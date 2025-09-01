Aaj Ka Rashifal 2 september 2025: मिथुन राशि वालों को मिलेगा पैसा, सिंह वालों को मिलेगा सम्‍मान, पढ़ें आज का राशिफल
Today Horoscope 2 september 2025: दैनिक राशिफल के अनुसार 2 सितंबर 2025, मंगलवार का दिन मिथुन, सिंह समेत कुछ राशि वालों के लिए सकारात्‍मक रहने वाला है. जीवन में नए अवसर, धन-सम्‍मान दस्‍तक देगा. पढ़ें आज का राशिफल. 

Written By  Narinder Juneja|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Sep 02, 2025, 05:48 AM IST
Aaj ka Rashifal 2 september 2025, Horoscope Today: 2 सितम्बर 2025, मंगलवार का दिन नई ऊर्जा और अवसर लेकर आया है. आज का दिन कई लोगों के लिए उत्साह और उपलब्धियों से भरा रह सकता है, वहीं कुछ राशियों को अपने काम और रिश्तों में धैर्य से काम लेना होगा. दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करें और अपने लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में छोटे-छोटे कदम बढ़ाएं. कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिल सकता है, वहीं परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी यह समय प्रेरणादायक रहेगा. आइए जानते हैं आज का विस्तृत राशिफल—

मेष राशि (Aries)

आज आपके आत्मविश्वास और मेहनत का फल मिलने वाला है. कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी और सहयोगियों से पूरा समर्थन मिलेगा. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी और रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम संबंधों में समझ और विश्वास बढ़ेगा. सेहत का ध्यान रखें और लापरवाही न करें. कुल मिलाकर यह दिन आपके लिए प्रगति का है, बस अनावश्यक बहसों से दूर रहें.

यह भी पढ़ें: तूफान की रफ्तार से भिड़ेंगे राहु-चंद्रमा, भूकंप की तरह हिल जाएगी 4 राशि वालों की जिंदगी, 6 सितंबर से टूटेगा दुखों का पहाड़

वृषभ राशि (Taurus)

आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारियों से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त काम का दबाव रह सकता है, लेकिन आपकी लगन और धैर्य से आप सफलता हासिल करेंगे. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें, जल्दबाजी से बचें. पारिवारिक जीवन में सामंजस्य रहेगा और प्रियजनों का साथ मिलेगा. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. स्वास्थ्य में हल्की थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम पर ध्यान दें. रिश्तों में विश्वास बनाए रखना आज के दिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा.

मिथुन राशि (Gemini)

आज आप अपनी रचनात्मकता और कौशल से सबको प्रभावित करेंगे. नौकरी और व्यवसाय दोनों में नए अवसर मिल सकते हैं. किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के लिए दिन शुभ है. धन लाभ के योग बन रहे हैं और निवेश के लिए समय अच्छा है. परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है. प्रेम जीवन में रोमांच और गहराई आएगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन अनुकूल रहेगा. आप अपनी सोच और सकारात्मक रवैये से आगे बढ़ेंगे और लोग आपकी सराहना करेंगे.

कर्क राशि (Cancer)

आज का दिन आपके लिए संतुलित रहेगा. कार्यक्षेत्र में थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन अंत में सफलता आपकी होगी. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और पुराने बकाया धन की प्राप्ति हो सकती है. पारिवारिक जीवन में सौहार्द बना रहेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, हालांकि छोटे-मोटे मतभेद हो सकते हैं जिन्हें धैर्य से संभालना होगा. सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन खान-पान का विशेष ध्यान रखें. आज अपने आत्मविश्वास और धैर्य से आप हर चुनौती का सामना कर पाएंगे.

यह भी पढ़ें: पितृ पक्ष में संभलकर रहें गर्भवती महिलाएं, ये गलतियां गर्भस्‍थ शिशु पर पड़ेंगी भारी, जीवन भर रहेगा पछतावा

सिंह राशि (Leo)

आज आपके लिए सफलता और मान-सम्मान लाने वाला दिन है. कार्यक्षेत्र में आपके विचारों की सराहना होगी और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. व्यवसाय में भी लाभ की संभावना है. आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा है और नई योजनाओं में निवेश करने से फायदा होगा. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और मित्रों का सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में नई शुरुआत के योग बन रहे हैं. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें, नियमित दिनचर्या का पालन करें. आपका आत्मविश्वास आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा.

