Today Horoscope 8 August 2025 : 8 अगस्त 2025 का दिन कुछ राशियों के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभकारी सिद्ध हो सकता है, जबकि कुछ लोगों को आज संबंधों में धैर्य और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता होगी. कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, वहीं विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने की सलाह दी जाती है. ग्रहों की चाल के अनुसार आज का दिन आपको क्या संदेश दे रहा है, जानिए सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल.

मेष राशि (Aries)

आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी सक्रियता और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी. पारिवारिक जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है. निवेश के लिए समय अनुकूल है, लेकिन जल्दबाजी से बचें. प्रेम संबंधों में भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना लाभकारी रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आंखों की देखभाल करें. आज किसी महत्वपूर्ण मीटिंग या प्रस्तुति में आपकी भूमिका निर्णायक हो सकती है.

वृषभ राशि (Taurus)

आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. किसी पुराने विवाद का समाधान मिल सकता है, जिससे मानसिक राहत मिलेगी. कार्यक्षेत्र में अत्यधिक परिश्रम के बावजूद अपेक्षित परिणामों में देर हो सकती है. पारिवारिक वातावरण थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. खर्चों पर नियंत्रण रखें. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक ध्यान देना होगा. योग और ध्यान से लाभ मिलेगा. संतान से जुड़े निर्णयों में आज सावधानीपूर्वक सोच-विचार करके आगे बढ़ें.

मिथुन राशि (Gemini)

आज का दिन सामाजिक रूप से व्यस्त रह सकता है. मित्रों से मिलना-जुलना होगा और पुराने संपर्क फिर से सक्रिय हो सकते हैं. व्यापार में लाभ के संकेत हैं, खासकर साझेदारी में कार्य करने वालों को फायदा मिलेगा. वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी. बच्चों की ओर से संतोषजनक समाचार मिलेगा. संतान की प्रगति से प्रसन्नता होगी. सेहत का ध्यान रखें, विशेषकर गैस व पेट संबंधी समस्या से बचें. आज किसी सामाजिक मंच या सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिल सकता है.

कर्क राशि (Cancer)

आज आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा. नौकरीपेशा लोगों को उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा. घर में किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है. अनावश्यक यात्रा से बचें. धन से संबंधित लेन-देन सोच-समझकर करें. मानसिक शांति के लिए परिवार के साथ समय बिताएं. जीवनसाथी का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा. विद्यार्थियों को सफलता के संकेत हैं. आपके अंदर की संवेदनशीलता आज किसी ज़रूरतमंद की मदद के लिए प्रेरित कर सकती है.

सिंह राशि (Leo)

आज का दिन सफलता दिलाने वाला है. भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और अधूरे कार्य पूरे हो सकते हैं. उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल है. नौकरी में पदोन्नति या सराहना मिल सकती है. प्रेम संबंधों में नए मोड़ आ सकते हैं. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. किसी धार्मिक आयोजन में भाग ले सकते हैं. वाहन सावधानी से चलाएं. किसी वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन आज आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा.

कन्या राशि (Virgo)

आज आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर विशेष ध्यान देना होगा. व्यापार में अचानक लाभ हो सकता है. कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है. घर में बड़ों के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है. किसी नई योजना की शुरुआत हो सकती है. जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा लेकिन अहंकार से दूर रहें. पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है, खान-पान संयमित रखें. किसी कानूनी दस्तावेज़ या समझौते को बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें.

तुला राशि (Libra)

चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहा है, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. आज का दिन व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में शुभ रहेगा. रिश्तों में सुधार आएगा और नई दोस्तियां बनेंगी. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. सौंदर्य और कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभदायक रहेगा. कोई पुराना कर्ज चुकता हो सकता है. मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करेंगे. आज आप अपनी प्रस्तुति या व्यक्तित्व से दूसरों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज का दिन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. भावनात्मक निर्णयों से बचें और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं. किसी पुराने मित्र से संपर्क लाभदायक सिद्ध हो सकता है. कार्यक्षेत्र में मेहनत के अनुरूप फल मिलेगा. घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं, बजट मेंटेन करना जरूरी होगा. अकेलापन महसूस कर सकते हैं, ध्यान और प्रार्थना से राहत मिलेगी. नींद की कमी से बचें. निजी जीवन में पारदर्शिता रखने से गलतफहमियों से बचा जा सकता है.

धनु राशि (Sagittarius)

आज आपकी सोच सकारात्मक रहेगी और नए विचारों से लाभ होगा. समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी. युवा वर्ग के लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं. निवेश के लिए दिन शुभ है, विशेषकर प्रॉपर्टी या स्टॉक से जुड़ी योजनाएं सफल हो सकती हैं. परिवार में सहयोगात्मक वातावरण रहेगा. जीवनसाथी के साथ समय बिताना रिश्ते को मजबूत बनाएगा. सेहत अच्छी रहेगी. आज आप किसी प्रेरणादायक व्यक्ति से मिल सकते हैं, जिससे दिशा बदल सकती है.

मकर राशि (Capricorn)

आज आप अपने कार्यों के प्रति गंभीर रहेंगे और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे. सरकारी कामों में सफलता मिलेगी. उच्च अधिकारियों से मान-सम्मान प्राप्त होगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. किसी मित्र से मदद मिल सकती है. घर में बुजुर्गों का मार्गदर्शन मिलेगा. संतान के साथ समय बिताएं. सेहत को लेकर थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, पर्याप्त आराम करें. कार्यस्थल पर आपकी अनुशासनप्रियता दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है.

कुंभ राशि (Aquarius)

आज आपके विचारों में स्पष्टता आएगी और आप नई दिशा में सोच सकते हैं. विदेश यात्रा या पढ़ाई से संबंधित योजना बन सकती है. नौकरीपेशा लोगों को ट्रांसफर या प्रमोशन की सूचना मिल सकती है. प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी. विद्यार्थियों को मेहनत का उचित फल मिलेगा. पैसों की आवक बढ़ सकती है लेकिन खर्चों पर नजर रखना जरूरी है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आज का दिन नई तकनीक या विषय सीखने के लिए उपयुक्त है.

मीन राशि (Pisces)

आज का दिन आत्मचिंतन और निर्णय लेने का है. पुराने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ने का समय है. पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है. कार्यक्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभानी पड़ सकती है. घरेलू जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है. आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता जरूरी होगी. शारीरिक रूप से थकान हो सकती है, समय पर भोजन करें. आज आप अपनी आंतरिक ऊर्जा से दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं.

