद्ध होता है. इस दिन अगर कुछ विशेष उपाय करें तो पितृ दोष से मुक्ति पाई जा सकती है. इस दिन सूर्य नारायण और भगवान विष्णु की पूजा करने से स्वास्थ्य लाभ, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है. आइए जानें साल 2026 में सिंह संक्रांति कब है और इस दिन कौन से 5 उपाय करें ताकि घर में सुख-शांति बनी रहे और पितृ दोष घर से दूर हो सके.
दृक पंचांग के अनुसार इस साल यानी 2026 में सूर्यदेव 17 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे. सूर्य का यह गोचर सोमवार को सुबह 08:03 बजे होगा. यह संक्रांति अन्य संक्रांति से अलग इसलिए है क्योंकि सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं. अपने ही घर में सूर्य का प्रवेश अति शुभ और सकारात्मक सिद्ध होने वाला है. यह दिन धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दिन सूर्य पूजा करने से लेकर स्नान-दान आदि करने से पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है.
पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए सिंह संक्रांति पर सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य दें. अर्घ्य वाले जल में काले तिल व लाल पुष्प डालें.
“ॐ पितृदेवाय नमः”, इस मंत्र का जाप श्रद्धा भाव से करें और पितरों को स्मरण करें. उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और दोष दूर होगा.
सिंह संक्रांति पर अगर गाय, कुत्ते और कौवों को भोजन करवाएं तो पितरों को शांति मिलती है. ये सभी पितरों के प्रतीक माने जाते हैं.
सिंह संक्रांति के दिन अगर शाम के समय घर के दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं और पितरों के शांति की प्रार्थना करें. पितृ दोष दूर होगा.
सिंह संक्रांति के मौके पर पास के ही पवित्र नदी में स्नान कर आएं. इस एक उपाय से पितृ दोष के सभी तरह के प्रभाव दूर होने लगते हैं.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)