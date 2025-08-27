मीन राशि वालों को करियर में मिलेंगे नए अवसर, तुला वालों को मिलेंगी चुनौतियां, पढ़ें आज का राशिफल
Advertisement
trendingNow12898713
Hindi Newsऐस्ट्रो

मीन राशि वालों को करियर में मिलेंगे नए अवसर, तुला वालों को मिलेंगी चुनौतियां, पढ़ें आज का राशिफल

Horoscope in Hindi: आज 28 अगस्त 2025 का दिन सभी राशियों के लिए अलग-अलग अनुभव लेकर आ रहा है. कुछ लोगों को कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं तो कुछ को परिवार और संबंधों में मधुरता का अनुभव होगा. पढ़ें सभी 12 राशियों का आज का राशिफल. 

Written By  Narinder Juneja|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Aug 28, 2025, 05:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मीन राशि वालों को करियर में मिलेंगे नए अवसर, तुला वालों को मिलेंगी चुनौतियां, पढ़ें आज का राशिफल

Rashifal 28 August 2025 : ज्‍योतिष के अनुसार आज का दिन छात्रों और युवा वर्ग के लिए मेहनत और एकाग्रता बनाए रखने का है. आर्थिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि कई राशियों के लिए धन लाभ की संभावनाएं बन रही हैं. वहीं स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहने की आवश्यकता है. आइए जानते हैं कि आज का दिन 12 राशियों के लिए क्या खास लेकर आया है.

मेष राशि (Aries)

आज का दिन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला रहेगा. कामकाज के क्षेत्र में नई योजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा. व्यापारी वर्ग को लाभ के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. विद्यार्थी अपने प्रयासों से अच्छे परिणाम पाएंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम करें. आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी और रुके हुए कार्य पूरे होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

वृषभ राशि (Taurus)

आज आपको कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत के अनुसार परिणाम मिलेंगे. किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है जो आनंददायक होगी. पारिवारिक मामलों में निर्णय सोच-समझकर लें. धन के मामले में सतर्क रहें और फिजूलखर्ची से बचें. विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना होगा. जीवनसाथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु खानपान पर ध्यान देने की आवश्यकता है. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी.

मिथुन राशि (Gemini)

आज का दिन आपके लिए नए अवसरों से भरा रहेगा. नौकरी में पदोन्नति या सराहना मिलने की संभावना है. व्यापार में साझेदारी से लाभ होगा. पारिवारिक माहौल खुशहाल रहेगा और मित्रों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं. छात्रों को परिश्रम का फल मिलेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से सिरदर्द या थकान परेशान कर सकती है. जीवनसाथी के साथ छोटी-सी यात्रा का योग बन रहा है.

कर्क राशि (Cancer)

आज का दिन आत्मनिरीक्षण और योजनाओं के लिए अनुकूल रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों में सफलता मिलेगी. व्यापार में निवेश सोच-समझकर करें. परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, जिन्हें शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना आवश्यक है. धन संबंधी मामलों में सतर्क रहें. छात्रों के लिए दिन अनुकूल रहेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग हैं. स्वास्थ्य पर ध्यान दें, विशेषकर पेट से संबंधित समस्याओं से बचें.

सिंह राशि (Leo)

आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो भविष्य के लिए लाभकारी होंगी. व्यापार में नए अवसर मिलेंगे. पारिवारिक जीवन में खुशी का माहौल रहेगा और आपसी रिश्ते मजबूत होंगे. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. छात्रों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. प्रेम जीवन में नए रंग भरने का मौका मिलेगा. आत्मविश्वास और ऊर्जा का स्तर ऊँचा रहेगा.

कन्या राशि (Virgo)

आज आपको अपने कार्यक्षेत्र में मेहनत का पूरा फल मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. व्यापार में किसी पुराने सौदे से लाभ मिलने की संभावना है. परिवार में शांति और सामंजस्य का वातावरण रहेगा. आर्थिक मामलों में आज का दिन शुभ है. छात्रों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मेहनत रंग लाएगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में मिठास बढ़ेगी.

