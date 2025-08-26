Garud Puran: बिना शादी के महिला को गर्भवती किया तो क्या मिलेगी सजा? गरुड़ पुराण में बताए गए हैं दंड के ये तरीके
Advertisement
trendingNow12897943
Hindi Newsऐस्ट्रो

Garud Puran: बिना शादी के महिला को गर्भवती किया तो क्या मिलेगी सजा? गरुड़ पुराण में बताए गए हैं दंड के ये तरीके

Garud Puran Punishments in Hindi: अगर कोई व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रहता है या बिना शादी के ही किसी महिला को गर्भवती कर देता है तो उसके लिए कौन सी सजा दी जानी चाहिए. इसके लिए गरुड़ पुराण में कई तरीके बताए गए हैं.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 26, 2025, 11:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Garud Puran: बिना शादी के महिला को गर्भवती किया तो क्या मिलेगी सजा? गरुड़ पुराण में बताए गए हैं दंड के ये तरीके

What are Punishments Given in Garud Puran: आजकल के जमाने में लिव इन रिलेशनशिप, दूसरों के साथ धोड़ाधड़ी, महिलाओं के साथ मारपीट जैसी तमाम चीजें आम होती जा रही हैं. ये सब ऐसी चीजें हैं, जिन्हें सामाजिक और नैतिक दोनों रूप से बिल्कुल भी उचित नहीं माना जाता है, फिर भी ये सब हरकतें समाज का अंग बनती जा रही हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरह के तमाम गलत कार्यों में लीन व्यक्तियों के लिए ईश्वर की ओर से अलग-अलग प्रकार की सजाएं तय की गई हैं. ये सजाएं ऐसी हैं कि पढ़कर आप अंदर तक कांप उठेंगे. 

सनातन धर्म में गरुड़ पुराण एक ऐसा धर्म ग्रंथ है, जिसमें मौत के बारे में अनुभवों के बारे में विस्तार से बताया गया है. इस ग्रंथ में विभिन्न पाप कर्मों में लीन रहने वाले लोगों को मृत्यु उपरांत दी जाने वाली सजाओं के बारे में भी बताया गया है. इसमें वर्णन है कि पापियों को उनके स्वभाव और पापों की गंभीरता के अनुसार यमधर्म द्वारा विभिन्न नरकों में भेजा जाता है. जिनमें से प्रमुख नरक इस प्रकार हैं;- 

कलासूत्रम (असहनीय गर्म नरक)

Add Zee News as a Preferred Source

जो लोग अपने बड़ों और बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते. बड़ों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, उन्हें यहां दहकते नरक में भेजा जाता है. इस नरक में उनकी आत्मा को सहनीय गर्मी में इधर-उधर दौड़ाया जाता है. जब तक उनका समय पूरा नहीं होता, वे इसी आग में झुलसते रहते हैं.

पुयोदकम (नरक का कुआं)

जो पुरुष विवाह के इरादे के बिना महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाते हैं. उन्हें धोखा देते हैं और जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं. जो लोग जानवरों की तरह गैरजिम्मेदारी से घूमते हैं, उन्हें मल, मूत्र, रक्त, कफ से भरे कुएं में फेंक दिया जाता है. जिससे वे इसके पानी से दूषित हो जाएं और भयंकर दुख भोगकर आगे की यात्रा करें. 

अंधतामत्रिसम (कोड़े मारना)

यह नर्क उन पति-पत्नी के लिए है, जो अपने जीवनसाथी के साथ तभी अच्छा व्यवहार करते हैं. जब उन्हें इससे लाभ या सुख मिलता है. जो लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के अपने पति-पत्नी को छोड़ देते हैं, उन्हें भी यहां भेजा जाता है. इसकी सज़ा लगभग तामिस्रम जैसी ही है, लेकिन बंधे होने के दौरान पीड़ितों को जो असहनीय पीड़ा होती है, उससे वे बेहोश हो जाते हैं.

सुकरमुखम (कुचलना और पीड़ा देना)

जो शासक अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं और कुशासन के जरिए अपनी प्रजा पर अत्याचार करते हैं, उन्हें इस इस नर्क में दंडित किया जाता है. उन्हें भारी पिटाई के बाद भारी जानवरों से कुचलवाया जाता है. जब वे ठीक हो जाते हैं, तो फिर यह दोहराया जाता है. यह दंड जब तक चलता रहता है, जब तक कि उनके दंड का समय समाप्त नहीं हो जाता.

कुंभीपाकम (तेल में पकाना)

यह नर्क उन लोगों के लिए है जो अपने आनंद के लिए जानवरों की हत्या करते हैं. यहां पर बड़े बर्तनों में तेल उबाला जाता है. इसके बाद पापियों को उस खोलते तेल में डाल दिया जाता है. जिससे वे भयंकर दर्द से तड़पते रहते हैं. 

