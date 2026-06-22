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Astro Tips: पति-पत्नी के रिश्ते होंगे गहरे और बढ़ेगा प्रेम, ये 7 अचूक उपाय सारी परेशानियों को कर देंगे दूर!

Remedies to enhance love in husband-wife: इस लेख में उन 7 सरल धार्मिक उपायों के बारे में जानेंगे जिनको करने से पति-पत्नी के रिश्ते में गहराई और मधुरता आ सकती है. रिश्ते में प्रेम बढ़ सकता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 22, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:34 PM IST
Astro Tips: पति-पत्नी के रिश्ते होंगे गहरे और बढ़ेगा प्रेम, ये 7 अचूक उपाय सारी परेशानियों को कर देंगे दूर!
Image Credit: AI (Patni Pati Astro Tips)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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