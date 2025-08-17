सप्‍ताह के पहले दिन ही बड़ी गुड न्‍यूज और सुनहरे मौके, पढ़ें 18 अगस्‍त का दैनिक राशिफल
Advertisement
trendingNow12884914
Hindi Newsऐस्ट्रो

सप्‍ताह के पहले दिन ही बड़ी गुड न्‍यूज और सुनहरे मौके, पढ़ें 18 अगस्‍त का दैनिक राशिफल

Rashifal 18 August 2025: अगस्‍त के तीसरे सप्‍ताह का पहला दिन ही कुछ राशि वालों को बड़ा लाभ दे सकता है. सूर्य के सिंह राशि में गोचर का इन लोगों को फायदा होगा. पढ़ें 18 अगस्‍त का दैनिक राशिफल.  

Written By  Narinder Juneja|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Aug 17, 2025, 02:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सप्‍ताह के पहले दिन ही बड़ी गुड न्‍यूज और सुनहरे मौके, पढ़ें 18 अगस्‍त का दैनिक राशिफल

Today Horoscope 18 August 2025: 18 अगस्‍त, सोमवार का दिन आपकी योजनाओं और प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. यह दिन आपके जीवन में कुछ नई संभावनाएं और अनुभव लेकर आ सकता है. कामकाज में प्रगति की संभावना है, वहीं निजी रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी. पढ़ाई, करियर और व्यवसाय में बेहतर अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक मामलों में स्थिरता और सुधार दिखेगा. जानें 18 अगस्‍त का दैनिक राशिफल. 

मेष राशि
आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपने कार्यों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे. नौकरीपेशा लोग अपनी मेहनत से बॉस को प्रभावित कर सकते हैं. व्यवसाय में लाभ के नए अवसर मिलेंगे. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. दोस्तों के साथ समय बिताना आनंददायक होगा. खर्चों में थोड़ी वृद्धि हो सकती है, लेकिन आय के नए स्रोत भी खुलेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पर खान-पान में संतुलन बनाए रखें. अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें.

यह भी पढ़ें: राशि के अनुसार लकी कलर के कपड़े पहनने से जाग जाता है सोया भाग्‍य, हाथ लगाते ही मिट्टी बनती है सोना!

वृषभ राशि
आज आपको कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिनसे आपकी योग्यता साबित होगी. आर्थिक मामलों में लाभ होगा, साथ ही किसी पुरानी निवेश योजना से भी फायदा मिलने के संकेत हैं. पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी और बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा. किसी मित्र से मुलाकात पुराने दिनों की याद दिलाएगी. छात्रों के लिए पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने का अच्छा समय है. यात्रा के योग बन रहे हैं जो लाभकारी साबित होंगे. स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें, नियमित व्यायाम और समय पर भोजन जरूरी है.

मिथुन राशि
आज आपका दिन रचनात्मक कार्यों के लिए उपयुक्त रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी सोच और सुझावों को सराहा जाएगा. व्यवसाय में किसी नई डील से लाभ होने की संभावना है. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न होगा. पुराने मित्र से मुलाकात आपकी खुशियों में इजाफा करेगी. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और बचत बढ़ाने के अवसर मिलेंगे. छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में प्रगति का समय है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव से दूर रहना जरूरी है. आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से हर काम आसान होगा.

कर्क राशि
आज का दिन आपके लिए सफलता के नए द्वार खोल सकता है. नौकरी में तरक्की या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. व्यवसाय में साझेदारी से लाभ होगा और नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है. पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी और रिश्तों में मजबूती आएगी. दोस्तों के साथ समय बिताना आनंददायक रहेगा. आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल है, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी है. स्वास्थ्य में सुधार होगा, हालांकि दिनचर्या को व्यवस्थित बनाए रखना चाहिए. आज का दिन आपके आत्मविश्वास और मेहनत का फल देने वाला है.

सिंह राशि
आज आपके प्रयासों का उचित फल मिलेगा और कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा. व्यवसाय में नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में लाभ देंगे. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और अपनों का सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है. आर्थिक मामलों में दिन अच्छा है, निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में सफलता के योग हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन व्यस्तता के कारण थकान महसूस हो सकती है. आज का दिन उत्साह और उपलब्धियों से भरा रहेगा.

यह भी पढ़ें: 5 राशियों पर कहर बनकर टूटेगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन, साढ़ेसाती-ढैय्या काल में भारी पड़ेगी एक भी गलती!

कन्या राशि
आज आपको मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जिन्हें आप सफलतापूर्वक निभाएंगे. व्यवसाय में किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो सकता है. पारिवारिक जीवन में सामंजस्य रहेगा और रिश्तों में प्यार बढ़ेगा. आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक है, लेकिन खर्चों पर ध्यान दें. दोस्तों के साथ मुलाकात मन को सुकून देगी. स्वास्थ्य में सुधार होगा, पर दिनचर्या को संतुलित रखना आवश्यक है. आज का दिन आपके लिए नई शुरुआत और अवसर लेकर आ सकता है.