तुला राशि (Libra)

आज का दिन आपके लिए मध्यम फलदायी रहेगा. कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन धैर्य से सब हल हो जाएगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, परंतु खर्चे भी बढ़ सकते हैं. पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा और बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा. छात्रों के लिए दिन सामान्य रहेगा. स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतें, विशेषकर आंखों और नींद पर ध्यान दें. प्रेम जीवन में समझदारी दिखाएं.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज आपका दिन शानदार रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे और पुराने अटके हुए काम पूरे होंगे. व्यापारियों को अचानक लाभ हो सकता है. परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी. छात्रों को पढ़ाई में मन लगेगा और नए विषय सीखने का अवसर मिलेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. आपका आत्मविश्वास और उत्साह चारों ओर सकारात्मकता फैलाएगा.

धनु राशि (Sagittarius)

आज का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. नौकरीपेशा लोगों को कार्यों में थोड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और अनावश्यक खर्च से बचें. छात्रों को अधिक मेहनत करनी होगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और रिश्ते बेहतर होंगे.

मकर राशि (Capricorn)

आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली रहेगा. कार्यक्षेत्र में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं. व्यापारी वर्ग को नए अनुबंध प्राप्त होंगे. परिवार में सम्मान और आदर बढ़ेगा. आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं. छात्रों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा का स्तर ऊँचा रहेगा. प्रेम संबंधों में खुशियां आएंगी. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और नए कार्यों की शुरुआत करने का सही समय है.

कुंभ राशि (Aquarius)

आज का दिन सामान्य रहेगा. नौकरी में थोड़ी-बहुत चुनौतियां आ सकती हैं लेकिन आप उन्हें संभाल लेंगे. व्यापार में धीमी गति से लाभ होगा. परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह महत्वपूर्ण साबित होगी. आर्थिक मामलों में सतर्क रहें. छात्रों को मेहनत पर ध्यान देना होगा. स्वास्थ्य में छोटी-मोटी समस्या परेशान कर सकती है. जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे. किसी धार्मिक कार्य में भाग लेने का अवसर मिलेगा.

मीन राशि (Pisces)

आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी. व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं. परिवार में सौहार्द का माहौल रहेगा. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और धन लाभ की संभावना है. छात्रों को पढ़ाई में मन लगेगा और अच्छे परिणाम मिलेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. प्रेम जीवन में रोमांचक बदलाव आ सकते हैं. आत्मविश्वास और उत्साह बना रहेगा.

About the Author
author img
Narinder Juneja

गुरुग्राम आधारित वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं. उनकी विशेषज्ञता करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय प्रबंधन, विवाह, और विदेश यात्रा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में है. उनका दृष...और पढ़ें

TAGS

Rashifal

Trending news

मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA Analysis
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
DNA Analysis
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
DNA
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
DNA
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
विलायत खान ने क्यों नहीं लिए पद्म सम्मान? भारत में प्रदर्शन करना भी कर दिया बंद
Ustad Vilayat Khan
विलायत खान ने क्यों नहीं लिए पद्म सम्मान? भारत में प्रदर्शन करना भी कर दिया बंद
नोबेल के नाम पर ये कैसा खेल? भारत पर 50% का टैरिफ वार..क्या ट्रंप को वश में कर लिया?
DNA Analysis
नोबेल के नाम पर ये कैसा खेल? भारत पर 50% का टैरिफ वार..क्या ट्रंप को वश में कर लिया?
कुछ ज्यादा हो गया... मूर्ति बनाने वाले मुस्लिम कारीगरों के विरोध पर क्या बोले रामदेव
ramdev
कुछ ज्यादा हो गया... मूर्ति बनाने वाले मुस्लिम कारीगरों के विरोध पर क्या बोले रामदेव
दुनिया में इकलौते McDonald's के वेज ऑनली रेस्टोरेंट्स, बिना प्याज-लहसुन वाला मेन्यू
Vegetarian McDonald's
दुनिया में इकलौते McDonald's के वेज ऑनली रेस्टोरेंट्स, बिना प्याज-लहसुन वाला मेन्यू
'बिजली, बम धमाके जैसा था...', 3-4 सेकंड में वैष्णो देवी मार्ग पर कैसे मची तबाही?
Jammu Kashmir Landslide
'बिजली, बम धमाके जैसा था...', 3-4 सेकंड में वैष्णो देवी मार्ग पर कैसे मची तबाही?
बारिश के बाद सोनमर्ग में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, बर्फ की चादर ने बनाया जन्नत जैसा
sonamarg snowfall
बारिश के बाद सोनमर्ग में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, बर्फ की चादर ने बनाया जन्नत जैसा
;