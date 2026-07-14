/Astro Tips: हनुमान ध्वज पर इन चौपाइयों को लिखकर छत पर लगाएं, घर से टकराकर चूर-चूर हो जाएगी बुरी नजर

धार्मिक मान्यता है कि घर की छत पर लाल या भगवा हनुमान ध्वज लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार घर में हर ओर होता है. लाल और भगवा रंग साहस और शारीरिक ऊर्जा का प्रतीक है. वहीं, हनुमान जी का ध्वज जब घर की छत पर लहराता है तो नकारात्मक शक्तियां और बुरी नजर का प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी भगवान श्रीराम के भक्त हैं और जब छत पर लगे हनुमान ध्वत पर राम जी से जुड़ी चौपाई को लिखा जाता है तो उस घर एक साथ श्रीराम और हनुमान जी दोनों की कृपा प्राप्त होती है. मंगलवार और शनिवार के दिन घर पर हनुमान जी की पूजा करें और फिर श्रद्धाभाव से घर की छत पर हनुमान ध्वज लगाएं. ध्वज लगाने से पहले शांत मन से हनुमान जी के सामने बैठें और सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ कर लें.