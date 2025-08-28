मकर राशि वालों को मिलेगा पद और सम्‍मान, धनु वालों के घर आएगी खुशी, पढ़ें आज का राशिफल
Advertisement
trendingNow12899819
Hindi Newsऐस्ट्रो

मकर राशि वालों को मिलेगा पद और सम्‍मान, धनु वालों के घर आएगी खुशी, पढ़ें आज का राशिफल

Rashifal 29 August 2025: मकर, धनु और वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन सकारात्‍मकता लेकर आया है. इन जातकों के जीवन में धन-समृद्धि के साथ सुख बढ़ेगा. कोई अच्‍छा समाचार मिल सकता है. पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक सभी का आज का राशिफल. 

Written By  Narinder Juneja|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Aug 29, 2025, 06:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मकर राशि वालों को मिलेगा पद और सम्‍मान, धनु वालों के घर आएगी खुशी, पढ़ें आज का राशिफल

Horoscope Hindi 29 August 2025: आज का दिन जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लेकर आ सकता है. कुछ लोगों के लिए यह दिन अवसरों का द्वार खोलेगा, तो कुछ को अपने व्यवहार और निर्णयों में धैर्य रखने की आवश्यकता होगी. कामकाज में सफलता के साथ-साथ रिश्तों में संतुलन बनाना भी जरूरी रहेगा. स्वास्थ्य, करियर, शिक्षा, प्रेम और पारिवारिक जीवन में अलग-अलग उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. यदि आप दिन की शुरुआत आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से करेंगे, तो हर चुनौती का हल सरलता से मिल जाएगा. आइए जानते हैं आज का आपका राशिफल —

मेष राशि (Aries)

आज आपको कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत का फल मिल सकता है. नए प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिलेगा और आपके विचारों की सराहना होगी. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पुराने अटके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है. प्रेम जीवन में नयापन आएगा और पार्टनर से तालमेल बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान महसूस हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 1 सितंबर से ही दिन-रात चांदी काटेंगे ये लोग, 18 साल बाद बना दुर्लभ योग चौतरफा देगा धन!

वृषभ राशि (Taurus)

आज का दिन आर्थिक दृष्टि से लाभदायक रहेगा. आपको निवेश या व्यापार से फायदा हो सकता है. परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति की संभावना है. प्रेम संबंधों में भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त करना जरूरी होगा. सेहत को लेकर लापरवाही न करें, खानपान संतुलित रखें. यात्रा की योजना सफल होगी.

मिथुन राशि (Gemini)

आज आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे. बॉस और वरिष्ठ आपके काम से प्रभावित होंगे. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा और परीक्षा या प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी. पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा. हालांकि, रिश्तों में कुछ गलतफहमी हो सकती है, जिसे धैर्य और संवाद से सुलझाना होगा. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. मानसिक शांति के लिए ध्यान का सहारा लें.

कर्क राशि (Cancer)

आज आपको कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. मेहनत अधिक करनी पड़ेगी लेकिन परिणाम सकारात्मक होंगे. परिवार के साथ किसी खास कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं. प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी और पार्टनर का सहयोग मिलेगा. आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें. सेहत का ध्यान रखें और अधिक तनाव लेने से परहेज करें.

सिंह राशि (Leo)

आज आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा और लोग आपकी ओर खिंचे चले आएंगे. करियर में अच्छे मौके मिल सकते हैं. व्यापारियों को नए कॉन्ट्रैक्ट से लाभ होगा. परिवार में सामंजस्य रहेगा और घर में खुशियों का माहौल बनेगा. प्रेम संबंधों में रोमांस बढ़ेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. सेहत को लेकर दिन अच्छा है, लेकिन व्यायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

यह भी पढ़ें: ठंडा पड़ने लगेगा सूर्य, खतरनाक टक्‍कर से धरती पर छाएगा अंधेरा, बाबा वेंगा ने बताया स्‍टेप बाई स्‍टेप कैसे होगा दुनिया का अंत

कन्या राशि (Virgo)

आज आपको कामकाज में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य और बुद्धिमानी से आप सबकुछ संभाल लेंगे. परिवार में किसी सदस्य से मतभेद संभव है, इसलिए वाणी पर संयम रखें. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे सुधरेगी, लेकिन खर्चों में कटौती करना जरूरी है. विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें, विशेषकर पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है.

