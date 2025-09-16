अपने लिए खुद खाई खोदने जैसा खतरनाक है किचन में इन 2 मसालों को साथ में रखना, आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती
Advertisement
trendingNow12923918
Hindi Newsऐस्ट्रो

अपने लिए खुद खाई खोदने जैसा खतरनाक है किचन में इन 2 मसालों को साथ में रखना, आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती

Astro Tips For Kitchen : किचन के लिए वास्‍तु शास्‍त्र की तरह ज्‍योतिष शास्‍त्र में भी कुछ नियम बताए गए हैं. जिनका पालन करना चाहिए, वरना इन नियमों की अनदेखी पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है. जानिए किचन में मसाले रखने से जुड़े कुछ जरूरी नियम.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 16, 2025, 08:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अपने लिए खुद खाई खोदने जैसा खतरनाक है किचन में इन 2 मसालों को साथ में रखना, आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती

Namak Mirch in Kitchen: किचन घर का मुख्य ऊर्जा केंद्र होता है, यहीं से सभी को ऊर्जा मिलती है. रसोई घर में पका भोजन लोगों को जीवन ऊर्जा देता है. इसलिए वास्‍तु शास्‍त्र में किचन को बहुत महत्‍व दिया गया है. साथ ही ज्‍योतिष शास्‍त्र में भी किचन के लिए कुछ नियम बताए गए हैं. वहीं किचन में की गईं गलतियां परिवार के सदस्‍यों पर बहुत भारी पड़ती हैं, तरक्‍की में रुकावट, आर्थिक हानि, बीमारी, मान हानि के योग बनाती हैं. 

यह भी पढ़ें: 24 घंटे में बदलेगी किस्‍मत, अद्भुत शुक्रादित्‍य योग देगा सिंह समेत 4 राशि वालों को बेहिसाब शोहरत, पैसा भी मिलेगा

किचन में ना करें ये गलतियां 

Add Zee News as a Preferred Source

नमक - नमक सिर्फ एक मसाला या खाने में स्‍वाद डालने वाली चीज नहीं है, बल्कि नमक घर की ऊर्जा का संतुलन करने में भी अहम भूमिका निभाता है. इसलिए नमक को उचित तरीके से किचन में रखें. नमक को कांच के बर्तन में रखें, कभी लोहा-प्‍लास्टिक या किसी धातु के बर्तन में ना रखें. ये गलती परिवार को धन हानि कराती है. 

नमक-मिर्च साथ में रखना- नमक के साथ-साथ मिर्च का भी भोजन पकाने में बहुत अहम रोल है. लेकिन कभी भी एक ही डिब्‍बे या मसालेदानी में नमक और मिर्च साथ में ना रखें. ऐसा करने से घर में झगड़े होते हैं, अशांति बढ़ती है, गरीबी आती है. नमक और मिर्च को अलग-अलग बर्तन या डब्‍बे में रखें. 

यह भी पढ़ें: छल-कपट से दूर बेहद भरोसेमंद होती हैं इस मूलांक की लड़कियां, पार्टनर को भी रखती हैं खुश

नमक और शक्‍कर - नमक और शक्‍कर भी एकसाथ नहीं रखना चाहिए. इससे घर की सकारात्‍मक ऊर्जा घटती है. परिवार की सुख-शांति छिन जाती है. 

शाम को ना दें नमक - कभी भी शाम और रात को किसी को नमक ना दें. ना ही नमक का दान करें. इससे गरीबी आती है. दिन में भी नमक किसी को दें तो ध्‍यान में रखें कि सीधे हाथ में नमक ना दें, बल्कि किसी पात्र में दें. साथ ही उल्‍टे हाथ से नमक दें. 

यह भी पढ़ें: लगने वाला है साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, भारत में छाएगा अंधेरा? जानें तारीख और समय

नमक और हल्‍दी - कभी भी किचन में नमक और हल्‍दी को पूरी तरह खत्‍म ना होने दें, बल्कि हमेशा खत्‍म होने से पहले ही लाकर रख दें. नमक और हल्‍दी का खत्‍म होना घर की बरकत खत्‍म करता है. ऐसे घर के लोगों को हमेशा धन की तंगी बनी रहती है और समाज में सम्‍मान भी नहीं मिलता है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Astro Tips for Kitchen

Trending news

सितंबर में जमकर गरजेंगे बादल, खूब बरसने वाला है पानी, इन जगहों पर भारी अलर्ट
Weather
सितंबर में जमकर गरजेंगे बादल, खूब बरसने वाला है पानी, इन जगहों पर भारी अलर्ट
NHAI ने घर की बालकनी में से निकाल दिया फ्लाईओवर, लोग बोले- अब यहीं से होगी टोल वसूली
Nagpur news in hindi
NHAI ने घर की बालकनी में से निकाल दिया फ्लाईओवर, लोग बोले- अब यहीं से होगी टोल वसूली
सहारा ग्रुप पर ED का एक्शन, करोड़ों की संपत्ति जब्त, जमाकर्ताओं को मिलने लगे पैसे
sahara
सहारा ग्रुप पर ED का एक्शन, करोड़ों की संपत्ति जब्त, जमाकर्ताओं को मिलने लगे पैसे
श्मशान घाट में चिता पर लेटी थीं महिला, दाह संस्कार की हो रही थी तैयारी, फिर अचानक...
Odisha
श्मशान घाट में चिता पर लेटी थीं महिला, दाह संस्कार की हो रही थी तैयारी, फिर अचानक...
वक्फ कानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, जानें पूरी जानकारी
Supreme Court
वक्फ कानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, जानें पूरी जानकारी
'नहीं संभाल सकते, तो हमें... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़क गए CM उमर?
Omar Abdullah
'नहीं संभाल सकते, तो हमें... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़क गए CM उमर?
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
weather update
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
INS Nistar
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
jammu kashmir news
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
Waqf Amendment Act 2025
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
;