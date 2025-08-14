दुखों से आजादी देगा 15 अगस्‍त का दिन, मिथुन-कन्‍या राशि वालों को मिलेगी जीने की नई राह, पढ़ें राशिफल
दुखों से आजादी देगा 15 अगस्‍त का दिन, मिथुन-कन्‍या राशि वालों को मिलेगी जीने की नई राह, पढ़ें राशिफल

15 August ka Rashifal: 15 अगस्‍त को सर्वार्थ सिद्धि योग का बेहद शुभ योग बन रहा है. साथ ही इस दिन भारत देश आजादी पर्व भी मनाता है. इस साल स्‍वतंत्रता दिवस का दिन कुछ राशि वालों को कई दुखों से आजादी दिलाने वाला है. 

Written By  Narinder Juneja|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Aug 14, 2025, 01:55 PM IST
दुखों से आजादी देगा 15 अगस्‍त का दिन, मिथुन-कन्‍या राशि वालों को मिलेगी जीने की नई राह, पढ़ें राशिफल

Today 15 August 2025 : 15 अगस्त 2025 का दिन देशभक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. स्वतंत्रता दिवस के इस खास अवसर पर लोग नए संकल्प लेंगे और अपने जीवन में बदलाव लाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे. आज का दिन कई राशियों के लिए आर्थिक लाभ, करियर में तरक्की और रिश्तों में मजबूती का संदेश लेकर आया है. कुछ लोगों को अपने पुराने अटके काम पूरे करने का अवसर मिलेगा, जबकि कुछ को अपनी सेहत और मानसिक शांति पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी. ग्रहों की शुभ स्थिति के कारण आज मेहनत का अच्छा फल मिलने के योग हैं. आइए जानते हैं आपकी राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

यह भी पढ़ें: 15 अगस्‍त या 16 अगस्‍त, कब मनाई जाएगी जन्‍माष्‍टमी? जान लें असली तारीख, पूजा के लिए मिलेंगे बस इतने मिनट

मेष राशि

आज का दिन आपके आत्मविश्वास को नई ऊँचाइयों पर ले जाएगा. कार्यक्षेत्र में आपके निर्णयों की सराहना होगी और सहकर्मी आपका समर्थन करेंगे. यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो समय अनुकूल है. पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. छात्रों के लिए दिन पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने वाला है. स्वास्थ्य में सुधार के संकेत मिलेंगे, लेकिन अत्यधिक कार्यभार से बचें.

वृषभ राशि

आज आपको अपने आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है. अनावश्यक खर्च से बचें और निवेश के फैसले सोच-समझकर लें. परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा. ऑफिस में किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा जो आपके करियर के लिए लाभकारी होगा. रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए शब्दों का चयन सावधानी से करें. स्वास्थ्य के मामले में पुरानी समस्या का समाधान संभव है.

मिथुन राशि

आज का दिन आपके लिए रचनात्मकता और नए अवसर लेकर आएगा. अगर आप किसी कला, मीडिया या संचार से जुड़े हैं तो आपको अच्छा नाम और लाभ मिलेगा. दोस्तों के साथ समय बिताने से ऊर्जा मिलेगी. वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और बकाया धन प्राप्त हो सकता है. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी और विवाह के इच्छुक लोगों के लिए शुभ समाचार आ सकता है. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

कर्क राशि

आज आपको अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करने की आवश्यकता है. कार्यस्थल पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है जो भविष्य में लाभ देगा. परिवार में किसी बड़े सदस्य से सलाह लेना लाभकारी होगा. आर्थिक रूप से दिन मध्यम है, लेकिन धीरे-धीरे स्थितियाँ बेहतर होंगी. घर में पूजा-पाठ या धार्मिक आयोजन का वातावरण बन सकता है. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान और योग करें.

यह भी पढ़ें: 78 साल से शक्तिपीठ में नहीं जला दीया, कभी आदि शंकराचार्य के पड़े थे चरण, पाकिस्‍तान में खत्‍म हो रहे हिंदू मंदिरों की दुर्दशा

सिंह राशि

आज आपकी मेहनत और लगन का फल मिलने का समय है. नौकरी में पदोन्नति या नए अवसर मिल सकते हैं. व्यापारियों को नए सौदे करने का मौका मिलेगा जो भविष्य में लाभ देंगे. जीवनसाथी के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे. आर्थिक रूप से लाभदायक दिन है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें. स्वास्थ्य के मामले में सावधानी रखें और नियमित व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करें.

कन्या राशि

आज आपको अपने करियर में नए रास्ते तलाशने का अवसर मिलेगा. अगर आप लंबे समय से किसी बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो अब वह समय आ चुका है. आर्थिक रूप से स्थिति बेहतर होगी और अटके हुए पैसे मिलने की संभावना है. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा. प्रेम जीवन में मधुरता आएगी. स्वास्थ्य के लिए आज का दिन सामान्य है, लेकिन खानपान में संतुलन बनाए रखें.

तुला राशि

आज का दिन साझेदारी और सहयोग के लिहाज से शुभ है. यदि आप व्यवसाय में हैं, तो नए पार्टनर के साथ काम करने के अवसर मिल सकते हैं. कार्यस्थल पर आपके विचारों की प्रशंसा होगी. परिवार के साथ किसी यात्रा की योजना बन सकती है. वित्तीय मामलों में समझदारी दिखाएँ और जल्दबाजी में निर्णय न लें. सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन मानसिक तनाव से बचें.

वृश्चिक राशि

आज आपको अपने कार्यक्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. अधूरे काम पूरे करने का यह सही समय है. किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है जो आपके लिए नए अवसर लाएगी. आर्थिक रूप से दिन लाभकारी है, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें. प्रेम संबंधों में ईमानदारी और विश्वास बनाए रखें. स्वास्थ्य के लिए योग और प्राणायाम लाभदायक रहेंगे.

धनु राशि

आज आपको नई योजनाओं में सफलता मिलने के योग हैं. कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी. आर्थिक लाभ के अवसर बनेंगे और पुराने निवेश से फायदा होगा. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेगा. यात्रा के योग हैं, जो लाभकारी रहेंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान में अनियमितता से बचें.

मकर राशि

आज आपके लिए मेहनत का दिन रहेगा, लेकिन परिणाम सुखद होंगे. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और समर्पण को मान्यता मिलेगी. आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी. परिवार के साथ समय बिताने से मन को शांति मिलेगी. प्रेम जीवन में मधुरता आएगी और अविवाहित लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं. स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन अच्छा है.

कुंभ राशि

आज आपको अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं जो आपके करियर को आगे बढ़ाएँगी. वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें और निवेश सोच-समझकर करें. परिवार में सहयोग और प्रेम का माहौल रहेगा. दोस्तों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न होगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से दूर रहें.

मीन राशि

आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं जो भविष्य में सफलता दिलाएँगी. आर्थिक रूप से दिन अच्छा है और नए स्रोतों से आय प्राप्त हो सकती है. परिवार में प्रेम और सामंजस्य का वातावरण रहेगा. प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव आएंगे. स्वास्थ्य के मामले में संतुलित आहार और नियमित व्यायाम लाभदायक रहेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Narinder Juneja

गुरुग्राम आधारित वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं. उनकी विशेषज्ञता करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय प्रबंधन, विवाह, और विदेश यात्रा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में है. उनका दृष...और पढ़ें

Rashifal