तुला राशि (Libra)

आज आपके सभी काम समय पर पूरे होंगे. नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा. व्यापारियों के लिए यह दिन लाभकारी रहेगा. परिवार में खुशहाली बनी रहेगी. प्रेम जीवन में निकटता और विश्वास बढ़ेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और अचानक धन लाभ की संभावना है. सेहत में सुधार होगा और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज का दिन आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपके फैसले महत्वपूर्ण साबित होंगे. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा लेकिन किसी बड़े निवेश से पहले सोच-समझकर कदम उठाएं. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. सेहत अच्छी रहेगी लेकिन अधिक परिश्रम से बचें.

धनु राशि (Sagittarius)

आज का दिन यात्राओं के लिए शुभ है. नए अवसर और नए लोगों से मुलाकात हो सकती है. कार्यक्षेत्र में आपके काम की प्रशंसा होगी. परिवार में माहौल सकारात्मक रहेगा. प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए संवाद बनाए रखें. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होगी. सेहत सामान्य रहेगी लेकिन नींद की कमी परेशानी का कारण बन सकती है.

मकर राशि (Capricorn)

आज आपको अपनी मेहनत के अनुसार परिणाम मिलेगा. कार्यक्षेत्र में पद और सम्मान बढ़ेगा. व्यापार में लाभ होगा. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और परिजनों का सहयोग मिलेगा. प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे. आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी. सेहत अच्छी रहेगी लेकिन खानपान पर ध्यान दें.

कुंभ राशि (Aquarius)

आज आपके लिए करियर के नए अवसर सामने आ सकते हैं. नौकरीपेशा लोग नई जिम्मेदारियां निभाएंगे और उनका लाभ भी मिलेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा. प्रेम जीवन में समझदारी और सामंजस्य जरूरी होगा. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और धन लाभ की संभावना है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन अधिक काम से थकान हो सकती है.

मीन राशि (Pisces)

आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी और वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा. व्यापारियों के लिए दिन फायदेमंद रहेगा. पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी. आर्थिक दृष्टि से स्थिति अच्छी रहेगी. सेहत बेहतर रहेगी लेकिन मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Narinder Juneja

गुरुग्राम आधारित वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं. उनकी विशेषज्ञता करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय प्रबंधन, विवाह, और विदेश यात्रा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में है. उनका दृष...और पढ़ें

TAGS

Rashifal

Trending news

इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
today weather update
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
Trump tariff
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
metro train news
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
DNA
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
DNA Analysis
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने खोल दी आगे की राह!
DNA
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने खोल दी आगे की राह!
DNA: घटिया प्रोडक्ट का विज्ञापन...महंगा पड़ेगा! राजस्थान में शाहरुख-दीपिका पर FIR
DNA Analysis
DNA: घटिया प्रोडक्ट का विज्ञापन...महंगा पड़ेगा! राजस्थान में शाहरुख-दीपिका पर FIR
क्या फेदर शटलकॉक खत्म हो जायेंगे! चीन के खान-पान से भारतीय खिलाड़ी क्यों परेशान?
DNA
क्या फेदर शटलकॉक खत्म हो जायेंगे! चीन के खान-पान से भारतीय खिलाड़ी क्यों परेशान?
DNA: 'ई-पिंडदान' पर धार्मिक घमासान; मोक्ष के धाम गयाजी में ये कैसी व्यवस्था?
DNA Analysis
DNA: 'ई-पिंडदान' पर धार्मिक घमासान; मोक्ष के धाम गयाजी में ये कैसी व्यवस्था?
बाढ़ के समय क्यूसेक में क्यों बताया जाता है पानी, कितना होता है 1 क्यूसेक वाटर?
water
बाढ़ के समय क्यूसेक में क्यों बताया जाता है पानी, कितना होता है 1 क्यूसेक वाटर?
;