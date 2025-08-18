किन्‍नरों को दान देते समय ना करें ये गलती, हमेशा के लिए रूठ जाएंगी मां लक्ष्‍मी, पाई-पाई के लिए हो जाएंगे मोहताज
Astro Tips for Kinnars: किन्‍नरों का समाज में एक अलग और विशेष स्‍थान है. हर खुशी के मौके और त्‍योहारों पर किन्‍नरों को दान देना और उनसे आशीर्वाद लेना बेहद शुभ माना जाता है लेकिन इस दौरान कुछ बातों का ध्‍यान रखना बेहद जरूरी है, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 18, 2025, 06:59 AM IST
Kinnar ko paise dena : सनातन धर्म में दान-पुण्‍य को बेहद महत्‍व दिया गया है और हर खास मौके व्रत-त्‍योहार पर दान किया जाता है. गरीब-जरूरतमंद लोगों के अलावा किन्‍नरों को दान करने का बड़ा महत्‍व है. साथ ही किन्‍नरों के आशीर्वाद को भी विशेष माना गया है. मान्‍यता है कि किन्नरों के आशीर्वाद से घर में सुख-समृद्धि आती है. वंश बढ़ती है. इसलिए बच्‍चे के जन्‍म और घर में शादी-विवाह के मौके पर किन्‍नर घर आकर नए मेहमान को आशीर्वाद देते हैं और परिजन उन्‍हें अनाज, कपड़े, धन आदि दान देते हैं. लेकिन किन्‍नरों को दान देते समय कुछ बातों का ध्‍यान रखें वरना ये गलतियां मां लक्ष्‍मी को नाराज कर सकती हैं और घर में कंगाली ला सकती हैं. 

किन्‍नरों को दान में ना दें ये चीजें 

तेल - कभी किन्नरों को तेल दान में ना दें. ऐसा करना अशुभ होता है. इससे घर का धन, सुख, वैभव खत्‍म हो जाता है. यदि किन्‍नर तेल की मांग करें तो उन्‍हें दुकान से सीधे दिला दें लेकिन अपने घर से ना दें. 

पुराने कपड़े- किन्‍नरों को कभी भी पुराने कपड़े दान में ना दें. किन्‍नरों को नए कपड़े देना ही शुभ होता है. वरना परिवार पर मुसीबतें आ जाती हैं. विशेष तौर पर बच्‍चे के जन्‍म या विवाह जैसे मौके पर तो किन्‍नरों को हमेशा नए कपड़े ही दें. ताकि वे प्रसन्‍न होकर आपको दुआएं दें. 

झाड़ू - झाड़ू का संबंध मां लक्ष्‍मी से है और दीपावली पर कई घरों में नई झाड़ू की पूजा की जाती है. किन्‍नर को कभी भी झाड़ू दान में ना दें. वैसे मंदिर के अलावा किसी को भी झाड़ू दान में ना दें. वरना आपके घर का धन-वैभव चला जाएगा और कंगाली घेर लेगी. किन्‍नर यदि झाड़ू मांगें ही तो आप उन्‍हें दुकान से दिलवा दें. लेकिन घर से ना दें. 

स्‍टील या लोहे का सामान - किन्‍नरों को स्‍टील या लोहे का सामान भी दान में नहीं देना चाहिए. वरना आर्थिक तंगी घेर लेती है. 

किन्‍नर को सम्‍मानपूर्वक ही दें दान 

किन्‍नर को दान करते समय ध्‍यान रहें कि कभी भी उनका अपमान ना करें. उनके साथ हमेशा सम्‍मान से व्‍यवहार करें. किन्‍नरों की बद्दुआ लेना अच्‍छा नहीं होता है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. 12 साल ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के बाद डिजिटल मीडिया में एंट्री ली. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍था...और पढ़ें

