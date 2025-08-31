Aaj Ka Rashifal 1 September 25: नया महीना, नया हफ्ता और नया दिन...ट्रिपल फायदे में रहेंगे मिथुन समेत 3 राशि वाले, पढ़ें आज का राशिफल
Aaj Ka Rashifal 1 September 25: नया महीना, नया हफ्ता और नया दिन...ट्रिपल फायदे में रहेंगे मिथुन समेत 3 राशि वाले, पढ़ें आज का राशिफल

Today Horoscope 1 september 2025 : सितंबर महीने का पहला ही दिन 3 राशि वालों के लिए शानदार रहने वाला है. 1 सितंबर से ही नया सप्‍ताह भी शुरू हो रहा है. जानें आज की लकी राशियां और सभी 12 राशियों का राशिफल. 

Written By  Narinder Juneja|Last Updated: Sep 01, 2025, 06:23 AM IST
Aaj Ka Rashifal 1 September 25: नया महीना, नया हफ्ता और नया दिन...ट्रिपल फायदे में रहेंगे मिथुन समेत 3 राशि वाले, पढ़ें आज का राशिफल

Aaj ka Rashifal 1 september 2025, Horoscope Today: सितंबर माह की शुरुआत लोगों के जीवन में नई ऊर्जा और उम्मीद लेकर आ रही है. 1 सितंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए खास साबित हो सकता है. कुछ लोगों को करियर और व्यवसाय में बड़े अवसर मिलेंगे, वहीं कुछ को प्रेम और परिवारिक जीवन में सुखद अनुभव प्राप्त होंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना है. आइए जानते हैं कि आज 12 राशियों के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा.

मेष राशि (Aries)

आज का दिन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला होगा. कामकाज में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप बखूबी निभाएंगे. पारिवारिक जीवन में खुशनुमा माहौल रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. छात्रों के लिए दिन अनुकूल है.नई योजनाओं पर काम शुरू करने से पहले परिवार से सलाह लें, इससे अच्छे परिणाम मिलेंगे. स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सतर्कता जरूरी है, विशेषकर खानपान में लापरवाही न करें.

यह भी पढ़ें: हे भगवान! चंद्र ग्रहण और शनि की उल्‍टी चाल, बेहद खौफनाक होंगे इन 3 राशियों के लिए ये 15 दिन, आएगी आफत

वृषभ राशि (Taurus)

आज आपके लिए आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल है. रुके हुए पैसे मिलने की संभावना है. दांपत्य जीवन में प्रेम और समझदारी बनी रहेगी. कामकाज में मेहनत रंग लाएगी और सहकर्मी सहयोग करेंगे. किसी दोस्त से मिलकर पुरानी यादें ताजा होंगी और मन प्रसन्न रहेगा. यात्रा की योजना बन सकती है, लेकिन खर्चों को नियंत्रित करना आवश्यक है.

मिथुन राशि (Gemini)

आज का दिन व्यावसायिक मामलों में लाभकारी रहेगा. आपकी मेहनत का फल मिलेगा और नए अवसर सामने आएंगे. रिश्तों में मिठास बनी रहेगी और परिवार का सहयोग मिलेगा. छात्रों के लिए सफलता के नए द्वार खुल सकते हैं.आपके आत्मविश्वास और संवाद शैली से लोग प्रभावित होंगे. कार्यस्थल पर आप अपनी अलग पहचान बना सकते हैं, बस जल्दबाजी से बचें.

कर्क राशि (Cancer)

आज आपको परिवार और करियर दोनों में संतुलन बनाने की आवश्यकता है. कार्यक्षेत्र में मेहनत रंग लाएगी और वरिष्ठों से प्रशंसा मिलेगी. घर में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है.रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए समय और ध्यान देना जरूरी है. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी न करें, सोच-समझकर निर्णय लें.

सिंह राशि (Leo)

आज आपके लिए ऊर्जा और उत्साह से भरा दिन रहेगा. आप नए अवसरों का लाभ उठा पाएंगे. कार्यक्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा और सहकर्मी आपके समर्थन में रहेंगे. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन नियमित व्यायाम लाभकारी होगा. यात्रा से नए अनुभव मिल सकते हैं, जो आपके लिए प्रेरणादायी साबित होंगे.

यह भी पढ़ें: महापाप से कम नहीं हैं ये गलतियां जो बनती हैं पितृ दोष का कारण, पूरा परिवार झेलता है पितरों का कहर

कन्या राशि (Virgo)

आज आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं. नौकरी और व्यवसाय में अच्छे परिणाम मिलेंगे. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने का समय है.दोस्तों के साथ समय बिताना मानसिक शांति देगा. अपने लक्ष्यों को पाने के लिए धैर्य रखें, जल्दबाजी से बचें.

तुला राशि (Libra)

आज आपको आर्थिक लाभ की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. प्रेम संबंध मजबूत होंगे और रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा. परिवार के साथ समय बिताना सुखद होगा.किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले अच्छी तरह विचार करें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आराम भी जरूरी है.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और कामकाज में अच्छे परिणाम मिलेंगे. किसी पुरानी समस्या का समाधान मिलेगा. दांपत्य जीवन में सामंजस्य रहेगा और दोस्तों से सहयोग मिलेगा.आज आपको नए अवसर मिल सकते हैं, जिन्हें हाथ से जाने न दें. यात्रा के दौरान सतर्क रहें और अनावश्यक खर्चों से बचें.

धनु राशि (Sagittarius)

आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली रहेगा. कार्यक्षेत्र में सफलता और मान-सम्मान मिलेगा. परिवार के साथ खुशनुमा पल बिताने का मौका मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में नई उप्लभ्धियाँ सामने आ सकती हैं.धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें. किसी बड़े निर्णय में धैर्य और विवेक से काम लें, जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है.

यह भी पढ़ें: 10 साल बाद क्रूर ग्रह राहु का अपने ही नक्षत्र में प्रवेश, 3 राशि वालों के आएंगे अच्‍छे दिन, कदमों में लोट जाएगी सक्‍सेस!

मकर राशि (Capricorn)

आज का दिन आपके लिए मेहनत और सफलता का संदेश लेकर आया है. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी और लोग आपकी प्रशंसा करेंगे. परिवार का सहयोग मिलेगा और जीवनसाथी से संबंध मजबूत होंगे.धन संबंधी मामलों में स्थिरता आएगी. नए अवसरों पर नजर बनाए रखें, जो आपके भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं.

कुंभ राशि (Aquarius)

आज आपको नए विचारों और योजनाओं में सफलता मिलेगी. करियर में सकारात्मक बदलाव संभव है. दांपत्य जीवन में खुशी और संतुलन रहेगा. विद्यार्थी मेहनत से अच्छे परिणाम पाएंगे.दोस्तों से मुलाकात मन को सुकून देगी. आर्थिक मामलों में आज का दिन शुभ है, निवेश के लिए समय अनुकूल है.

मीन राशि (Pisces)

आज का दिन आपके लिए संतोषजनक रहेगा. कार्यक्षेत्र में मेहनत का अच्छा फल मिलेगा और नए अवसर सामने आएंगे. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और प्रियजनों से सहयोग मिलेगा.रिश्तों में विश्वास बनाए रखें, इससे संबंध और गहरे होंगे. स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें, नियमित दिनचर्या का पालन करें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Narinder Juneja

गुरुग्राम आधारित वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं. उनकी विशेषज्ञता करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय प्रबंधन, विवाह, और विदेश यात्रा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में है. उनका दृष...और पढ़ें

aaj ka rashifal

;