Advertisement
trendingNow12978698
Hindi Newsधर्म

Good Luck Sign: भाग्य खुलने से पहले मिलते हैं ये 4 संकेत, ध्यान दें कहीं आपसे छूट न जाएं!

Good Luck Sign: जीवन में आने वाले हर अच्छे दौर से पहले ब्रह्मांड हमें सूक्ष्म संकेत देता है. इन्हें पहचानना और अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं भाग्योदय के 4 शुभ संकेत. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 28, 2025, 04:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Good Luck Sign: भाग्य खुलने से पहले मिलते हैं ये 4 संकेत, ध्यान दें कहीं आपसे छूट न जाएं!

Astro Vastu Good Luck Sign: कहते हैं कि ज़िंदगी में बुरा वक्त अचानक आता है, लेकिन अच्छा समय बहुत ही शांति और सहजता से कदम रखता है. जब आपकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आने वाला होता है, तो प्रकृति या ईश्वर आपको पहले से ही कुछ संकेत देने लगते हैं. ये संकेत कभी आपकी सोच, व्यवहार या परिस्थितियों में नजर आते हैं और बताते हैं कि अब समय आपके पक्ष में होने वाला है. ऐसे में आइए जानते हैं ऐसे चार संकेतों के बारे में, जो यह दर्शाते हैं कि आपके जीवन में खुशियों का दौर शुरू होने वाला है.

सपनों में पवित्र मंत्र सुनाई देना

यदि आपको सपने में ‘राम-राम’, ‘ऊं’ या ‘गायत्री मंत्र’ की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो यह अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है. यह इस बात का संकेत है कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो रही है और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है. ऐसे सपनों में शंख, घंटी या अन्य पवित्र ध्वनियां सुनाई देना भी इस बात का संकेत होता है कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने वाली है.

Add Zee News as a Preferred Source

ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना

यदि आपकी नींद रोजाना या बार-बार सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलने लगी है, तो समझ लें कि यह संयोग नहीं है. इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, जब वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे अधिक होती है. इस समय नींद खुलना इस बात का संकेत है कि आपके भीतर सकारात्मक परिवर्तन शुरू हो चुके हैं और जल्द ही आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है.

यह भी पढ़ें: नवंबर में जन्मे लोग क्यों होते हैं रहस्यमयी और आकर्षक? जानें इनकी पर्सनैलिटी सीक्रेट

शरीर के अंगों का शुभ फड़कना

शरीर के अंगों का फड़कना भी कई बार ब्रह्मांड के संकेतों में से एक माना जाता है. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, पुरुषों में दाएं अंग का फड़कना शुभ होता है, जबकि महिलाओं में बाएं अंग का. यह संकेत देता है कि आपके जीवन में खुशखबरी, सफलता या किसी शुभ अवसर का आगमन होने वाला है.

घर-परिवार में सकारात्मक माहौल बनना

जब जीवन में अच्छा वक्त आने वाला होता है, तो उसका असर घर के वातावरण में भी दिखने लगता है. घर के पौधों का खिलना, दीपक का लगातार जलना या परिवार के सदस्यों में हंसी-खुशी का माहौल बनना- ये सभी शुभ संकेत हैं. यह इस बात का प्रतीक है कि आपके घर में अब सुख, समृद्धि और शुभ ऊर्जा का प्रवेश होने वाला है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Good Luck Sign

Trending news

मुंबई ATS के हत्थे चढ़ा पुणे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर, लैपटॉप में राज
Mumbai ATS
मुंबई ATS के हत्थे चढ़ा पुणे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर, लैपटॉप में राज
अगर हमने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की गंभीर टिप्पणी?
Supreme Court News
अगर हमने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की गंभीर टिप्पणी?
समय पर नहीं सिला ब्लाउज तो कोर्ट पहुंची महिला, दर्जी पर लगा 7 हजार का जुर्माना
Gujarat news
समय पर नहीं सिला ब्लाउज तो कोर्ट पहुंची महिला, दर्जी पर लगा 7 हजार का जुर्माना
कर्नाटक में RSS को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के फैसले पर लगाई रोक
rss
कर्नाटक में RSS को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के फैसले पर लगाई रोक
5 सिरों वाले सर्प और 4 भुजाओं वाली देवी... खुदाई में मिलीं 1000 साल पुरानी मूर्तियां
Tamil Nadu
5 सिरों वाले सर्प और 4 भुजाओं वाली देवी... खुदाई में मिलीं 1000 साल पुरानी मूर्तियां
चुनाव आयोग के मुंह से SIR निकला ही था कि ममता ने 527 अफसरों के कर दिए ट्रांसफर
West Bengal
चुनाव आयोग के मुंह से SIR निकला ही था कि ममता ने 527 अफसरों के कर दिए ट्रांसफर
आपका मरीज मर गया... डॉक्टरों के मुर्दा घोषित करने के बाद 15 मिनट बाद जिंदा हुआ मरीज
SURAT
आपका मरीज मर गया... डॉक्टरों के मुर्दा घोषित करने के बाद 15 मिनट बाद जिंदा हुआ मरीज
धर्मांतरण केस में जम्मू-कश्मीर में पहली FIR, कठुआ में इस मिशन के लोगों पर मामला दर्ज
Religious Conversion
धर्मांतरण केस में जम्मू-कश्मीर में पहली FIR, कठुआ में इस मिशन के लोगों पर मामला दर्ज
ड्राइवर ने शशि थरूर के घर पहुंचाया छठ का प्रसाद, तो 'बिहारी' पढ़कर क्यों भड़क गए लोग
shashi tharoor news
ड्राइवर ने शशि थरूर के घर पहुंचाया छठ का प्रसाद, तो 'बिहारी' पढ़कर क्यों भड़क गए लोग
नौकरियों क्यों नहीं दी, अस्तित्व खतरे में है...अपने ही नेता ने उमर से पूछे तीखे सवाल
Omar Abdullah
नौकरियों क्यों नहीं दी, अस्तित्व खतरे में है...अपने ही नेता ने उमर से पूछे तीखे सवाल