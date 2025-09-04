Aaj Ka Rashifal 5 September 2025: सक्‍सेस और पैसा चलकर आएगा घर, धनु-कुंभ वालों की होगी बल्‍ले-बल्‍ले, पढ़ें आज का राशिफल
Advertisement
trendingNow12908527
Hindi Newsऐस्ट्रो

Aaj Ka Rashifal 5 September 2025: सक्‍सेस और पैसा चलकर आएगा घर, धनु-कुंभ वालों की होगी बल्‍ले-बल्‍ले, पढ़ें आज का राशिफल

Today Horoscope 5 September 2025: दैनिक राशिफल के अनुसार 5 सितंबर 2025, शुक्रवार का दिन मेष, वृष, मिथुन, कर्क सिंह, कन्‍या, तुला, व‍ृश्चिक से लेकर मीन राशि वालों तक के लिए कैसा रहेगा, जानिए. 

Written By  Narinder Juneja|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Sep 05, 2025, 06:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Rashifal 5 September 2025: सक्‍सेस और पैसा चलकर आएगा घर, धनु-कुंभ वालों की होगी बल्‍ले-बल्‍ले, पढ़ें आज का राशिफल

Aaj ka Rashifal 5 September 2025, Horoscope Today: 5 सितंबर 2025 का दिन मेहनत करने वालों को सफलता दिलाएगा. नौकरी-व्‍यापार में नए मौके मिल सकते हैं. कुछ राशि वालों की लव लाइफ बेहतर होगी. खर्च पर लगाम लगाकर रखें. पढ़ें आज का राशिफल. 

मेष राशिफल (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का फल मिल सकता है. कोई रुका हुआ काम आज पूरा हो सकता है. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन निवेश में जल्दबाजी न करें. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बस खानपान में संतुलन बनाए रखें.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: सप्‍ताह में इस दिन पैदा हुए लोग होते हैं सबसे ज्‍यादा लकी, कदमों में लोटती है धन-दौलत और शोहरत

वृषभ राशिफल (Taurus)

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ फल देने वाला है. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या सम्मान मिल सकता है. व्यापारियों के लिए नए अनुबंध लाभकारी साबित होंगे. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. आर्थिक मामलों में लाभ की संभावना है. प्रेम जीवन में विश्वास और निकटता बढ़ेगी. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

मिथुन राशिफल (Gemini)

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन चुनौतियों से भरा हो सकता है. कार्यक्षेत्र में विरोधी सक्रिय रहेंगे, लेकिन आपकी मेहनत और धैर्य से सब कुछ आपके पक्ष में होगा. परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद संभव है, जिसे समझदारी से हल करें. प्रेम जीवन में छोटी-मोटी तकरार हो सकती है. आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है. विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से थकान और सिरदर्द परेशान कर सकता है.

कर्क राशिफल (Cancer)

कर्क राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. आपकी मेहनत और कार्यकुशलता की प्रशंसा होगी. परिवार के साथ समय बिताना सुखद रहेगा. आर्थिक मामलों में स्थिति मजबूत होगी और धन लाभ की संभावना है. प्रेम जीवन में अच्छे समाचार मिल सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए यह दिन सफलता और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक तनाव लेने से बचें.

यह भी पढ़ें: दोनों हाथों से धन बटोरने के लिए हो जाएं तैयार, बुध-शुक्र देंगे 4 राशि वालों को बेशुमार धन-दौलत

सिंह राशिफल (Leo)

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा. कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं मिलेंगी और आपके वरिष्ठ आपके काम से प्रभावित होंगे. परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक मामलों में लाभ हो सकता है, हालांकि खर्चों पर ध्यान देना जरूरी है. प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन शारीरिक श्रम अधिक करने से बचें.

कन्या राशिफल (Virgo)

कन्या राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में मेहनत करनी होगी. किसी प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है, जिससे तनाव बढ़ सकता है. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निवेश करना जरूरी है. परिवार के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकता है, लेकिन धैर्य और संवाद से समस्या हल हो जाएगी. प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव रह सकता है. विद्यार्थियों को पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना चाहिए. स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट संबंधी परेशानी हो सकती है.

तुला राशिफल (Libra)

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपको नए अवसर मिलेंगे और आपकी मेहनत रंग लाएगी. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. आर्थिक मामलों में लाभ हो सकता है और नए निवेश से फायदा मिलेगा. प्रेम जीवन में निकटता बढ़ेगी. विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन संतुलित आहार लेना जरूरी है.

यह भी पढ़ें: इनकम डबल, खुशियां ट्रिपल, सक्‍सेस भी कदमों में लोट जाएगी! सूर्य की राशि में बुध देंगे पैसा ही पैसा

वृश्चिक राशिफल (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा. कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से आप सफल होंगे. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. प्रेम जीवन में विश्वास बनाए रखें. विद्यार्थियों के लिए यह दिन मेहनत करने का संकेत दे रहा है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक तनाव से बचें.

धनु राशिफल (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए आज का दिन भाग्यशाली रहेगा. कार्यक्षेत्र में सफलता और तरक्की के योग बन रहे हैं. व्यापारियों को लाभ होगा. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. आर्थिक मामलों में शुभ समाचार मिल सकता है. प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी. विद्यार्थियों को पढ़ाई में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन लापरवाही से बचें.

मकर राशिफल (Capricorn)

मकर राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में अधिक मेहनत करनी होगी. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें. परिवार में किसी बात को लेकर चिंता हो सकती है. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें, फिजूल खर्च से बचें. प्रेम जीवन में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं. विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है.

कुंभ राशिफल (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा. कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं. वरिष्ठ आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे. परिवार में सहयोग और प्रेम मिलेगा. आर्थिक मामलों में लाभ होगा. प्रेम जीवन में खुशी और संतोष मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा और पढ़ाई में सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बस खानपान पर ध्यान दें.

मीन राशिफल (Pisces)

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और नए अवसर मिलेंगे. परिवार के साथ समय बिताना सुखद रहेगा. आर्थिक मामलों में लाभ की संभावना है. प्रेम जीवन में निकटता और समझ बढ़ेगी. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अत्यधिक भागदौड़ से बचें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Narinder Juneja

गुरुग्राम आधारित वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं. उनकी विशेषज्ञता करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय प्रबंधन, विवाह, और विदेश यात्रा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में है. उनका दृष...और पढ़ें

TAGS

Rashifal

Trending news

चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
PM Narendra Modi
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
Jammu Kashmir Weather Update
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
PM Modi on GST
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
छोले-भटूरे से मिठाई तक... क्यों महंगा हो जाएगा स्विगी-जोमैटो से खाना मंगवाना?
GST Council
छोले-भटूरे से मिठाई तक... क्यों महंगा हो जाएगा स्विगी-जोमैटो से खाना मंगवाना?
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
karnataka
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
jammu kashmir news
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
MLA Harmeet Singh Pathanmajra
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
Mumbai Halal Lifestyle
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
'11 साल की बयानबाजी से नहीं मिली आम आदमी को कोई मदद...', मोदी सरकार पर ओवैसी का वार
Asaduddin Owaisi
'11 साल की बयानबाजी से नहीं मिली आम आदमी को कोई मदद...', मोदी सरकार पर ओवैसी का वार
GST सुधार पर खड़गे ने कसा तंज, क्यों कहा- इतिहास में पहली बार लगा किसानों पर टैक्स?
Mallikarjun Kharge
GST सुधार पर खड़गे ने कसा तंज, क्यों कहा- इतिहास में पहली बार लगा किसानों पर टैक्स?
;