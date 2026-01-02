Advertisement
trendingNow13061663
Hindi Newsधर्मगंगाजल रखने का सही तरीका जानते हैं आप? वास्तु की इन 5 गलतियों से घर में आ सकती है दरिद्रता!

गंगाजल रखने का सही तरीका जानते हैं आप? वास्तु की इन 5 गलतियों से घर में आ सकती है दरिद्रता!

Gangajal Astro Tips: शास्त्रों में गंगाजल को साक्षात मोक्षदायिनी मां गंगा का अंश कहा गया है. ऐसे में अगर हम इसे वास्तु और ज्योतिष के नियमों के अनुसार घर में रखते हैं, तो यह न सिर्फ ग्रह दोषों को शांत करता है बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि भी लेकर आता है. आइए जानते हैं गंगाजल से जुड़े खास नियम.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 02, 2026, 05:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गंगाजल रखने का सही तरीका जानते हैं आप? वास्तु की इन 5 गलतियों से घर में आ सकती है दरिद्रता!

Gangajal Astro Tips: हिंदू धर्म में गंगाजल महज पानी नहीं, बल्कि साक्षात अमृत और मां गंगा का स्वरूप माना गया है. घर में गंगाजल रखने से सकारात्मक ऊर्जा, शुद्धता और दैवीय कृपा का संचार होता रहता है. ज्योतिष और शास्त्रों के अनुसार, गंगाजल में वातावरण को पवित्र करने और नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता होती है. अक्सर हम गंगाजल घर तो ले आते हैं, लेकिन अनजाने में इसके रखरखाव में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे इसका आध्यात्मिक प्रभाव कम हो जाता है. ऐसे में आइए वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि गंगाजल रखने के सही नियम क्या हैं और इनसे जुड़ी सावधानियां कौन-कौन सी हैं. 

जगह की पवित्रता का रखें विशेष ध्यान

गंगाजल को कभी भी अंधेरे, गंदे या अशुद्ध स्थान पर नहीं रखना चाहिए. सबसे बड़ी गलती इसे किचन के सिंक के पास या बाथरूम की दीवार से सटे स्थानों पर रखना है. गंगाजल को हमेशा घर के पूजा स्थल या किसी साफ-सुथरी ऊंची अलमारी में रखें. इसे कभी भी सीधे जमीन पर न रखें, हमेशा एक साफ चौकी या स्टैंड का उपयोग करें.

Add Zee News as a Preferred Source

रखने के लिए सही चीज ही चुनें

वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गंगाजल को रखने के लिए धातु का चुनाव बहुत जरूरी है. इसे प्लास्टिक की बोतलों में रखना वर्जित माना गया है क्योंकि प्लास्टिक अशुद्ध धातु की श्रेणी में आता है. गंगाजल को हमेशा तांबे, चांदी, पीतल या कांच के बर्तन में ही रखें. ध्यान रहे कि पात्र का ढक्कन हमेशा बंद हो ताकि उसमें धूल या गंदगियां न मिलें.

गंगाजल रखने के लिए ईशान कोण है सर्वश्रेष्ठ

वास्तु के अनुसार, जल तत्व के लिए सबसे उपयुक्त दिशा ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) मानी गई है. आगर आप गंगाजल को अपने घर के मंदिर या किसी अन्य स्थान पर रख रहे हैं, तो ध्यान रखें कि वह उत्तर-पूर्व दिशा में हो. दक्षिण या पश्चिम दिशा में गंगाजल रखने से इसके शुभ प्रभावों में कमी आती है.

यह भी पढ़ें: नए साल में सूर्य सा चमकेगा आपका भाग्य! घर ले आएं ये शुभ चीजें, खिंचा चला आएगा पैसा

स्पर्श और उपयोग के नियम

गंगाजल की पवित्रता बनाए रखने के लिए कुछ व्यक्तिगत नियमों का पालन करना भी जरूरी है. बिना नहाए अशुद्ध हाथों से कभी भी गंगाजल के पात्र को न छुएं. अंधेरे कमरे में या सूतक काल (परिवार में जन्म या मृत्यु के समय) के दौरान इसके रखरखाव को लेकर विशेष सावधानी बरतें. इसका इस्तेमाल सिर्फ आचमन, पूजा, हवन या घर की शुद्धि जैसे मांगलिक कार्यों के लिए ही करें. 

पुराने जल का कैसे करें विसर्जन 

कई लोग वर्षों तक एक ही पात्र (बर्तन) में गंगाजल रखे रहते हैं. हालांकि गंगाजल कभी खराब नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक रखने से उसमें धूल के कण जमा हो सकते हैं. अगर आपको लगे कि जल में अशुद्धि आ गई है, तो उस जल को पैरों में या नाली में फेंकने के बजाय तुलसी के पौधे या किसी पवित्र वृक्ष की जड़ में डाल दें. समय-समय पर ताजा गंगाजल लाकर उसे मंदिर में स्थापित करना शुभ होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

.Vastu Tips

Trending news

नए साल के पहले दिन बेल्लारी में हिंसा, बैनर विवाद में फायरिंग से एक युवक की गई जान
Karnataka News in Hindi
नए साल के पहले दिन बेल्लारी में हिंसा, बैनर विवाद में फायरिंग से एक युवक की गई जान
भारत को अपनी रक्षा का हक, पाकिस्तान को एस जयशंकर ने लगाई लताड़; चीन को भी नहीं बख्शा
India News
भारत को अपनी रक्षा का हक, पाकिस्तान को एस जयशंकर ने लगाई लताड़; चीन को भी नहीं बख्शा
Weather forecast: उत्तर भारत के इन राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी
Imd Weather Forecast Today
Weather forecast: उत्तर भारत के इन राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी
बुद्ध की धरती फिर बन रही 'विश्व-नेतृत्व' की धुरी, 3 जनवरी से दुनिया देखेगी ये विरासत
Narendra Modi
बुद्ध की धरती फिर बन रही 'विश्व-नेतृत्व' की धुरी, 3 जनवरी से दुनिया देखेगी ये विरासत
वोट चोरी पर बीजेपी प्रवक्ता का विपक्ष पर हमला, बंगाल को बताया जंगलराज
National News
वोट चोरी पर बीजेपी प्रवक्ता का विपक्ष पर हमला, बंगाल को बताया जंगलराज
बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में 5 दिन बाद तालाब में मिला लापता भाजपा नेता का शव
West Bengal political violence
बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में 5 दिन बाद तालाब में मिला लापता भाजपा नेता का शव
ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे जमीन के दस्तावेज, बिक्री से लेकर लोन में भी होगी आसानी
Online Land Records Download
ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे जमीन के दस्तावेज, बिक्री से लेकर लोन में भी होगी आसानी
'महिलाओं की तस्वीरों से AI हटा रहा कपड़े' सांसद ने सरकार से ऐक्शन लेने को कहा
MP Priyanka Chaturvedi
'महिलाओं की तस्वीरों से AI हटा रहा कपड़े' सांसद ने सरकार से ऐक्शन लेने को कहा
'पानी नहीं, जहर बंटा और...', इंदौर के दूषित पानी को लेकर राहुल गांधी ने BJP को घेरा
Indore Contaminated Water
'पानी नहीं, जहर बंटा और...', इंदौर के दूषित पानी को लेकर राहुल गांधी ने BJP को घेरा
सोनिया गांधी तक कैसे पहुंचा सोना चुराने वाला आरोपी? केरल CM ने उठाए सवाल
Kerala News
सोनिया गांधी तक कैसे पहुंचा सोना चुराने वाला आरोपी? केरल CM ने उठाए सवाल