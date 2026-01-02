गंगाजल रखने का सही तरीका जानते हैं आप? वास्तु की इन 5 गलतियों से घर में आ सकती है दरिद्रता!

Gangajal Astro Tips: हिंदू धर्म में गंगाजल महज पानी नहीं, बल्कि साक्षात अमृत और मां गंगा का स्वरूप माना गया है. घर में गंगाजल रखने से सकारात्मक ऊर्जा, शुद्धता और दैवीय कृपा का संचार होता रहता है. ज्योतिष और शास्त्रों के अनुसार, गंगाजल में वातावरण को पवित्र करने और नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता होती है. अक्सर हम गंगाजल घर तो ले आते हैं, लेकिन अनजाने में इसके रखरखाव में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे इसका आध्यात्मिक प्रभाव कम हो जाता है. ऐसे में आइए वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि गंगाजल रखने के सही नियम क्या हैं और इनसे जुड़ी सावधानियां कौन-कौन सी हैं.

जगह की पवित्रता का रखें विशेष ध्यान

गंगाजल को कभी भी अंधेरे, गंदे या अशुद्ध स्थान पर नहीं रखना चाहिए. सबसे बड़ी गलती इसे किचन के सिंक के पास या बाथरूम की दीवार से सटे स्थानों पर रखना है. गंगाजल को हमेशा घर के पूजा स्थल या किसी साफ-सुथरी ऊंची अलमारी में रखें. इसे कभी भी सीधे जमीन पर न रखें, हमेशा एक साफ चौकी या स्टैंड का उपयोग करें.

रखने के लिए सही चीज ही चुनें

वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गंगाजल को रखने के लिए धातु का चुनाव बहुत जरूरी है. इसे प्लास्टिक की बोतलों में रखना वर्जित माना गया है क्योंकि प्लास्टिक अशुद्ध धातु की श्रेणी में आता है. गंगाजल को हमेशा तांबे, चांदी, पीतल या कांच के बर्तन में ही रखें. ध्यान रहे कि पात्र का ढक्कन हमेशा बंद हो ताकि उसमें धूल या गंदगियां न मिलें.

गंगाजल रखने के लिए ईशान कोण है सर्वश्रेष्ठ

वास्तु के अनुसार, जल तत्व के लिए सबसे उपयुक्त दिशा ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) मानी गई है. आगर आप गंगाजल को अपने घर के मंदिर या किसी अन्य स्थान पर रख रहे हैं, तो ध्यान रखें कि वह उत्तर-पूर्व दिशा में हो. दक्षिण या पश्चिम दिशा में गंगाजल रखने से इसके शुभ प्रभावों में कमी आती है.

स्पर्श और उपयोग के नियम

गंगाजल की पवित्रता बनाए रखने के लिए कुछ व्यक्तिगत नियमों का पालन करना भी जरूरी है. बिना नहाए अशुद्ध हाथों से कभी भी गंगाजल के पात्र को न छुएं. अंधेरे कमरे में या सूतक काल (परिवार में जन्म या मृत्यु के समय) के दौरान इसके रखरखाव को लेकर विशेष सावधानी बरतें. इसका इस्तेमाल सिर्फ आचमन, पूजा, हवन या घर की शुद्धि जैसे मांगलिक कार्यों के लिए ही करें.

पुराने जल का कैसे करें विसर्जन

कई लोग वर्षों तक एक ही पात्र (बर्तन) में गंगाजल रखे रहते हैं. हालांकि गंगाजल कभी खराब नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक रखने से उसमें धूल के कण जमा हो सकते हैं. अगर आपको लगे कि जल में अशुद्धि आ गई है, तो उस जल को पैरों में या नाली में फेंकने के बजाय तुलसी के पौधे या किसी पवित्र वृक्ष की जड़ में डाल दें. समय-समय पर ताजा गंगाजल लाकर उसे मंदिर में स्थापित करना शुभ होता है.