तप्तमूर्ति (ज्वलंत भट्टी में जलाना)

जो लोग सोना और जवाहरात लूटते या चुराते हैं. उन्हें इस नर्क की भट्टियों में फेंक दिया जाता है. ये भट्टियां हमेशा गरम आग से धधकती रहती हैं. यहां पर व्यक्ति को झुलसा-झुलसाकर दंड दिया जाता है. 

रौरवम (सांपों की यातना)

यह उन पापियों के लिए नरक है जो किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति या संसाधनों को हड़प कर उसका उपभोग करते हैं. जब इन लोगों को इस नरक में डाला जाता है, तो जिन लोगों को उन्होंने धोखा दिया है वे एक भयानक सर्प "रुरु" का रूप ले लेते हैं. सांप उन्हें तब तक बुरी तरह से पीड़ा देते हैं जब तक उनका समय पूरा नहीं हो जाता.

कृमिभोजन (कीड़ों का भोजन) 

जो लोग अपने अतिथियों का सम्मान नहीं करते और केवल अपने फायदे के लिए पुरुषों या महिलाओं का उपयोग करते हैं, उन्हें इस नर्क में डाला जाता है. कीड़े, मकोड़े और सांप उन्हें जिंदा खा जाते हैं. जब उनका शरीर पूरी तरह से खा लिया जाता है, तो पापियों को नए शरीर प्रदान किए जाते हैं, जिन्हें भी उपरोक्त तरीके से खाया जाता है. यह तब तक जारी रहता है जब तक उनकी सजा की अवधि पूरी नहीं हो जाती.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं. धर...और पढ़ें

TAGS

Garud Purana Quotes in Hindi

Trending news

बिहार में प्रियंका की तीज, टेंशन में नीतीश! सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस
DNA
बिहार में प्रियंका की तीज, टेंशन में नीतीश! सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस
DNA: हिमंता का टारगेट..दंगाइयों का इलाज- 'बुलेट'! धुबरी बना था हिंसा का गवाह
DNA Analysis
DNA: हिमंता का टारगेट..दंगाइयों का इलाज- 'बुलेट'! धुबरी बना था हिंसा का गवाह
गारमेंट्स सेक्टर से डायमंड तक...50% टैरिफ लागू होने से क्या-क्या हो जाएगा महंगा?
DNA Analysis
गारमेंट्स सेक्टर से डायमंड तक...50% टैरिफ लागू होने से क्या-क्या हो जाएगा महंगा?
'उन्होंने उड़ने वाला F-35 बनाया, हमने तैरने वाला', रक्षा मंत्री ने किसे कहा गेमचेंजर
F 35 warship
'उन्होंने उड़ने वाला F-35 बनाया, हमने तैरने वाला', रक्षा मंत्री ने किसे कहा गेमचेंजर
अजीत डोभाल के सामने फेल हुई 'जासूस रानी' की चाल, सिक्किम बना भारत का 22वां राज्य
Ajit Doval
अजीत डोभाल के सामने फेल हुई 'जासूस रानी' की चाल, सिक्किम बना भारत का 22वां राज्य
पापा की परी से नहीं संभली स्कूटी, सड़क नहीं समंदर में लगाया ब्रेक, देखें वीडियो
Viral Video
पापा की परी से नहीं संभली स्कूटी, सड़क नहीं समंदर में लगाया ब्रेक, देखें वीडियो
'बाहर निकलो, बाहर निकलो...', चल रही थीं गाड़ियां, अचानक टूट गया पुल; सामने आया VIDEO
bridge collapsed
'बाहर निकलो, बाहर निकलो...', चल रही थीं गाड़ियां, अचानक टूट गया पुल; सामने आया VIDEO
अमेरिकी इंजन से उड़ेंगे लड़ाकू विमान, US से होने जा रही अरबों की डील, क्या है प्लान?
india america deal
अमेरिकी इंजन से उड़ेंगे लड़ाकू विमान, US से होने जा रही अरबों की डील, क्या है प्लान?
जज ने दिया ज्युडीशियरी पर पड़ने वाले भारी दबाव का हवाला और केस से खुद को अलग कर लिया
tribunal
जज ने दिया ज्युडीशियरी पर पड़ने वाले भारी दबाव का हवाला और केस से खुद को अलग कर लिया
गुड़गांव-नोएडा-हैदराबाद जैसे शहर भी फीके! बाजी मार गया गुजरात का ये गांव
Ishwariya Smart Village
गुड़गांव-नोएडा-हैदराबाद जैसे शहर भी फीके! बाजी मार गया गुजरात का ये गांव
;