आज का राशिफल, Aaj Ka Rashifal: नए काम करने के लिए शानदार है दिन, जानें मेष से मीन राशि का 12 सितंबर का दैनिक राशिफल
आज का राशिफल, Aaj Ka Rashifal: नए काम करने के लिए शानदार है दिन, जानें मेष से मीन राशि का 12 सितंबर का दैनिक राशिफल

Horoscope in Hindi: ज्‍योतिष के अनुसार आज का दिन नए काम करने के लिए अच्‍छा है. कुंभ मीन राशि वाले दूसरों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे. पढ़ें दैनिक राशिफल के अनुसार मेष से मीन राशि के जातकों के लिए 12 सितंबर का दिन कैसा रहेगा. 

Written By  Narinder Juneja|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Sep 12, 2025, 05:33 AM IST
आज का राशिफल, Aaj Ka Rashifal: नए काम करने के लिए शानदार है दिन, जानें मेष से मीन राशि का 12 सितंबर का दैनिक राशिफल

Rashifal 12 September 2025: 12 सितंबर 2025 का दिन आत्मविश्वास और अवसरों से जुड़ा माना जा रहा है. भाद्रपद मास का यह विशेष दिन उत्सवों की तैयारियों और धार्मिक गतिविधियों की शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है. आज का दिन उन लोगों के लिए बेहतर है जो नए काम की योजना बना रहे हैं या रिश्तों में सुधार चाहते हैं. पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल. 

मेष आज का राशिफल, Aries Daily Horoscope

आज आपका आत्मविश्वास उच्च होगा और आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाएँगे. कार्यस्थल पर नए प्रोजेक्ट का प्रस्ताव आ सकता है, जिससे आपकी साख बढ़ेगी. सहकर्मी और वरिष्ठ आपको समर्थन देंगे यदि आप मिलजुल कर काम करते हैं. परिवार में कुछ पुराने मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वार्तालाप से हालात सुधरेंगे. आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी दैनिक खर्चों में बचत पर ध्यान दें. स्वास्थ्य में हल्की थकावट महसूस हो सकती है, पर्याप्त नींद लें और आराम को महत्व दें.

वृषभ आज का राशिफल, Taurus Daily Horoscope

आज आप कुछ नए रिश्तों और अवसरों की ओर आकर्षित होंगे. सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से आपके विचार और संपर्क दोनों में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत सीधी मान्यता पा सकती है. यदि कोई निवेश या साझेदारी करने की सोच रहे हैं, तो पूरी जांच-पड़ताल के बाद कदम उठाएं| परिवार में बुजुर्गों के सुझाव सुनना उपयोगी रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा पर पेट संबंधी हल्की समस्या हो सकती है, इसलिए भोजन संयमित और हल्का रखें.

मिथुन आज का राशिफल, Gemini Daily Horoscope

आज आपका मन परिवर्तन की ओर झुकेगा, आप कुछ नया सीखने के इच्छुक रहेंगे. कार्य में रचनात्मक उपागमों से आप अलग दिखेंगे और आपकी समाधानों को सराहना मिलेगी. विभागीय कामों में सहयोग बढ़ेगा लेकिन समय प्रबंधन पर ध्यान देना होगा, अन्यथा दबाव बढ़ सकता है. आर्थिक रूप से दिन मध्यम है, असाधारण खर्च से बचें. परिवार में बच्चों या छोटे सदस्यों की जरूरतों को समझें और समय दें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें, हल्की सैर या व्यायाम फायदेमंद रहेगा.

कर्क आज का राशिफल, Cancer Daily Horoscope

आज आपकी भावनाएं तीव्र होंगी और संबंधों में संवेदनशीलता बढ़ेगी. यदि आपने किसी से दूरी बना रखी थी, तो सुलह-समंजस्य की स्थिति बन सकती है. कार्यक्षेत्र में कठिनाई आ सकती है यदि आप दूसरे की आलोचना सुनने को तैयार नहीं होंगे. आर्थिक दृष्टि से दिन सकारात्मक नहीं है,  जोखिम भरी योजनाओं से बचें और स्थिर विकल्प चुनें. स्वास्थ्य में मानसिक तनाव संभव है, ध्यान या ध्यान-समय निकालने से मन शांत रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ छोटे-छोटे पलों की मिठास बनाएं.

सिंह आज का राशिफल, Leo Daily Horoscope

आज आपके लिए अवसरों से भरा दिन है जहाँ आपकी नेतृत्व क्षमता सक्रिय होगी. कार्यस्थल में ऐसी स्थिति आ सकती है जहाँ निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ेगी और आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे. आर्थिक लाभ के संकेत हैं,  यदि कोई रूका हुआ पैसा है तो मिल सकता है. परिवार में कुछ अपेक्षाएं पूरी हो सकती हैं और मन की संतुष्टि मिलेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा पर आँखों व कानों की सुरक्षा रखें. संबंधों में थोड़ी सी गर्माहट बनी रह सकती है, संवाद बनाए रखें.

