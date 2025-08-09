करियर में मिलेगी नई नौकरी, पूरे दिन प्रसन्‍न रहेगा मन, पढ़ें 10 अगस्‍त का राशिफल
करियर में मिलेगी नई नौकरी, पूरे दिन प्रसन्‍न रहेगा मन, पढ़ें 10 अगस्‍त का राशिफल

Rashifal 10 August 2025: 10 अगस्‍त से भाद्रपद महीना शुरू हो रहा है और इसका पहला ही दिन कर्क-सिंह समेत कुछ राशियों के लिए शुभ रहेगा. जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा. 

Written By  Narinder Juneja|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Aug 09, 2025, 03:17 PM IST
Horoscope Hindi 10 August 2025: 10 अगस्त 2025 का दिन ग्रह-नक्षत्रों की चाल के अनुसार अनेक राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है. आज कुछ राशियों को करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, तो कुछ के लिए पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा. ध्यान रखें कि दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करें, क्योंकि यही ऊर्जा आपके पूरे दिन को दिशा दे सकती है. आइए जानते हैं, आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है.

मेष राशि (Aries)
आज का दिन करियर के लिए लाभकारी साबित हो सकता है. कार्यस्थल पर आपकी योजनाओं को सराहा जाएगा. जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा जिससे संबंध और प्रगाढ़ होंगे. निवेश करने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें. सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन अधिक भागदौड़ से थकान हो सकती है. परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद न बढ़ने दें.दिन की शुरुआत पूजा-पाठ या ध्यान से करें, इससे मन शांत रहेगा.

यह भी पढ़ें: तूफान की रफ्तार से बदलेगा वक्‍त, 48 घंटे में पलटी मारेगी 5 राशि वालों की किस्‍मत, 'बुध' लगा देंगे धन का अंबार!

वृषभ राशि (Taurus)
आज का दिन मानसिक शांति और आत्मचिंतन के लिए अनुकूल है. आप अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट रहेंगे, जिससे निर्णय लेने में आसानी होगी. पारिवारिक मामलों में समाधान निकल सकता है. किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा. आर्थिक पक्ष स्थिर रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें.प्राकृतिक वातावरण में समय बिताना आज के लिए लाभकारी रहेगा.

मिथुन राशि (Gemini)
आज आपके लिए अनिश्चितता का दिन हो सकता है. कार्यस्थल पर दबाव बढ़ सकता है लेकिन आप अपनी समझदारी से स्थिति को संभाल लेंगे. मित्रों का सहयोग मिलेगा. जीवनसाथी के साथ कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, धैर्य से काम लें. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. खर्चों पर नियंत्रण रखें.किसी पुराने अधूरे कार्य को पूरा करने का आज अच्छा अवसर है.

कर्क राशि (Cancer)
कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन वित्तीय दृष्टि से उत्तम है. रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा और बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा. विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता मिल सकती है. प्रेम संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी. पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है, खान-पान में संयम रखें.दोपहर के बाद कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है.

सिंह राशि (Leo)
आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपने कामों में लचीलापन दिखाएंगे. वरिष्ठ अधिकारियों से सम्मान मिल सकता है. कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है. पारिवारिक जीवन में थोड़ी असहमति हो सकती है लेकिन आप धैर्य से स्थिति संभाल लेंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. यात्रा के योग बन रहे हैं.प्रोफेशनल नेटवर्किंग से भविष्य में लाभ मिल सकता है.

यह भी पढ़ें: प्‍यार से शुरू और प्‍यार से खतम...इन 3 राशि वालों के जीवन में पूरे हफ्ते उफान पर रहेगा प्रेम-रोमांस, पढ़ें लव राशिफल

कन्या राशि (Virgo)
आज का दिन आत्मविश्लेषण का है. करियर से जुड़े निर्णयों में सोच-समझकर कदम उठाएं. परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है. मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए ध्यान और योग का सहारा लें. प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी. अचानक धन लाभ के योग हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.नया कौशल सीखने की ओर मन आकर्षित हो सकता है.

तुला राशि (Libra)
तुला राशि के जातकों को आज भाग्य का साथ मिलेगा. पिछले दिनों की गई मेहनत का फल मिल सकता है. दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. किसी शुभ कार्य में भाग लेने का अवसर मिलेगा. विद्यार्थी शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा. छोटी यात्राएं लाभकारी रहेंगी.नए रिश्तों की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है.

वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. कार्यस्थल पर विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. शत्रुओं से सतर्क रहें. परिवार में किसी सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है. मन शांत रखने के लिए ध्यान या मेडिटेशन करें. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें. खर्च बढ़ सकते हैं.कोई पुरानी गलती सामने आ सकती है, संभलकर प्रतिक्रिया दें.

धनु राशि (Sagittarius)
धनु राशि के लिए आज का दिन शुभ संकेत लेकर आया है. किसी नई योजना की शुरुआत हो सकती है. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. निवेश के लिए समय अनुकूल है. स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें, विशेषकर जोड़ों या पीठ में दर्द हो सकता है.
संतान से जुड़ी कोई खुशी का समाचार मिल सकता है.

मकर राशि (Capricorn)
आज आपके लिए व्यावसायिक दृष्टि से उत्तम दिन है. नया प्रोजेक्ट मिल सकता है या किसी प्रस्ताव पर सहमति बनेगी. परिवार का सहयोग मिलेगा. संतान से जुड़ी कोई चिंता दूर हो सकती है. प्रेम जीवन में स्थिरता रहेगी. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. यात्रा के योग बन सकते हैं, जो लाभकारी सिद्ध होंगे.आपकी नेतृत्व क्षमता से लोग प्रभावित हो सकते हैं.

कुंभ राशि (Aquarius)
कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित फलदायी है. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलेगी, जिसे आप बखूबी निभाएंगे. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा. वित्तीय मामलों में सोच-समझकर निवेश करें. रक्तचाप और अनिद्रा की समस्या हो सकती है, नियमित व्यायाम करें.प्रेम संबंधों में आगे बढ़ने से पहले सोच-विचार अवश्य करें.

मीन राशि (Pisces)
आज का दिन रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा. कला, लेखन या संगीत से जुड़े लोगों के लिए लाभ के संकेत हैं. जीवनसाथी से कोई उपहार मिल सकता है. घर में खुशी का माहौल रहेगा. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. स्वास्थ्य में सुधार होगा. नए संपर्क भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं.आज किए गए प्रयास निकट भविष्य में फलदायी सिद्ध होंगे.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

;