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Astro Tips: तुलसी की चमत्कारी मंजरी के महाउपाय धन के संकटों का करेंगे नाश, उतर जाएगा भारी से भारी कर्ज का बोझ!

Tulsi Manjari Powerful Remedies: तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ विशेष उपायों को करने से घर में सुख-समृद्धि और धन में वृद्धि हो सकती है. कर्ज से मुक्ति पाने के रास्ते खुल सकते हैं और धन संबंधी सभी तरह के संकटों का नाश हो सकता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 29, 2026, 07:30 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:30 PM IST
Astro Tips: तुलसी की चमत्कारी मंजरी के महाउपाय धन के संकटों का करेंगे नाश, उतर जाएगा भारी से भारी कर्ज का बोझ!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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