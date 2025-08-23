आज का राशिफल 24 अगस्‍त 2025 : 24 अगस्त का दिन अवसरों और संतुलन दोनों का संकेत दे रहा है. जिन कामों को आप पिछले कुछ दिनों से टाल रहे थे, आज उन्हें गति देने का सही समय है. रिश्तों में संवाद की अहमियत बढ़ेगी, इसलिए स्पष्ट और कोमल शब्द चुनें. वित्तीय मामलों में अनावश्यक जोखिम से बचें, पर योजनाबद्ध निवेश फायदे दे सकता है. स्वास्थ्य के मोर्चे पर दिन सामान्य रहेगा, बस हाइड्रेशन और दिनचर्या का ध्यान रखें. विद्यार्थी और क्रिएटिव फ़ील्ड से जुड़े लोगों को नई प्रेरणा मिल सकती है. कुल मिलाकर, धैर्य और योजना.यही आपकी सफलता की कुंजी है. छोटे-छोटे कदम भी आज बड़े परिणाम दे सकते हैं.बस निरंतरता बनाए रखें.

मेष (Aries)

कामकाज में लंबित कार्यों को आज स्पष्ट प्राथमिकता देकर निपटाएँ. समय प्रबंधन से दबाव घटेगा. नए क्लाइंट/प्रोजेक्ट पर बातचीत लाभकारी होगी, पर शर्तें लिखित में सुनिश्चित करें.खर्चे नियंत्रित रखें.इच्छा और आवश्यकता में फर्क समझकर निर्णय लें.परिवार में किसी वरिष्ठ की सलाह आपकी उलझन सुलझाएगी. अहंकार से दूर रहें.स्वास्थ्य सामान्य. सिरदर्द/थकान से राहत के लिए नींद और पानी पर ध्यान दें.

उपाय: गुलाबी या हल्का लाल पहनें, शुभ अंक: 9, शुभ समय: 12–1 बजे, विनम्रता बनाए रखें.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: जमीन से उठाकर आसमान पर बैठा देंगे गणपति बप्‍पा, गणेश चतुर्थी पर 3 राशि वालों को देंगे धन का असली वरदान!

वृषभ (Taurus)

आज स्थिरता आपकी ताकत बनेगी.धीरे पर पक्के कदम उठाएँ और जल्दबाज़ी से बचें.कार्यालय में जिम्मेदारी बढ़ सकती है. डेलिगेशन और टीमवर्क से काम सहज होगा.धन लाभ के छोटे अवसर दिखेंगे. दीर्घकालिक निवेश पर रिसर्च बढ़ाएँ.रिश्तों में भरोसा और समय देना जरूरी. पार्टनर की बात ध्यान से सुनें.गर्दन/कंधे में जकड़न हो सकती है.हल्की स्ट्रेचिंग लाभ देगी.

उपाय: सफेद मिठाई बांटें, शुभ अंक: 6, शुभ रंग: क्रीम, समय: 3–4 बजे निर्णय लें.

मिथुन (Gemini)

नए विचार तेजी से आएँगे. उन्हें सूचीबद्ध कर प्राथमिकता दें ताकि बिखराव न हो.मीटिंग/प्रेज़ेंटेशन में आपकी कम्युनिकेशन स्किल चमकेगी.तथ्यों के साथ उदाहरण दें.कमाई में विविधता लाने का मौका. साइड प्रोजेक्ट पर शुरुआती कदम रखें.दोस्तों से मुलाकात मन हल्का करेगी. पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं.आँखों पर तनाव. स्क्रीन ब्रेक और 20-20-20 नियम अपनाएँ.

उपाय: हरे पौधे को पानी दें, शुभ अंक: 5, शुभ रंग: हरा, समय: 10–11 बजे नेटवर्किंग करें.

कर्क (Cancer)

घर-परिवार की प्राथमिकताएँ आज शीर्ष पर रहेंगी. भावनात्मक संतुलन बनाए रखें.काम में सटीकता की सराहना होगी, पर समय-सीमा का पालन जरूरी है.अचानक घरेलू खर्च हो सकता है.आपातकालीन फंड को न छेड़ें.संबंधों में संवेदनशील विषयों को शांत तरीके से उठाएँ. बहस से बचें.एसी/ठंडी चीज़ों से गला प्रभावित हो सकता है.गुनगुना पानी पीएँ.

उपाय: चावल का दान करें, शुभ अंक: 2, शुभ रंग: चांदी/सफेद, समय: शाम 6–7 फोकस कार्य.

सिंह (Leo)

आत्मविश्वास ऊँचा रहेगा. नेतृत्व की भूमिका निभाने को अवसर मिलेगा.लक्ष्य स्पष्ट करें और टीम को दिशा दें.परिणाम आपकी उम्मीद से बेहतर हो सकते हैं.लाभकारी डील संभव, पर ओवरकमिट न करें. लिखित सहमतियाँ लें.पार्टनर से क्वालिटी टाइम जुड़ाव बढ़ाएगा. सिंगल्स के लिए अच्छी बातचीत शुरू हो सकती है.हृदय/बीपी का ख्याल.हल्की वॉक और सांस अभ्यास करें.

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें, शुभ अंक: 1, शुभ रंग: सुनहरा, समय: 9–10 बजे निर्णय लें.

यह भी पढ़ें: 2 साल तक उफान पर रहेगा 3 राशि वालों का बैंक बैलेंस, चांदी के पाए पर चलकर शनि देंगे नोट ही नोट!

