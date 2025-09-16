अपने लिए खुद खाई खोदने जैसा खतरनाक है किचन में इन 2 मसालों को साथ में रखना, आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती

Namak Mirch in Kitchen: किचन घर का मुख्य ऊर्जा केंद्र होता है, यहीं से सभी को ऊर्जा मिलती है. रसोई घर में पका भोजन लोगों को जीवन ऊर्जा देता है. इसलिए वास्‍तु शास्‍त्र में किचन को बहुत महत्‍व दिया गया है. साथ ही ज्‍योतिष शास्‍त्र में भी किचन के लिए कुछ नियम बताए गए हैं. वहीं किचन में की गईं गलतियां परिवार के सदस्‍यों पर बहुत भारी पड़ती हैं, तरक्‍की में रुकावट, आर्थिक हानि, बीमारी, मान हानि के योग बनाती हैं.

किचन में ना करें ये गलतियां

नमक - नमक सिर्फ एक मसाला या खाने में स्‍वाद डालने वाली चीज नहीं है, बल्कि नमक घर की ऊर्जा का संतुलन करने में भी अहम भूमिका निभाता है. इसलिए नमक को उचित तरीके से किचन में रखें. नमक को कांच के बर्तन में रखें, कभी लोहा-प्‍लास्टिक या किसी धातु के बर्तन में ना रखें. ये गलती परिवार को धन हानि कराती है.

नमक-मिर्च साथ में रखना- नमक के साथ-साथ मिर्च का भी भोजन पकाने में बहुत अहम रोल है. लेकिन कभी भी एक ही डिब्‍बे या मसालेदानी में नमक और मिर्च साथ में ना रखें. ऐसा करने से घर में झगड़े होते हैं, अशांति बढ़ती है, गरीबी आती है. नमक और मिर्च को अलग-अलग बर्तन या डब्‍बे में रखें.

नमक और शक्‍कर - नमक और शक्‍कर भी एकसाथ नहीं रखना चाहिए. इससे घर की सकारात्‍मक ऊर्जा घटती है. परिवार की सुख-शांति छिन जाती है.

शाम को ना दें नमक - कभी भी शाम और रात को किसी को नमक ना दें. ना ही नमक का दान करें. इससे गरीबी आती है. दिन में भी नमक किसी को दें तो ध्‍यान में रखें कि सीधे हाथ में नमक ना दें, बल्कि किसी पात्र में दें. साथ ही उल्‍टे हाथ से नमक दें.

नमक और हल्‍दी - कभी भी किचन में नमक और हल्‍दी को पूरी तरह खत्‍म ना होने दें, बल्कि हमेशा खत्‍म होने से पहले ही लाकर रख दें. नमक और हल्‍दी का खत्‍म होना घर की बरकत खत्‍म करता है. ऐसे घर के लोगों को हमेशा धन की तंगी बनी रहती है और समाज में सम्‍मान भी नहीं मिलता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)