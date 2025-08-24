आदित्‍य योग चमकाएगा भाग्‍य, हफ्ते के पहले ही दिन मिलेगी नई नौकरी, पढ़ें मेष से मीन राशि तक का दैनिक राशिफल
आदित्‍य योग चमकाएगा भाग्‍य, हफ्ते के पहले ही दिन मिलेगी नई नौकरी, पढ़ें मेष से मीन राशि तक का दैनिक राशिफल

आज का राशिफल : दैनिक राशिफल के अनुसार सप्‍ताह का पहला दिन धनु राशि वालों को करियर में नए मौके दिलाएगा. वहीं मेष-वृष राशि के लोगों को धन लाभ होने के योग हैं. पढ़ें आज का राशिफल. 

Written By  Narinder Juneja|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Aug 25, 2025, 05:35 AM IST
आदित्‍य योग चमकाएगा भाग्‍य, हफ्ते के पहले ही दिन मिलेगी नई नौकरी, पढ़ें मेष से मीन राशि तक का दैनिक राशिफल

Horoscope Hindi 25 August 2025 : 25 अगस्त का दिन कुछ लोगों को करियर में नए अवसर दे सकता है. वहीं कुछ को अपने व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी. आज का दिन योजनाबद्ध कार्यों को पूरा करने और अधूरे काम निपटाने का है. आर्थिक रूप से सोच-समझकर उठाया गया कदम लाभकारी साबित होगा. रिश्तों में संवाद और धैर्य बनाए रखने से तनाव कम होगा. पढ़ें सभी 12 राशियों का आज का राशिफल. 

यह भी पढ़ें: नोटों के बिस्‍तर पर सोएंगे 5 राशि वाले लोग, 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण पर कुबेर खोलेंगे खजाना!

मेष (Aries)

मेष (Aries)

आज का दिन आपकी मेहनत और आत्मविश्वास को पहचान दिलाएगा.ऑफिस में आपके विचार और प्रोजेक्ट्स पर सकारात्मक चर्चा होगी.नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो अवसर मिल सकता है. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, पर फिजूल खर्च से बचें.रिश्तों में मधुरता लाने के लिए समय निकालें और संवाद बढ़ाएँ.स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर अधिक थकान से बचना जरूरी है.
शुभ रंग: लाल, शुभ अंक: 9, उपाय: हनुमान जी को गुड़ अर्पित करें.

वृषभ (Taurus)

आज धैर्य बनाए रखना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा.कार्यस्थल पर सहकर्मी आपकी मदद करेंगे और कार्य समय पर पूर्ण होगा.धन संबंधी मामलों में सुधार होगा और रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. परिवार में आपसी सहयोग बढ़ेगा और घर का माहौल खुशहाल रहेगा.संबंधों में छोटी गलतफहमी को तुरंत सुलझाएं, ताकि दूरी न बढ़े.स्वास्थ्य में संतुलित खानपान अपनाएँ और तनाव से दूर रहें.
शुभ रंग: सफेद, शुभ अंक: 6, उपाय: दुग्ध दान करें.

मिथुन (Gemini)

आज आपके लिए सीखने और सिखाने का दिन है.ऑफिस में आपके विचारों की सराहना होगी और नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं.व्यापार में साझेदारी से लाभ की संभावना है.आर्थिक मामलों में सावधानी रखें और जल्दबाज़ी में निवेश न करें.रिश्तों में नई शुरुआत हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.स्वास्थ्य सामान्य है, लेकिन आंखों का ध्यान रखें.
शुभ रंग: हरा, शुभ अंक: 5, उपाय: तुलसी पर जल चढ़ाएँ.

कर्क (Cancer)

आपके लिए आज का दिन परिवार और करियर दोनों में संतुलन बनाने का है.नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है.धन लाभ की संभावना है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण आवश्यक है.पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा, जिससे मन को शांति मिलेगी.रिश्तों में धैर्य रखें, छोटी-छोटी बातों पर बहस से बचें.स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, पर ठंडी चीज़ों से परहेज करें.
शुभ रंग: सफेद, शुभ अंक: 2, उपाय: मंदिर में धूप-दीप लगाएँ.

यह भी पढ़ें: राशि अनुसार लकी रंग के कपड़े पहनना बेहद शुभ, हर काम में मिलती है सफलता, हाथ लगाते ही मिट्टी बनती है सोना!

