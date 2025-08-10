Aaj Ka Rashifal: पॉजिटिविटी से शुरू होगा हफ्ते का पहला दिन, मेष-धनु राशि वालों के लिए रहेगा शुभ, पढ़ें आज का राशिफल

Today Horoscope 11 August 2025 : 11 अगस्त 2025, सोमवार का दिन विशेष खगोलीय परिवर्तनों के कारण सभी राशियों के लिए मिलेजुले प्रभाव लेकर आया |कुछ राशि वालों को कार्यस्थल पर तनाव या घरेलू उलझनों का सामना करना पड़ सकता है. यह दिन भावनात्मक संतुलन बनाए रखने और निर्णय सोच-समझकर लेने का है. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए आज का विस्तृत राशिफल—

मेष राशि (Aries)

आज का दिन प्रेम और करियर दोनों के लिए अनुकूल रहेगा. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है. ऑफिस में आपकी मेहनत सराही जाएगी. आर्थिक रूप से लाभ मिलने की संभावना है. संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन नींद की कमी परेशान कर सकती है.

यह भी पढ़ें: तूफान की रफ्तार से बदलेगा वक्‍त, 48 घंटे में पलटी मारेगी 5 राशि वालों की किस्‍मत, 'बुध' लगा देंगे धन का अंबार!

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि वालों को आज भावनात्मक मामलों में संयम रखने की आवश्यकता है. प्रेम संबंधों में तनाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए बातचीत में सावधानी बरतें. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी लेकिन फिजूलखर्ची से बचें. परिवार में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है. ऑफिस में नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं. वाहन चलाते समय सतर्क रहें.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों को आज रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखने की सलाह दी जाती है. पार्टनर के साथ गलतफहमी दूर हो सकती है, जिससे संबंधों में मजबूती आएगी. कार्यक्षेत्र में आपकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा होगी. आज किसी नये व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकती है. छात्रों के लिए दिन अच्छा है. मानसिक शांति के लिए ध्यान करें.

कर्क राशि (Cancer)

आज का दिन पारिवारिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से सुखद रहेगा. पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न होगा. वैवाहिक जीवन में सहयोग और समझदारी बनी रहेगी. आर्थिक मामलों में सतर्क रहें, कोई पुराना लेन-देन सिरदर्द बन सकता है. कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों को महत्व मिलेगा. पेट संबंधी समस्या हो सकती है, खान-पान का ध्यान रखें.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा. करियर में उन्नति के संकेत हैं और नई परियोजनाओं में भागीदारी हो सकती है. प्रेम संबंधों में नयापन आएगा और साथी से कोई उपहार मिल सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. लेकिन अहंकार से बचें, अन्यथा संबंधों में खटास आ सकती है.

यह भी पढ़ें: चंद्र ग्रहण लगने का समय करीब, वृषभ समेत 4 राशि वालों की होगी मौज, आसमान से बरसेगी धन-दौलत और खुशियां!

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के लोगों को आज अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. मानसिक तनाव के कारण चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है. कार्यस्थल पर सहकर्मियों से बहस हो सकती है, संयम से काम लें. प्रेम संबंधों में सुधार की संभावना है. किसी पुराने मित्र से मदद मिल सकती है. निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की राय लें. योग और प्राणायाम से लाभ होगा.

तुला राशि (Libra)

आज तुला राशि के जातकों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा. प्रेमी या जीवनसाथी से किसी बात पर अनबन हो सकती है. बातचीत से समाधान निकालें. ऑफिस में काम का दबाव बढ़ सकता है लेकिन आप उसे अच्छे से संभाल लेंगे. आय के स्रोतों में वृद्धि होगी. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. सेहत को लेकर लापरवाही न करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा. नौकरी में बदलाव के योग हैं या कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है. पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में विश्वास और स्नेह बना रहेगा. अचानक कोई बड़ा खर्च आ सकता है, जिससे बजट बिगड़ सकता है. आज किसी धार्मिक स्थल पर जाने का मन बना सकते हैं.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्साह और ऊर्जा से भरपूर रहेगा. आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगा. पारिवारिक जीवन में खुशियाँ रहेंगी. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है. प्रेम जीवन में किसी नए मोड़ की शुरुआत हो सकती है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अनावश्यक यात्रा से बचें.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों को आज थोड़ा सतर्क रहना होगा. कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रु सक्रिय रह सकते हैं, इसलिए कोई भी बात साझा करने से पहले सोचें. दांपत्य जीवन में चल रही परेशानियाँ धीरे-धीरे कम होंगी. निवेश या पैसों का लेन-देन करते समय दस्तावेजों की जांच जरूर करें. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना बरतें. योग और ध्यान से लाभ होगा.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहद शुभ है. कार्यक्षेत्र में आपको कोई बड़ा अवसर मिल सकता है. प्रेम जीवन में खुशियाँ रहेंगी, विवाह का प्रस्ताव भी मिल सकता है. आय के नए स्रोत खुल सकते हैं. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. परिवार में किसी आयोजन की रूपरेखा बन सकती है. हालांकि स्वास्थ्य को लेकर दिन के अंत में थकान हो सकती है.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों को आज अपने संबंधों पर ध्यान देने की जरूरत है. किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है जो जीवन में बदलाव ला सकती है. कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा. आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें. पार्टनर से सहयोग मिलेगा और रिश्ते में स्थिरता आएगी. त्वचा या एलर्जी संबंधी समस्या हो सकती है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)