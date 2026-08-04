/Astro Tips: पितृ दोष मिटाने के लिए सिंह संक्रांति सबसे शुभ मौका, कर लें ये 5 उपाय तो जीवन में आएगी सकारात्मकता!

Makar Sankranti 2026 Upay In Hindi: हिंदू धर्म में सिंह संक्रांति का विशेष महत्व है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य देव कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर जाते हैं तो इसे सिंह संक्रांति कहा जाता है. सूर्य का यह राशि परिवर्तन शुभ और कल्याणकारी सिद्ध होता है. इस दिन अगर कुछ विशेष उपाय करें तो पितृ दोष से मुक्ति पाई जा सकती है. इस दिन सूर्य नारायण और भगवान विष्णु की पूजा करने से स्वास्थ्य लाभ, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है. आइए जानें साल 2026 में सिंह संक्रांति कब है और इस दिन कौन से 5 उपाय करें ताकि घर में सुख-शांति बनी रहे और पितृ दोष घर से दूर हो सके.