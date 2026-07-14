/Astro Tips: हनुमान ध्वज पर इन चौपाइयों को लिखकर छत पर लगाएं, घर से टकराकर चूर-चूर हो जाएगी बुरी नजर

Hanuman Dwaj Astro Tips: सनातन धर्म में हनुमान जी संकटों और भय का नाश करने वाले देवता माने गए हैं जो अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की कृपा जिस घर पर होती है वहां पर नकारात्मक शक्तियां फटकती भी नहीं हैं. घर के सदस्यों के भय का नाश होता है और शांति बनी रहती है. वहीं, घर की छत पर हनुमान जी या श्रीराम के नाम का ध्वज लगाएं तो घर पर हनुमान जी की कृपा बनी रहती है. लेकिन ध्वज लगाने का यह एक उपाय और प्रभावशाली हो जाता है जब इस हनुमान ध्वज पर कुछ प्रभावशाली चौपाइयों को लिखा जाता है. यही पवित्र चौपाइयां घर को बुरी नजर और नकारात्मक शक्तिों से रक्षा करती है.
आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि हनुमान ध्वज पर किन चौपाइयों को लिखें और घर की छत पर लगाएं और इस उपाय को करने के लिए कौन सा दिन सबसे शुभ माना गया है. साथ ही जानेंगे कि इस उपाय को करने से कौन-कौन से लाभ होते हैं.
धार्मिक मान्यता है कि घर की छत पर लाल या भगवा हनुमान ध्वज लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार घर में हर ओर होता है. लाल और भगवा रंग साहस और शारीरिक ऊर्जा का प्रतीक है. वहीं, हनुमान जी का ध्वज जब घर की छत पर लहराता है तो नकारात्मक शक्तियां और बुरी नजर का प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी भगवान श्रीराम के भक्त हैं और जब छत पर लगे हनुमान ध्वत पर राम जी से जुड़ी चौपाई को लिखा जाता है तो उस घर एक साथ श्रीराम और हनुमान जी दोनों की कृपा प्राप्त होती है. मंगलवार और शनिवार के दिन घर पर हनुमान जी की पूजा करें और फिर श्रद्धाभाव से घर की छत पर हनुमान ध्वज लगाएं. ध्वज लगाने से पहले शांत मन से हनुमान जी के सामने बैठें और सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ कर लें.
“मंगल भवन अमंगल हारी।
द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी॥”
यह चौपाई रामचरितमानस है जिसे लेकर धार्मिक मान्यता है कि इसके स्मरण और लेखन से घर में सकारात्मकता आती है. इसके साथ ही शांति और ईश्वरीय संरक्षण प्राप्ति होता है. इस चौपाई को हनुमान ध्वज पर लिखवाने से घर का वातावरण अच्छा रहता है. परिवार के सदस्यों में सौहार्द्र बना रहता है.
“दीन दयाल बिरदु संभारी।
हरहु नाथ मम संकट भारी॥”
बुरी नजर और नकारात्मकता से रक्षा के लिए मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी का स्मरण करें. इससे भय, भूत-प्रेत बाधाओं से मुक्ति मिलेगी. इसके अलावा घर के बाहर हनुमान जी से जुड़ी चौपाइयां या उनसे जुड़े प्रतीक चिह्ननों को लगवाएं तो घर की विपत्तियों का नाश होता है. परिवार की सुरक्षा होती है.
(डिस्क्लेमर-
यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.
)