तुला राशि
आज आपकी योजनाएं सफल होंगी और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. व्यवसाय में लाभ के योग हैं और नई डील से मुनाफा हो सकता है. पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी और अपनों के साथ अच्छा समय बितेगा. प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और पुराने मतभेद खत्म होंगे. आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल है, निवेश लाभकारी रहेगा. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने का सही समय है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मौसम के असर से बचाव जरूरी है. आत्मविश्वास बनाए रखें, सफलता आपके कदम चूमेगी.

वृश्चिक राशि
आज आपके प्रयास रंग लाएंगे और कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी. व्यवसाय में लाभ के अवसर मिलेंगे और पुराने बकाया धन की प्राप्ति हो सकती है. पारिवारिक जीवन में शांति और सामंजस्य रहेगा. दोस्तों से मुलाकात खुशियां बढ़ाएगी. आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी और बचत में इजाफा होगा. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में प्रगति का समय है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन नियमित व्यायाम करना न भूलें. आज का दिन आपके लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा, जिनसे मनोबल ऊंचा रहेगा.

धनु राशि
आज का दिन आपके लिए उपलब्धियों से भरा रहेगा. नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं. व्यवसाय में किसी नई योजना पर काम शुरू हो सकता है. पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा और अपनों के साथ समय बिताना आनंददायक होगा. आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल है, निवेश से लाभ मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने का अच्छा समय है. स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन भोजन में संतुलन जरूरी है. आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से भरा रहेगा.

मकर राशि
आज आपके प्रयासों को सराहना मिलेगी और कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा. व्यवसाय में लाभ के योग हैं और नए संपर्क बन सकते हैं. पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी और रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. आर्थिक मामलों में दिन लाभदायक है, निवेश से फायदा होगा. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में सफलता के योग हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन कार्यभार के कारण थकान हो सकती है. आज का दिन उत्साह और उपलब्धियों से भरा रहेगा.

कुंभ राशि
आज आपकी योजनाएं सफल होंगी और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. व्यवसाय में लाभ के अवसर मिलेंगे और पुराने निवेश से फायदा हो सकता है. पारिवारिक जीवन में शांति और सामंजस्य रहेगा. दोस्तों के साथ समय बिताना मन को सुकून देगा. आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा है, बचत में वृद्धि होगी. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में प्रगति का समय है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन दिनचर्या को व्यवस्थित रखना जरूरी है. आज का दिन आपके आत्मविश्वास और मेहनत का फल देने वाला है.

मीन राशि
आज आपके प्रयास रंग लाएंगे और कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी. व्यवसाय में लाभ के योग हैं और नई डील से फायदा हो सकता है. पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा और अपनों का सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और नए रिश्ते बनने की संभावना है. आर्थिक मामलों में दिन लाभदायक है, निवेश से मुनाफा होगा. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में सफलता के योग हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन खान-पान में संतुलन बनाए रखें. आज का दिन आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आ सकता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Narinder Juneja

गुरुग्राम आधारित वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं. उनकी विशेषज्ञता करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय प्रबंधन, विवाह, और विदेश यात्रा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में है. उनका दृष...और पढ़ें

TAGS

Rashifal

Trending news

मुझे उन लोगों को परेशान करना अच्छा लगता है... PM मोदी के साथ तस्वीर पर क्या बोलीं...
priyanka chaturvedi
मुझे उन लोगों को परेशान करना अच्छा लगता है... PM मोदी के साथ तस्वीर पर क्या बोलीं...
10 साल पुराने फ्लैट स्कैम का पर्दाफाश, नवी मुंबई के बिजनेसमैन से 1.47 करोड़ की ठगी
Maharashtra news
10 साल पुराने फ्लैट स्कैम का पर्दाफाश, नवी मुंबई के बिजनेसमैन से 1.47 करोड़ की ठगी
78 साल बाद क्यों बदल रहा PMO का पता? साउथ ब्लॉक छोड़ने के पीछे क्या है 'बड़ा' कारण?
New PMO
78 साल बाद क्यों बदल रहा PMO का पता? साउथ ब्लॉक छोड़ने के पीछे क्या है 'बड़ा' कारण?
धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ रही..
Flash flood
धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ रही..
पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा...
Maharashtra
पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा...
जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; 7 की मौत
Kathua Cloudburst
जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; 7 की मौत
उत्तराखंड-कश्मीर के बाद हिमाचल में बरसी आसमानी आफत, मंडी में सुबह-सुबह फटा बादल
mandi cloudburst
उत्तराखंड-कश्मीर के बाद हिमाचल में बरसी आसमानी आफत, मंडी में सुबह-सुबह फटा बादल
BJP इस बार चलेगी मुस्लिम वाला वाला दांव? इस नेता को बनाएगी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार
vice president election
BJP इस बार चलेगी मुस्लिम वाला वाला दांव? इस नेता को बनाएगी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार
भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
Brahmos Missile
भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना
Weather
संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना
;