सिंह (Leo)

आज आपके व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा होगी.कार्यक्षेत्र में नई योजनाएँ सफल होंगी और आपको प्रोत्साहन मिलेगा.आर्थिक दृष्टि से लाभकारी दिन है, रुका हुआ पैसा प्राप्त हो सकता है.रिश्तों में साथी का सहयोग मिलेगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.सामाजिक दायरे में आपका सम्मान बढ़ेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर हृदय संबंधी समस्याओं से बचें.
शुभ रंग: सुनहरा, शुभ अंक: 1, उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें.

कन्या (Virgo)

आज आपके कार्यों की गति तेज होगी और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.ऑफिस में मेहनत का फल मिलेगा और वरिष्ठ प्रसन्न रहेंगे.आर्थिक मामलों में दिन स्थिर है, निवेश करने से पहले सोचें.पारिवारिक माहौल खुशहाल रहेगा और आपसी सहयोग बढ़ेगा.रिश्तों में साथी की भावनाओं को महत्व दें.स्वास्थ्य सामान्य है, पर पेट संबंधी समस्या से बचें.
शुभ रंग: हरा, शुभ अंक: 7, उपाय: किसी ज़रूरतमंद को अन्न दान करें.

तुला (Libra)

आज संतुलन और सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक है.कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों को महत्व मिलेगा. आर्थिक लाभ के संकेत हैं, पर अनावश्यक खर्च से बचें.परिवार में किसी समारोह या कार्यक्रम की योजना बनेगी.प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी और आपसी समझ बढ़ेगी.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पर योग और ध्यान लाभकारी होंगे.
शुभ रंग: नीला, शुभ अंक: 3, उपाय: देवी दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएँ.

वृश्चिक (Scorpio)

आज आपका आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता आपको सफलता दिलाएगी.ऑफिस में जटिल कार्यों को सुलझाने में आप आगे रहेंगे.व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं.आर्थिक दृष्टि से दिन लाभकारी रहेगा. रिश्तों में भावनाओं को महत्व दें, तभी संबंध मजबूत होंगे.स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर नींद पूरी लें.
शुभ रंग: मैरून, शुभ अंक: 8, उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें.

यह भी पढ़ें: हरतालिका तीज कब है, 25 अगस्‍त या 26 अगस्‍त? सही डेट और पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त जान लें

धनु (Sagittarius)

आज यात्रा और नए अनुभव का दिन है.कार्यक्षेत्र में आपके लिए नए अवसर आएंगे.आर्थिक मामलों में निवेश से लाभ मिल सकता है.पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और बुज़ुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा.प्रेम संबंधों में साथी से सहयोग मिलेगा.स्वास्थ्य के लिहाज से पैरों और कमर का ध्यान रखें.
शुभ रंग: पीला, शुभ अंक: 3, उपाय: पीपल के पेड़ को जल दें.

मकर (Capricorn)

आज का दिन मेहनत और अनुशासन का है.कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिबद्धता की सराहना होगी.आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नए स्रोत खुल सकते हैं.पारिवारिक जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं, पर आप संतुलन बना लेंगे.रिश्तों में ईमानदारी से संवाद करना ज़रूरी है.स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर हड्डियों का ध्यान रखें.
शुभ रंग: ग्रे, शुभ अंक: 4, उपाय: काले तिल का दान करें.

कुंभ (Aquarius)

आज नए विचार और योजनाएँ आपके लिए लाभकारी होंगी.कार्यक्षेत्र में तकनीकी प्रयोग सफलता देगा. व्यापारियों के लिए दिन लाभकारी रहेगा.आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी, पर जल्दबाज़ी न करें.रिश्तों में मित्रों का सहयोग मिलेगा.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पर तनाव से बचें.
शुभ रंग: नीला, शुभ अंक: 7, उपाय: गरीबों को कपड़े दान करें.

मीन (Pisces)

आज अंतर्ज्ञान और भावनाओं का दिन है.कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी.आर्थिक मामलों में लाभ के योग हैं.परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा.रिश्तों में पार्टनर के साथ समय बिताएँ.स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर त्वचा का ध्यान रखें.
शुभ रंग: हरा, शुभ अंक: 2, उपाय: मंदिर में दीपक जलाएँ.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

;