कन्या आज का राशिफल, Virgo Daily Horoscope

आज आपका ध्यान व्यवस्थित कामों और डिटेल्स की ओर रहेगा. यदि कोई योजना अधूरी थी, तो उसे पूरा करने का समय है. कार्यक्षेत्र में अनुशासन और समय प्रबंधन से आप आगे बढ़ेंगे. आर्थिक दृष्टि से दिन ठीक-ठाक है, अनावश्यक खर्चों से बचें. परिवार में किसी सदस्य से चोट पहुँचने वाले शब्द कहे जा सकते हैं, इसलिए बोलते समय सजग रहें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, फिर भी आँखों या पीठ में अकड़न महसूस हो सकती है, हल्की स्ट्रेचिंग या मालिश फायदेमंद होगी.

 

तुला आज का राशिफल, Libra Daily Horoscope

आज आपका मन शांत रहेगा और आप संतुलन खोजेंगे. कार्यस्थल में सहयोगी माहौल मिलेगा, जहाँ आप दूसरों की राय सुनने और साझा निर्णय लेने में सफल होंगे. आर्थिक मामलों में अचानक लाभ की संभावना कम है, लेकिन छोटे-मोटे आकर्षक अवसर मिल सकते हैं. परिवार में घर का माहौल सुखद रहेगा यदि आप समय निकाल कर मिलेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है,  हल्की सैर या योग आपके लिए लाभदायक रहेगा.

वृश्चिक आज का राशिफल, Scorpio Daily Horoscope

आज आपकी अंतर्दृष्टि मजबूत होगी और आप किसी स्थिति का सच जल्दी समझ पाएंगे. कार्यस्थल में आपकी कार्यप्रणाली विशेष रूप से प्रभावशाली होगी. यदि पिछले समय से कोई समस्या चल रही थी, तो समाधान मिल सकता है. आर्थिक दृष्टि से आय और व्यय में संतुलन रखना जरूरी है. परिवार के सदस्यों से निजी भावनाएं साझा करना मन हल्का करेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा,  हृदय व रक्त परिसंचरण की देखभाल करें.

धनु आज का राशिफल, Sagittarius Daily Horoscope

आज का दिन आपके लिए ऊँचे लक्ष्य निर्धारित करने तथा उन्हें पूरा करने की ओर प्रेरित करेगा. आप आत्मविश्वास से काम करेंगे और लोग आपकी राय मानेंगे. आर्थिक योजनाएं बनाई जा सकती हैं जिनमें निवेश या साझेदारी शामिल हो सकती है, पर परिणाम जल्दबाजी में उम्मीद पर खरे नहीं उतर सकते. परिवार में यात्रा-संभावना बनी है, जो मन को प्रसन्न करेगी. स्वास्थ्य में हल्की बेचैनी हो सकती है,  विशेषकर पेट संबंधी या पाचन संबंधी मामलों की ओर ध्यान दें.

मकर आज का राशिफल, Capricorn Daily Horoscope

आज आप अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठायेगें. कार्यक्षेत्र में ठोस निर्णय लेने की स्थिति आएगी, और आपकी रणनीतिक सोच प्रभावी सिद्ध होगी. आर्थिक दृष्टि से अवसर प्रस्तुत होंगे पर पूर्व तैयारी और समझ आवश्यक है. परिवार में बच्चों की पढ़ाई और मानसिक गतिविधियों में योगदान देना लाभदायक रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा पर मांसपेशियों या जोड़-संस्थान में हल्की तकलीफ़ हो सकती है , आराम और पौष्टिक आहार जरूरी है.

कुंभ आज का राशिफल, Aquarius Daily Horoscope

आज आपका सामाजिक जीवन और मित्र-परिवार के साथ समय अच्छा रहेगा. कार्यक्षेत्र में टीम वर्क से लाभ मिलेगा और ऐसे साथी मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे. आर्थिक मामलों में आप कुछ नए विकल्प सोच सकते हैं, लेकिन थोड़ा सतर्क रहें क्योंकि कुछ ऑफर धोखा भी दे सकते हैं. परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य या मानसिक स्थिति की ओर ध्यान देना होगा. स्वास्थ्य में नींद की कमी व हल्की थकान संभव है , पर्याप्त आराम लें और तनाव कम करने वाले उपाय करें.

मीन आज का राशिफल, Pisces Daily Horoscope

आज आपकी संवेदनाएं ऊँची होंगी और आप अपने अंदर और बाहर की स्थिति को गहराई से अनुभव करेंगे. कार्यक्षेत्र में आपका योगदान दूसरों को प्रेरित करेगा. यदि आप रचनात्मक या कलात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो अच्छा अवसर मिल सकता है. आर्थिक दृष्टि से दिन मध्यम प्रकार का है-कुछ अनपेक्षित खर्च हो सकते हैं. परिवार में रिश्तों को निखारने की पहल करें-माना जाए मिलें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें, विशेषकर स्वसन व पेट संबंधी परेशानियों से बचें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

;