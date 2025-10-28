Good Luck Sign: भाग्य खुलने से पहले मिलते हैं ये 4 संकेत, ध्यान दें कहीं आपसे छूट न जाएं!

Astro Vastu Good Luck Sign: कहते हैं कि ज़िंदगी में बुरा वक्त अचानक आता है, लेकिन अच्छा समय बहुत ही शांति और सहजता से कदम रखता है. जब आपकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आने वाला होता है, तो प्रकृति या ईश्वर आपको पहले से ही कुछ संकेत देने लगते हैं. ये संकेत कभी आपकी सोच, व्यवहार या परिस्थितियों में नजर आते हैं और बताते हैं कि अब समय आपके पक्ष में होने वाला है. ऐसे में आइए जानते हैं ऐसे चार संकेतों के बारे में, जो यह दर्शाते हैं कि आपके जीवन में खुशियों का दौर शुरू होने वाला है.

सपनों में पवित्र मंत्र सुनाई देना

यदि आपको सपने में ‘राम-राम’, ‘ऊं’ या ‘गायत्री मंत्र’ की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो यह अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है. यह इस बात का संकेत है कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो रही है और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है. ऐसे सपनों में शंख, घंटी या अन्य पवित्र ध्वनियां सुनाई देना भी इस बात का संकेत होता है कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने वाली है.

ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना

यदि आपकी नींद रोजाना या बार-बार सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलने लगी है, तो समझ लें कि यह संयोग नहीं है. इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, जब वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे अधिक होती है. इस समय नींद खुलना इस बात का संकेत है कि आपके भीतर सकारात्मक परिवर्तन शुरू हो चुके हैं और जल्द ही आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है.

शरीर के अंगों का शुभ फड़कना

शरीर के अंगों का फड़कना भी कई बार ब्रह्मांड के संकेतों में से एक माना जाता है. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, पुरुषों में दाएं अंग का फड़कना शुभ होता है, जबकि महिलाओं में बाएं अंग का. यह संकेत देता है कि आपके जीवन में खुशखबरी, सफलता या किसी शुभ अवसर का आगमन होने वाला है.

घर-परिवार में सकारात्मक माहौल बनना

जब जीवन में अच्छा वक्त आने वाला होता है, तो उसका असर घर के वातावरण में भी दिखने लगता है. घर के पौधों का खिलना, दीपक का लगातार जलना या परिवार के सदस्यों में हंसी-खुशी का माहौल बनना- ये सभी शुभ संकेत हैं. यह इस बात का प्रतीक है कि आपके घर में अब सुख, समृद्धि और शुभ ऊर्जा का प्रवेश होने वाला है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)