Astrological remedies for happy married life: पति-पत्नी के बीच बात-बात झगड़े होते हैं, छोटी-छोटी बातों पर मनमुटाव बना रहता है, लाख कोशिशों के बाद भी लड़ाई खत्म नहीं होती हैं तो ऐसे रिश्ते को सुधारने के लिए कुछ विशेष उपाय किया जा सकता है. सुखी-वैवाहिक जीवन चलता रहे, रिश्तों में मिठास आ सके, इसके लिए कुछ ज्योतिष उपाय किए जा सकते हैं.
पिछले कुछ समय से पति-पत्नी के रिश्ते में मधुरता और प्रेम नहीं बचा है तो इसके लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं. आइए जानते हैं कुछ ऐसे सरल उपायों के बारे में तो रिश्तों को गहरा कर सकते हैं और प्रेम को बढ़ा सकते हैं.
बेडरूम में कभी भी खिड़की के पास बेड न लगाएं और न तो बिस्तर कभी भी खिड़की से चिपकाकर रखें. इससे रिश्तों में तनाव आ सकता है. खिड़की के पास बेड लगाना पड़े तो सिरहाने और खिड़की के बीच एक पर्दा डाल दें. रिश्ता खराब नहीं होगा.
घर में रोज घी का दीपक जलाना चाहिए. घर में सुबह शाम दीया जलाएं तो लौ की दिशा दक्षिण दिशा में रखें.
बुधवार के दिन पूजा पाठ करें और मौन व्रत का संकल्प करें. मौन व्रत का पालन करें तो रिश्तों में सुधारा, प्यार और गहराई बढ़ सकती है. सभी तरह की परेशानियां दूर होती है.
सोमवार के दिन अगर भगवान शिव की उपासना करें तो विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है. शिव जी के आशीर्वाद से बड़ी से बड़ी वैवाहिक परेशानियों का अंत हो जाता है. जीवन सुखमय होने लगता है.
जीवनसाथी के साथ तकरार न हो और शांति बनी रहे इसके लिए अपने जीवनसाथी को बताए बिना उसके तकिए के नीचे कपूर रखें. इसके बाद अगले दिन सुबह कपूर को तकिए से निकाल दें और उसे जला दें. इस उपाय से रिश्तों में सुधार होगा और प्रेम भी बढ़ेगा.
वैवाहिक जीवन सुखमय हो, इसके लिए घर के मंदिर में पति-पत्नी साथ में सुबह-सुबह पूजा करें. दोनों साथ में एक मंत्र का जाप करें. मंत्र है- ॐ श्रीं ह्रीं पूर्ण गृहस्थ सुख सिद्धये ह्रीं श्रीं ॐ नमः । इस मंत्र का जाप 5 माला 21 दिन तक करें. गृहस्थ जीवन में सुख बढ़ेगा.
वैवाहिक जीवन में स्नेह बढ़ सके इसके लिए विष्णु जी और माता लक्ष्मी को पीले और लाल रंग के फूल चढ़ाएं. माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को 7 दिनों तक लगातार केसर की खीर का भोग अर्पित करें.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)