कन्या (Virgo)

डीटेल-ओरिएंटेड काम में आज आप उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे. चेकलिस्ट बनाएं.ऑडिट/रिव्यू से जुड़े मुद्दे सुलझेंगे. दस्तावेज़ सुव्यवस्थित रखें.खर्चों में कटौती की योजना सफल.सब्सक्रिप्शन/अनावश्यक ख़र्च की समीक्षा करें.परिवार में किसी युवा को मार्गदर्शन दें. आपका अनुभव उनके काम आएगा.पाचन संबंधी हल्की समस्या.सादा भोजन और समय पर खाना लाभकारी.

उपाय: गौ-सेवा/हरित सेवा करें, शुभ अंक: 7, शुभ रंग: मिट्टी/ब्राउन, समय: 4–5 बजे फ़ोकस कार्य.

तुला (Libra)

संतुलन बनाना आज भी थीम रहेगा.काम और निजी जीवन में स्पष्ट सीमाएँ तय करें.क्रिएटिव प्रोजेक्ट/डिज़ाइन कार्य में तारीफ. क्लाइंट से सकारात्मक फीडबैक मिलेगा.पार्टनरशिप में रेवेन्यू-शेयरिंग स्पष्ट करें. कानूनी सलाह लाभ दे सकती है.रिश्तों में छोटी सरप्राइज़ या तारीफ़ बड़ी खुशियाँ देगी.पीठ/लंबर क्षेत्र का ध्यान.लंबे समय तक बैठने से बचें.

उपाय: सुगंधित अगरबत्ती जलाएं, शुभ अंक: 3, शुभ रंग: पेस्टल नीला, समय: 5–6 बजे मीटिंग्स.

वृश्चिक (Scorpio)

गहन फोकस से जटिल समस्या का समाधान निकालेंगे. रिसर्च आपकी ताकत बनेगी.ऑफिस राजनीति से दूरी रखें. काम बोलेगा तो सम्मान मिलेगा.वित्त में रिस्क-रिवार्ड आँकें. शॉर्ट-टर्म मुनाफे के लालच से बचें.रिश्तों में ईमानदार बातचीत करें.दबी बात आज कह देना बेहतर.नींद पूरी करें. देर रात स्क्रीनिंग से ऊर्जा घटेगी.

उपाय: तांबे के पात्र में जल रखें, शुभ अंक: 8, शुभ रंग: मैरून, समय: 2–3 बजे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग.

यह भी पढ़ें: नई ऊर्जा और सुनहरे अवसर लेकर आ रहा नया सप्‍ताह, वृष-सिंह समेत 5 राशियों को होगा लाभ, पढ़ें साप्‍ताहिक राशिफल

धनु (Sagittarius)

यात्रा/आउटडोर कार्य से नए अवसर मिलेंगे. शेड्यूल और दस्तावेज़ समय से तैयार रखें.लर्निंग/कोर्स में दाख़िला लेने का विचार पक्का करें. कौशल बढ़ेगा.कमाई में ग्रोथ के संकेत, पर टैक्स/कंप्लायंस पहले समझें.दोस्त/मेंटॉर से मुलाकात प्रेरणा देगी.आइडियाज़ लिख लें.घुटनों/जांघों पर खिंचाव.हल्का वार्म-अप और स्ट्रेच करें.

उपाय: पीले फूल अर्पित करें, शुभ अंक: 3, शुभ रंग: पीला, समय: 11–12 बजे साइन करें.

मकर (Capricorn)

डेडलाइन टफ़ है पर आप अनुशासन से लक्ष्य पा लेंगे. माइक्रोप्लान बनाएं.सीनियर्स आपकी दृढ़ता की सराहना करेंगे. प्रमोशन/रोल अपग्रेड की चर्चा संभव.सुरक्षित निवेश.एसआईपी/बचत बढ़ाना बेहतर. अनावश्यक लोन से बचें.घर में बुज़ुर्ग की सेहत पर अतिरिक्त ध्यान. समय निकालें.हार्ड/ठंडे पेय कम लें.हड्डियों/जोड़ों को गर्माहट दें.

उपाय: तिल के तेल का दीपक जलाएँ, शुभ अंक: 4, शुभ रंग: डार्क ग्रे, समय: 1–2 बजे कठिन कार्य.

कुम्भ (Aquarius)

नवाचार और तकनीक से काम तेज़ होगा. ऑटोमेशन/टूल्स अपनाएँ.टीम को प्रयोग की आज़ादी दें.अप्रत्याशित अच्छे परिणाम मिलेंगे.क्रिप्टो/उच्च जोखिम वाले साधनों से फिलहाल दूरी.डेटा-आधारित निर्णय लें.मित्रमंडली में विचार-विमर्श से नया सहयोग जन्म ले सकता है.नर्वस सिस्टम का ख्याल.कैफीन सीमित, श्वास अभ्यास करें.

उपाय: नीले कपड़े दान करें, शुभ अंक: 7, शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू, समय: शाम 7–8 ब्रेनस्टॉर्मिंग.

मीन (Pisces)

अंतरात्मा की आवाज़ आज सही राह दिखाएगी. मेडिटेशन से स्पष्टता आएगी.क्लाइंट-सर्विस/केयर सेक्टर में कार्यरत लोगों के लिए दिन प्रोडक्टिव.कैशफ़्लो पर निगाह.पेमेंट फ़ॉलो-अप विनम्रता से पर दृढ़ता के साथ करें.परिवार में स्नेह बढ़ेगा. बच्चों के साथ क्रिएटिव गतिविधि करें.चर्म/एलर्जी की हल्की समस्या.हाइड्रेशन और मॉइस्चराइज़र मददगार.

उपाय: जल में कुमकुम मिलाकर दीपक जलाएँ, शुभ अंक: 2, शुभ रंग: समुद्री हरा, समय: 8–9 बजे प्लानिंग.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)