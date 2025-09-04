Aaj Ka Rashifal 4 September 2025: वृषभ राशि वाले हाथ दबाकर करें खर्च, कर्क के जातक पाएंगे सम्मान! पढ़ें आज का राशिफल
Advertisement
trendingNow12907511
Hindi Newsऐस्ट्रो

Aaj Ka Rashifal 4 September 2025: वृषभ राशि वाले हाथ दबाकर करें खर्च, कर्क के जातक पाएंगे सम्मान! पढ़ें आज का राशिफल

Today Horoscope 4 September 2025: 4 सितंबर 2025 को नौकरीपेशा वाले जातकों को बड़ी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ सकती हैं। प्रेम जीवन के साथ ही पारिवारिक संबंधों में सकारात्मक बदलाव आ सकता है. आइए जानते हैं, 4 सितंबर का राशिफल जानें.

Written By  Narinder Juneja|Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 04, 2025, 05:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj ka Rashifal
Aaj ka Rashifal

Aaj ka Rashifal 4 September 2025, Horoscope Today: 4 सितंबर 2025 का दिन कई लोगों के लिए नई संभावनाओं और अवसरों से भरा रहेगा। आज का दिन मेहनत और आत्मविश्वास से आगे बढ़ने का है। कार्यक्षेत्र में नए मौके मिल सकते हैं और पुराने प्रयासों का फल मिलने की संभावना है। परिवार और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, हालांकि कुछ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी छोटी-सी परेशानी हो सकती है। विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन सकारात्मक रहेगा। आर्थिक मामलों में समझदारी दिखाना जरूरी है। कुल मिलाकर आज का दिन संतुलन और धैर्य के साथ बिताने से शुभ परिणाम देगा। आइए जानते हैं आज का विस्तृत राशिफल।

मेष राशिफल (Aries)
मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में प्रगति लेकर आएगा। आप अपने आत्मविश्वास और उत्साह से दूसरों को प्रभावित करेंगे। यदि किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने का विचार है तो समय अनुकूल है। परिवार में सहयोग मिलेगा और रिश्ते मजबूत होंगे। आर्थिक मामलों में निवेश से पहले सोच-समझकर निर्णय लें। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें, खानपान संतुलित रखें। कुल मिलाकर दिन सकारात्मक रहेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus)
आज वृषभ राशि वालों को कार्यस्थल पर मेहनत का उचित फल मिलेगा। आपके सहयोगी और अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे। पारिवारिक जीवन में खुशियां बनी रहेगी और जीवनसाथी का साथ मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है। प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस थकान से बचें।

Add Zee News as a Preferred Source

मिथुन राशिफल (Gemini)
मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित फल देने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं लेकिन आप धैर्य और समझदारी से उन्हें पार कर लेंगे। परिवार में किसी बुजुर्ग की सलाह आपके काम आ सकती है। प्रेम जीवन में थोड़ी अनबन संभव है, लेकिन बातचीत से सब सुलझ जाएगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे।

कर्क राशिफल (Cancer)
कर्क राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आपके प्रदर्शन की प्रशंसा होगी और प्रमोशन या सम्मान मिलने की संभावना बन रही है। परिवार के साथ समय बिताने से मन को शांति मिलेगी। आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहेगा, नई आय के स्रोत बन सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन विशेष उपलब्धियों वाला है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन तनाव से बचें।

सिंह राशिफल (Leo)
सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा। आप अपने आत्मविश्वास से कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। नए अवसर मिल सकते हैं जो भविष्य में लाभकारी होंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा और दोस्तों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आर्थिक रूप से दिन शुभ रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर ज्यादा भागदौड़ से बचें।

कन्या राशिफल (Virgo)
कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहें, लेकिन आपकी मेहनत और लगन से सफलता अवश्य मिलेगी। आर्थिक मामलों में खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलें। पारिवारिक जीवन में किसी मुद्दे पर मतभेद हो सकता है, लेकिन शांति से सब हल हो जाएगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

तुला राशिफल (Libra)
तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। नए काम की शुरुआत करने के लिए समय अनुकूल है। परिवार और रिश्तों में खुशियां बनी रहेंगी। प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और निवेश से लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छा परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio)
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा। आप अपने आत्मविश्वास से हर कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामलों में लाभ के योग बन रहे हैं। प्रेम जीवन में समझ और विश्वास बढ़ेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius)
धनु राशि वालों के लिए आज का दिन ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत का उचित फल मिलेगा। नए अवसर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। परिवार में प्रेम और सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुके हुए पैसे मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn)
मकर राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। हालांकि आपके प्रयासों का फल जरूर मिलेगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निवेश करें। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन किसी सदस्य की चिंता हो सकती है। प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव संभव है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में कठिनाइयां आ सकती हैं लेकिन धैर्य रखें। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है।

कुंभ राशिफल (Aquarius)
कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको नए अवसर मिलेंगे और आपकी मेहनत का परिणाम अच्छे से मिलेगा। आर्थिक मामलों में लाभ होगा और आय के नए स्रोत बन सकते हैं। परिवार में शांति और खुशियां बनी रहेंगी। प्रेम जीवन में अच्छे समय का अनुभव होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

मीन राशिफल (Pisces)
मीन राशि वालों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा। कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं लेकिन आप उन्हें धैर्य से संभाल लेंगे। आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है, फिजूल खर्च से बचें। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद संभव है, लेकिन शांति से हल हो जाएगा। प्रेम जीवन में मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में कड़ी मेहनत करनी होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप थकान महसूस कर सकते हैं।

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Dream Astrology: सपने में बार बार दिख रहा है शिव मंदिर, जीवन से जुड़ी इस बड़ी बात का मिल रहा है संकेत!

और पढ़ें- pitru paksha 2025: कैसे होते हैं पितृ पक्ष में जन्मे बच्चे, भाग्य का मिलता है साथ या आजीवन होता कष्ट? अभी जानें!

और पढ़ें- Mangalwar Ke Upay: इन 5 चीजों के दान से पा सकते हैं बजरंगबली की कृपा, मंगलवार का दिन इसके लिए अति शुभ!

About the Author
author img
Narinder Juneja

गुरुग्राम आधारित वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं. उनकी विशेषज्ञता करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय प्रबंधन, विवाह, और विदेश यात्रा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में है. उनका दृष...और पढ़ें

TAGS

aaj ka rashifal

Trending news

USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
DNA Analysis
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
Punjab Floods
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
Jammu and Kashmir
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
GST
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
Punjab Floods
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
Delhi High Court
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
मुझे कुछ याद नहीं... रेप के आरोपी ने जेल में बिताए 51 दिन, अब कोर्ट ने किया बरी
kolkata News
मुझे कुछ याद नहीं... रेप के आरोपी ने जेल में बिताए 51 दिन, अब कोर्ट ने किया बरी
गैंगस्टर से विधायक और फिर 17 साल जेल... सलाखों से बाहर आया महाराष्ट्र का 'डॉन'
Arun Gawli
गैंगस्टर से विधायक और फिर 17 साल जेल... सलाखों से बाहर आया महाराष्ट्र का 'डॉन'
J&K में भी बारिश से सबकुछ ठप; स्कूल, कॉलेज और सड़कें सब बंद, परीक्षाएं स्थगित
Jammu Kashmir Weather
J&K में भी बारिश से सबकुछ ठप; स्कूल, कॉलेज और सड़कें सब बंद, परीक्षाएं स्थगित
;