कन्या राशि (Virgo)

आज आपको अपने काम में बारीकी और अनुशासन पर ध्यान देना होगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन प्राप्ति के नए अवसर बनेंगे. परिवार के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और रिश्तों में निकटता बढ़ेगी. प्रेम जीवन में साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन उत्साहजनक है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें.

तुला राशि (Libra)

आज आपके सामने कुछ नई चुनौतियाँ आ सकती हैं, लेकिन आप अपनी समझदारी से उन्हें आसानी से पार कर लेंगे. कार्यक्षेत्र में मेहनत के साथ-साथ धैर्य की भी जरूरत होगी. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन आपकी सकारात्मक सोच स्थिति को संभाल लेगी. प्रेम संबंधों में विश्वास और संवाद आवश्यक रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा. आज धैर्य और समझदारी से काम लेना आपके लिए फायदेमंद होगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज आपको अपने प्रयासों का उचित परिणाम मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपके निर्णय सही साबित होंगे और आप सबका विश्वास जीतेंगे. आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहेगा और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं. पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में साथी के साथ समय बिताना सुखद रहेगा. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने का समय है. सेहत अच्छी रहेगी, हालांकि यात्रा करते समय सावधानी बरतें. आपका आत्मविश्वास और मेहनत आपको सफलता की ओर ले जाएगी.

यह भी पढ़ें: सितंबर 4 राशि वालों के जीवन में लाएगा बड़े बदलाव, वजह जानकर खुशी से उछल पड़ेंगे!

धनु राशि (Sagittarius)

आज का दिन आपके लिए नई संभावनाओं से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपके विचारों की सराहना होगी और नए अवसर मिल सकते हैं. व्यवसाय में लाभ की संभावना है. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और पुराने निवेश से फायदा मिलेगा. परिवार के साथ समय बिताना मन को शांति देगा. प्रेम जीवन में समझ और सहयोग बढ़ेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक थकान से बचें. कुल मिलाकर यह दिन आपके लिए प्रेरणा और प्रगति लाने वाला है. अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और आगे बढ़ें.

मकर राशि (Capricorn)

आज आप अपने काम के प्रति पूरी निष्ठा से जुटे रहेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और ईमानदारी को सराहा जाएगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नए निवेश से फायदा मिलेगा. पारिवारिक जीवन में खुशियाँ बनी रहेंगी और आपसी संबंध और मजबूत होंगे. प्रेम जीवन में रोमांस और आत्मीयता का अनुभव होगा. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन काम के साथ आराम पर भी ध्यान दें. आपकी मेहनत और लगन आज आपको सफलता दिलाएगी.

कुंभ राशि (Aquarius)

आज का दिन आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में आपके काम की प्रशंसा होगी और आपको नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं. आर्थिक रूप से दिन शुभ है और लाभ के अवसर बनेंगे. परिवार में आपसी सहयोग बना रहेगा और प्रियजनों का साथ मिलेगा. प्रेम जीवन में साथी के साथ रिश्ते और गहरे होंगे. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा. स्वास्थ्य के मामले में दिन अच्छा है, बस अधिक तनाव से बचें. आपकी सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे.

मीन राशि (Pisces)

आज आपके लिए मेहनत और धैर्य से सफलता हासिल करने का दिन है. कार्यक्षेत्र में कठिन परिश्रम का परिणाम अच्छा मिलेगा और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है. परिवार के साथ समय बिताना मन को शांति देगा. प्रेम संबंधों में समझदारी और धैर्य से रिश्ते और मजबूत होंगे. विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है. सेहत में सुधार होगा, लेकिन नियमित व्यायाम करना लाभकारी रहेगा. आज आपका धैर्य और ईमानदारी आपको आगे बढ़ाएगी.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Narinder Juneja

गुरुग्राम आधारित वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं. उनकी विशेषज्ञता करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय प्रबंधन, विवाह, और विदेश यात्रा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में है.

Horoscope

;