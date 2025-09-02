Aaj Ka Rashifal 3 September 2025: अप्रत्‍याशित पैसा मिलने से झूम उठेंगे सिंह समेत 3 राशि वाले लोग, पढ़ें 12 राशियों का आज का राशिफल
Today Horoscope 3 September 2025 : दैनिक राशिफल के अनुसार 3 सितंबर 2025, बुधवार का दिन सिंह समेत कुछ राशि वालों को धन लाभ करवा सकता है. आज परिवर्तिनी एकादशी है और भगवान विष्‍णु का आशीर्वाद मिलेगा.  

Written By  Narinder Juneja|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Sep 03, 2025, 05:41 AM IST
Aaj ka Rashifal 3 September 2025, Horoscope Today: 3 सितंबर 2025, बुधवार का दिन नई उम्मीदों और अवसरों से भरा हुआ है. आज का दिन कई राशियों के लिए तरक्की और सफलता लाने वाला साबित हो सकता है, वहीं कुछ राशियों को धैर्य और सावधानी से काम लेना होगा. कार्यक्षेत्र में मेहनत का उचित फल मिलने के योग हैं और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन पढ़ाई में प्रगति का है. पारिवारिक जीवन में सामंजस्य और प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें तो दिन आपके लिए फलदायी रहेगा. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का विस्तृत राशिफल—

मेष राशि (Aries)

आज का दिन आपके लिए उत्साह और नई ऊर्जा लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और पुराने रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास और समझ बढ़ेगी. सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखना जरूरी है. आज आप आत्मविश्वास और मेहनत से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: इनकम डबल, खुशियां ट्रिपल, सक्‍सेस भी कदमों में लोट जाएगी! सूर्य की राशि में बुध देंगे पैसा ही पैसा

वृषभ राशि (Taurus)

आज आपको काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं, जिनको पूरा करने में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें और अनावश्यक खर्चों से बचें. परिवार में खुशहाली बनी रहेगी और प्रियजनों का सहयोग मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है. स्वास्थ्य में हल्की थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम पर ध्यान दें. धैर्य और संयम आज आपके लिए सबसे बड़ी ताकत साबित होंगे.

मिथुन राशि (Gemini)

आज का दिन आपके लिए रचनात्मकता और नए अवसर लेकर आया है. कार्यक्षेत्र में आपके विचारों की सराहना होगी और पदोन्नति या सम्मान के योग बन रहे हैं. व्यवसाय में भी लाभ की संभावना है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और निवेश से फायदा मिलेगा. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. प्रेम संबंधों में नजदीकियाँ बढ़ेंगी. सेहत सामान्य रहेगी और आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे. आज आपका आत्मविश्वास आपको सफलता दिलाएगा.

कर्क राशि (Cancer)

आज आपको कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त प्रयास करना पड़ सकता है. मेहनत ज़्यादा होगी, लेकिन परिणाम संतोषजनक मिलेंगे. आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा है और बकाया धन की प्राप्ति हो सकती है. परिवार में सामंजस्य रहेगा, लेकिन कुछ छोटे मुद्दों पर मतभेद संभव हैं. प्रेम संबंधों में समझदारी से काम लें और साथी की भावनाओं का सम्मान करें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खान-पान में लापरवाही न करें. आज धैर्य और संयम से हर स्थिति पर काबू पाया जा सकता है.

सिंह राशि (Leo)

आज आपके लिए मान-सम्मान और सफलता के योग बन रहे हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और लगन रंग लाएगी. नए अवसर मिलेंगे और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. व्यवसाय में लाभ और विस्तार की संभावना है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है. प्रेम संबंधों में सकारात्मकता और गहराई आएगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अधिक परिश्रम से बचें. आज का दिन आपके लिए उपलब्धियों और आत्मविश्वास से भरा रहेगा.

