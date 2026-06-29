/Astro Tips: तुलसी की चमत्कारी मंजरी के महाउपाय धन के संकटों का करेंगे नाश, उतर जाएगा भारी से भारी कर्ज का बोझ!

Tulsi Manjari Powerful Remedies: सनातन धर्म में तुलसी केवल पौधा नहीं है बल्कि इसका विशेष धार्मिक महत्व भी है. वहीं तुलसी की मंजरी को भी अति पवित्र माना जाता है. पूजा-पाठ और कई धार्मिक उपायों में इसका उपयोग किया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे जुड़े कुछ आसान उपाय घर की कई समस्याओं को दूर कर सकते हैं. घर की आर्थिक तंगी दूर हो सकती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकती है. इतना ही नहीं विवाह संबंधी सभी बाधाओं का अंत हो सकता है.