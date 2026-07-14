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Astro Tips: हनुमान ध्वज पर इन चौपाइयों को लिखकर छत पर लगाएं, घर से टकराकर चूर-चूर हो जाएगी बुरी नजर

Evil Eye Astro Tips: घर को अगर किसी भी तरह की बुरी नजर से बचाना है तो घर की छत पर जो हनुमान ध्वज लगाएं. साथ ही उस कुछ शक्तिशाली चौपाइयों को लिखें. इस एक उपाय को करने से घर को कोई भी नकारात्मक शक्ति छू न पाएगी.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 14, 2026, 08:16 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:16 AM IST
Astro Tips: हनुमान ध्वज पर इन चौपाइयों को लिखकर छत पर लगाएं, घर से टकराकर चूर-चूर हो जाएगी बुरी नजर
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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