कन्या राशि (Virgo)

आज आपको अपने काम में अनुशासन और बारीकी बनाए रखने की आवश्यकता होगी. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को सराहा जाएगा और पदोन्नति की संभावना है. आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी और निवेश से लाभ होगा. परिवार में शांति और आपसी तालमेल बना रहेगा. प्रेम जीवन में साथी के साथ अच्छे पल बिताने का अवसर मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में प्रगति के संकेत हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचें. योग और ध्यान आपके लिए लाभकारी होंगे.

यह भी पढ़ें: सितंबर में जन्‍मे लोग कैसे होते हैं? अपनी इस एक आदत से पार्टनर को करते हैं खूब इरिटेट

तुला राशि (Libra)

आज आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से परिस्थितियों पर काबू पा लेंगे. कार्यक्षेत्र में सहयोगियों से सहयोग मिलेगा. आर्थिक मामलों में खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट पर नियंत्रण रखें. परिवार में किसी से अनबन हो सकती है, लेकिन संवाद से समस्या हल होगी. प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान महसूस हो सकती है. धैर्य और संयम से आगे बढ़ने का दिन है.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज आपके प्रयासों का पूरा फल मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी और नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और लाभ के नए अवसर बनेंगे. परिवार के साथ समय बिताना सुखद रहेगा. प्रेम संबंधों में साथी का सहयोग मिलेगा और रिश्ते और मजबूत होंगे. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने का सही समय है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन यात्रा करते समय सावधानी बरतें. आज का दिन आपके लिए सफलता और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है.

धनु राशि (Sagittarius)

आज का दिन आपके लिए प्रेरणादायक साबित होगा. कार्यक्षेत्र में आपके विचारों की प्रशंसा होगी और नए अवसर मिलेंगे. व्यवसाय में लाभ की संभावना है और पुराने निवेश से फायदा मिलेगा. परिवार में खुशहाली और सामंजस्य रहेगा. प्रेम जीवन में समझ और सहयोग बढ़ेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान से बचें. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. कुल मिलाकर यह दिन आपके लिए प्रगति और उपलब्धि का है.

मकर राशि (Capricorn)

आज आप पूरी लगन और निष्ठा से अपने काम में जुटे रहेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और पदोन्नति के योग बन रहे हैं. आर्थिक मामलों में लाभ होगा और स्थिरता बनी रहेगी. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और रिश्तों में निकटता बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में रोमांस और आत्मीयता का अनुभव होगा. विद्यार्थियों के लिए यह दिन सकारात्मक रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आराम भी ज़रूरी है. आज आपकी मेहनत और लगन आपको सफलता दिलाएगी.

यह भी पढ़ें: सिर पकड़ लेंगे साल 2026 की ये भविष्‍यवाणियां पढ़कर, आएगी ऐसी तबाही खत्‍म हो जाएंगे...

कुंभ राशि (Aquarius)

आज आपके लिए नए अवसरों का दिन है. कार्यक्षेत्र में आपके विचारों की सराहना होगी और आपको नई जिम्मेदारियाँ मिलेंगी. आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ है और लाभ के अवसर बनेंगे. परिवार में आपसी सहयोग रहेगा और प्रियजनों का साथ मिलेगा. प्रेम जीवन में साथी के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में प्रगति के संकेत हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव से बचें. आपकी सकारात्मक सोच आपको सफलता की ओर ले जाएगी.

मीन राशि (Pisces)

आज का दिन आपके लिए मेहनत और धैर्य से सफलता दिलाने वाला है. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयास सफल होंगे और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है. परिवार में सौहार्द और आपसी समझ बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में साथी के साथ समय बिताना सुखद रहेगा. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने का समय है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन नियमित व्यायाम जरूरी है. आज का दिन आपके आत्मविश्वास और ईमानदारी से सफलता दिलाएगा. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Narinder Juneja

गुरुग्राम आधारित वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं. उनकी विशेषज्ञता करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय प्रबंधन, विवाह, और विदेश यात्रा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में है. उनका दृष...और पढ़ें

Rashifal

